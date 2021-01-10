Отправлено: - 14:59

yudjin:

Ну по идее на участке по спискам числится столько-то избирателей, значит и выдали такое количество бумажек. Её нет в списках, значит на неё и не выдавали.

Цитата:Ну вас же вписали, значит есть лишние бюллетени ))