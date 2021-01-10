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"Могут сыграть обратную роль" - на избирательном участке в костанайском университете не сняли портреты депутатов "Нур Отан" и Нурсултана Назарбаева
"Могут сыграть обратную роль" - на избирательном участке в костанайском университете не сняли портреты депутатов "Нур Отан" и Нурсултана Назарбаева
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