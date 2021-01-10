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≡ "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном участке в костанайском университете не сняли портреты депутатов "Нур Отан" и Нурсултана Назарбаева
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40686
"Могут сыграть обратную роль" - на избирательном участке в костанайском университете не сняли портреты депутатов "Нур Отан" и Нурсултана Назарбаева
Отправлено: 10.01.21 - 14:50
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На избирательном участке 1, который расположен в Зимнем саду Костанайского регионального университета им. Байтурсынова, прямо над кабинками висит портрет председателя партии "Нур Отан" Нурсултана Назарбаева.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4390
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 10.01.21 - 17:14
#15
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На первом снимке голова чья-то торчит, он подглядыватель , специально нанятый человек , надо бы его запомнить
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20825
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 10.01.21 - 18:41
#16
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1 час и 20 минут,осталось до конца выборов... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10391
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 10.01.21 - 19:25
#17
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Цитата:
drakon:
1 час и 20 минут,осталось до конца выборов


потом банкет?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20825
"Могут сыграть обратную роль" - на избирательном участке в костанайском университете не сняли портреты депутатов "Нур Отан" и Нурсултана Назарбаева
Отправлено: 10.01.21 - 19:35
#18
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Цитата:
alex_60:
потом банкет?

Всё возможно... :lol: ;-)
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