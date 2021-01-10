Отправлено: - 14:50

Председатель участковой комиссии Берген КАЛАКОВ объяснил это тем, что участок арендован у университета на время выборов, а портрет висел здесь всегда.

в некоторых случаях эти фотографии могут сыграть обратную роль, при этом неизвестно в какую сторону, - прокомментировал Калаков. - В зависимости от того, голосует ли он за партию "Нур Отан" или против.

Цитата:И при Ленине, и при Сталине?Цитата:Если будут портреты заплеваны, значит в основном голосовали за другие партии.