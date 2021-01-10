"Могут сыграть обратную роль" - на избирательном участке в костанайском университете не сняли портреты депутатов "Нур Отан" и Нурсултана Назарбаева
Отправлено: 10.01.21 - 14:50
На избирательном участке 1, который расположен в Зимнем саду Костанайского регионального университета им. Байтурсынова, прямо над кабинками висит портрет председателя партии "Нур Отан" Нурсултана Назарбаева. Читать новость
Председатель участковой комиссии Берген КАЛАКОВ объяснил это тем, что участок арендован у университета на время выборов, а портрет висел здесь всегда.
И при Ленине, и при Сталине?
Цитата:
в некоторых случаях эти фотографии могут сыграть обратную роль, при этом неизвестно в какую сторону, - прокомментировал Калаков. - В зависимости от того, голосует ли он за партию "Нур Отан" или против.
Если будут портреты заплеваны, значит в основном голосовали за другие партии.
Кроме того, перед самым входом на избирательный участок висят портреты председателя филиала правящей партии в Костанайской области Эльдара Кузенбаева и кандидата в депутаты от "Нур Отана", ректора КРУ Алмы Дощановой.
Интересно под словами НАШИ ВЫПУСКНИКИ висит портрет Алма Дощановой. Читаем её БИОГРАФИЮ на сайте депутатов областного маслихата:
Дощанова Алма Иргибаевна, родилась 02 апреля 1962 г. в поселке Новопокровка Ленинского района Кустанайской области, казашка.Образование высшее, в 1984 году закончила Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности экономист- организатор, кандидат экономических наук.
Так является ли Алма Дощанова выпускником пединститута или университета?
В "Законе о выборах" о помещениях для голосования всё описано, хоть и не чётко и подробно. Если эти портреты( Кузембаева и Дощановой и др) находяться во ВНЕ помещения для голосования , то они ИМЕЮТ право там и находиться и во время голосования и до скончание века. Калаков , как председатель УИК, ДОЛЖЕН об этом знать и не гнать пургу.
Цитата://голосует ли он за партию "Нур Отан" или против.//
Калаков, как председатель участковой избирательной комиссий, считаю, поступает некорректно: он не должен комментировать процесс голосования в пользу ту или иной партии; Его дело: - что бы у членов комиссии были: ручки, бюллетни, стол, стул, средства санитарной защиты, дежурный телефон, в помещении было тепло, светло, оборудованы кабинки для голосования, урны, дежурные урны, машина для выезда на дома, график отпуска членов комиссий для еды, дежурный полицейский, порядок среди доверенных лиц и наблюдателей, организация подсчёта голосов и ВСЁ Дальше: кто и как проголосует и в чью пользу - это не ЕГО дела.
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