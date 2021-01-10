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≡ "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном участке в костанайском университете не сняли портреты депутатов "Нур Отан" и Нурсултана Назарбаева
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40686
"Могут сыграть обратную роль" - на избирательном участке в костанайском университете не сняли портреты депутатов "Нур Отан" и Нурсултана Назарбаева
Отправлено: 10.01.21 - 14:50
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На избирательном участке 1, который расположен в Зимнем саду Костанайского регионального университета им. Байтурсынова, прямо над кабинками висит портрет председателя партии "Нур Отан" Нурсултана Назарбаева.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7104
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 10.01.21 - 14:50
#1
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Цитата:
Председатель участковой комиссии Берген КАЛАКОВ объяснил это тем, что участок арендован у университета на время выборов, а портрет висел здесь всегда.

И при Ленине, и при Сталине?

Цитата:
в некоторых случаях эти фотографии могут сыграть обратную роль, при этом неизвестно в какую сторону, - прокомментировал Калаков. - В зависимости от того, голосует ли он за партию "Нур Отан" или против.


Если будут портреты заплеваны, значит в основном голосовали за другие партии. ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7104
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 10.01.21 - 15:00
#2
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Цитата:
Кроме того, перед самым входом на избирательный участок висят портреты председателя филиала правящей партии в Костанайской области Эльдара Кузенбаева и кандидата в депутаты от "Нур Отана", ректора КРУ Алмы Дощановой.

Интересно под словами НАШИ ВЫПУСКНИКИ висит портрет Алма Дощановой.
Читаем её БИОГРАФИЮ на сайте депутатов областного маслихата:

Дощанова Алма Иргибаевна, родилась 02 апреля 1962 г. в поселке Новопокровка Ленинского района Кустанайской области, казашка.Образование высшее, в 1984 году закончила Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности экономист- организатор, кандидат экономических наук.

Так является ли Алма Дощанова выпускником пединститута или университета?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20819
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 10.01.21 - 15:01
#3
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Почему у меня, фото не открываются?... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9760
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 10.01.21 - 15:09
#4
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Цитата:
drakon:
Почему у меня, фото не открываются?...

Потому что это не ваш избирательная участок. Идите на свой :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1362
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 10.01.21 - 15:14
#5
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Цитата://интересный вопрос,//

В "Законе о выборах" о помещениях для голосования всё описано, хоть и не чётко и подробно.
Если эти портреты( Кузембаева и Дощановой и др) находяться во ВНЕ помещения для голосования , то они ИМЕЮТ право там и находиться и во время голосования и до скончание века.
Калаков , как председатель УИК, ДОЛЖЕН об этом знать и не гнать пургу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1362
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 10.01.21 - 15:17
#6
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Цитата:
yudjin:
является


Второй, заочный диплом, наверное?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13617
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 10.01.21 - 15:25
#7
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Цитата:
yudjin:
Так является ли Алма Дощанова выпускником пединститута или университета?

Учитывая то что СХИ потом вошёл в состав КГУ - почему бы и нет? А то так можно утверждать что выпускники КГУ не являются выпускниками нынешнего КРУ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1362
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 10.01.21 - 15:26
#8
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Цитата://голосует ли он за партию "Нур Отан" или против.//

Калаков, как председатель участковой избирательной комиссий, считаю, поступает некорректно: он не должен комментировать процесс голосования в пользу ту или иной партии;
Его дело: - что бы у членов комиссии были: ручки, бюллетни, стол, стул, средства санитарной защиты, дежурный телефон, в помещении было тепло, светло, оборудованы кабинки для голосования, урны, дежурные урны, машина для выезда на дома, график отпуска членов комиссий для еды, дежурный полицейский, порядок среди доверенных лиц и наблюдателей, организация подсчёта голосов и ВСЁ
Дальше: кто и как проголосует и в чью пользу - это не ЕГО дела.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1362
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 10.01.21 - 15:33
#9
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Цитата://председателя филиала правящей партии в Костанайской области Эльдара Кузенбаева//

Неточность Георгия: Кузембаев, не Председатель, а всего лишь навсего ЗАМЕСТИТЕЛЬ, притом Первый. Что бы быть председателем , Кузембаеву недо работать Акимом области.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10387
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 10.01.21 - 15:43
#10
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что то председатель аульной комиссии выборной так возбужден.его день.
все посты в его внимании и комментариях.
Денисов же сказал по факту, где он был,
10-15 в аулах на выборы приходят.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10387
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 10.01.21 - 15:44
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где Выборы стометровка, где он?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1362
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 10.01.21 - 15:55
#12
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Цитата:
alex_60:
так возбужден.е


А, я должен у вас на ЧТО ТО разрешения спрашивать? Это ваша частная газета?Цитата:
alex_60:
аульной


Такой комиссий нет и не было.

Цитата:
alex_60:
Денисов


Ваш Денисов - не истина в последней инстанции.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1362
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 10.01.21 - 16:03
#13
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Цитата:
alex_60:
выборной


Для безграмотных, напомню: выборной комиссий не бывает, есть избирательная.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1362
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 10.01.21 - 16:09
#14
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Цитата:
alex_60:
так возбужден


Это вы наверное: ВОЗБУЖДЕНЫ где то и с кем то( может, например, как ваш кумир Дзюба). А, я просто пишу посты по теме.
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