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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20819
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.01.21 - 15:58
#4906
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Цитата:
alex_60:
часть третья. Цель близка.

Да, Алекс, и улицы - подметал.
Окурки - подбирал.
На такси не удалось - поработать... :lol: ;-)
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10386
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.01.21 - 16:23
#4907
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Цитата:
drakon:
улицы - подметал. Окурки - подбирал.


это нормально. это жизнь.
теперь отдыхаешь.
заслужил.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20819
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.01.21 - 16:38
#4908
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Цитата:
alex_60:
заслужил.

А в КОстанае, мог Диссер - написать... :lol: ;-)
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Страница 328 из 328«1...326327328
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