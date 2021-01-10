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≡ "Хочу, чтобы решались политические вопросы" - Как рудничане на голосование ходили
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40686
"Хочу, чтобы решались политические вопросы" - Как рудничане на голосование ходили
Отправлено: 10.01.21 - 12:23
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Корреспондент "НГ" прибыл на избирательный участок № 137. Он открылся на базе школы №17. К 10 часам утра, по данным избирательной комиссии, проголосовали 340 горожан из 2 724 зарегистрированных на участке.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1362
Re: "Хочу, чтобы решались политические вопросы" - Как...
Отправлено: 10.01.21 - 14:55
#15
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Цитата:
yudjin:
на неё и не выдавали.


Всегда выдаётся чуть больше бюллетней, нежели списочное количество избирателей, которое актируется на начало голосования. Излишки - это на предмет голосования по открепительныи талонам и на всякие непредвиденные случаи. После голосование - излишки подсчитывают и указывают в акте закрытия голосования.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9760
"Хочу, чтобы решались политические вопросы" - Как рудничане на голосование ходили
Отправлено: 10.01.21 - 14:59
#16
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Цитата:
yudjin:
Ну по идее на участке по спискам числится столько-то избирателей, значит и выдали такое количество бумажек. Её нет в списках, значит на неё и не выдавали.

Ну вас же вписали, значит есть лишние бюллетени ))
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20819
"Хочу, чтобы решались политические вопросы" - Как рудничане на голосование ходили
Отправлено: 10.01.21 - 15:11
#17
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Цитата:
maxsaf:
значит есть лишние бюллетени ))

А кто их считать - будет?... :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1362
Re: "Хочу, чтобы решались политические вопросы" - Как...
Отправлено: 10.01.21 - 15:50
#18
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Цитата:
drakon:
считать - будет?


Всегда считают и при открытий и при закрытий: вопрос - КАК и для ЧЕГО.

Становиться актуальным: неважно как проголосуют, важно как ПОСЧИТАЮТ.
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