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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 327 из 328«1...325326327328»
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20819
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.12.20 - 20:43
#4891
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Дождь был сегодня,
снега - небыло... ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20819
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.01.21 - 00:09
#4892
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Товарищи форумчане, Нашей Газеты... :lol: :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20819
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.01.21 - 21:54
#4893
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Алекс, как здоровье? У тебя... :lol: ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10386
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.01.21 - 22:19
#4894
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Цитата:
drakon:
как здоровье? У тебя


Живой. Чего и тебе желаю.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10386
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.01.21 - 01:29
#4895
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Россия вышла в 1/2 финала МЧМ, победив Германию (2:1)
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20819
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.01.21 - 16:29
#4896
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Цитата:
alex_60:
победив Германию (2:1)

С великим - трудом... ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20819
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.01.21 - 19:02
#4897
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:lol: :oops: ;-) :-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20819
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.01.21 - 18:23
#4898
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Ехал утром, мимо. Думаю,что они тут - стоят?

А сейчас только - дошло. Прививки - делают,
в доме престарелых... :lol:

[Исправлено: drakon, 06.01.2021 - 18:26]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20819
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.01.21 - 13:53
#4899
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Ну вот, наконец то Рождество со снегом.

Правда к обеду - растает... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20819
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.01.21 - 13:34
#4900
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Форумным Историкам -

абайкам и другим... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20819
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.01.21 - 14:14
#4901
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Вот так, наши "буржуинские дети", себе,на

пропитание - зарабатывают.Газеты - развозят... :lol: :-(

[Исправлено: drakon, 10.01.2021 - 14:15]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9760
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.01.21 - 14:30
#4902
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Цитата:
drakon:
Газеты - развозят...

Что-то у Абайки день сегодня не очень удачный, как бы тоже ему не пришлось вид деятельности поменять на более приземленный ))
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20819
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.01.21 - 15:15
#4903
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Я тоже в своё время газеты - развозил.
Правда в лесу,на авто. 90 газет,
развозил за 4 часа... :lol: ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10386
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.01.21 - 15:48
#4904
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Цитата:
maxsaf:


вирус своей поехавшей головы ты передал.
я же во флуде тебя спросил.
ты промолчал. значит я был прав.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10386
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.01.21 - 15:49
#4905
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Цитата:
drakon:
тоже в своё время газеты - развозил. Правда в лесу,на авто. 90 газет,


история миллионера в Германии.
том второй Начало пути.
часть третья. Цель близка.

[Исправлено: alex_60, 10.01.2021 - 15:50]
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