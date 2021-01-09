maxsaf: Я же говорю - вы не отличаете "жить где-то" и "владеть чем-то".
Россияне живут в России но не владеют и не всегда могут повлиять на ситуации в Чечне к примеру тоесть по вашей логике Чечня не Россия?) И дальше такой же логикой в 41 Украина захвачена немцами тоесть СССР уже не владел этой территорией тоесть возвращать не надо было?
А конкретно с нашим случаем на севере Казахстана было размещено сибирское казачье войско, жили казаки в станицах на границе и крепостях в глуби степи,вопрос для чего крепости если они якобы владели этой территорией?) Как с крепостью Грозная на Кавказе для кого она?)
Цитата:
maxsaf: Я - нет, а вот мой прадед - очень даже может быть
Ну прадед у вас ого-го что смог целое племя настругать))
Цитата:
maxsaf: Какой конкретно отрезок?
А давайте возьмём нынешний) где Казахстан владеет своей территорией а Россия своей,и любое перекраивание неумолимо приведет к конфликту) это как с вопросом чей Крым? Какая разница чей он исторически если сейчас там российские войска,также как и курилами,когда японцы их отберут они будут японскими и хоть в лепешку разбейся) точнее воююй и отбирай обратно по другому никак
Есть первый отрезок истории, начинается он миллион лет до нашей эры, с древних казахский племен, когда земля принадлежала казахам. Вместо миллиона можете написать миллиард лет. Не принципиально. И заканчивается это первый отрезок когда младший жуз пришел к императрице. До этого дня право собственности даже не оспаривается.
Потом начинается второй отрезок. Изложу, как сам понимаю, своими словами. Приходит чувак из поселка Джангельды в крутую охранную фирму в Костанае, и говорит - сигнализацию хочу домой, полный фарш - воры и бандиты задолбали. Фирма Костанайская едет в е...ня, ставит там охранку, с датчиками движения, на разбития стекла, на двери сенсоры, кодовый замок, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. И даже двух охранников выделили, по фамилии Семиреченко и Сибирякин, с подселением. Дураку понятно, что выходит дороже весь этот фарш, чем та халупа стОит. Ну и фирма переписывает на себя халупу, потому что бабок полюбому не видать, но с условием, что чел остается жить там же, бесплатно, и кайфует от новой системы. Может без воров с новой сигналкой он сможет что-то накопить и халупу в будущем выкупить - пока это не известно. А чел решает бабки в ремонт вложить, жить то хочется по человечески, хозяин не против, и вот халупа уже и не халупа, а дом такой, более менее. Хозяйством обзавелся, скот, все дела. Но дом пока на себя не переоформляет - а зачем, и так все хорошо же, хозяин не выгоняет. Это мы щас примерно до 1921 года добрались.
Этот третий этап истории, когда хозяин хаты начинает проценты требовать (а мож арендную плату, или за сервисное обслуживание сигналки, хз) скотом, зерном и прочим. Неприятный этап истории. Но тем не менее, судя по карте 22 года, хозяин хаты не поменялся. С этого момента, тов. Абайка, ваша очередь рассказывать историю, передаю эстафету))
Очень привелегерованные,что остальные россияне какие-то не россияне получаются )
Цитата:
maxsaf: В процессе, я навык перенял))
А супруга в курсе?)
Цитата:
maxsaf: Так они то другой отрезок истории обсуждают, не тот, который вы выбрали, потому что вам так удобнее. В том отрезке истории у вас не будет аргументов))
Тот отрезок истории по которому на севере Казахстана жили семереченские казаки с центром в городе Верный? Да на такой отрезок истории аргументов нет) только тот что казахи в это время жили в Мексике)
Цитата:
maxsaf: С этого момента, тов. Абайка, ваша очередь рассказывать историю, передаю эстафету)
Извините но я перестал читать ваш пересказ истории на том месте где казахи правили миром) подожду пока у вас трипп пройдет иначе там дальше про древних укров песня будет и что все народы произошли от укро-канадцев)
Victor Yang: Ну вот и первая катастрофа в новом году:
ну не совсем первая. вчера ///Стали известны все новые подробности крушения самолета в Ленинградской области. Над посадочной площадкой аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе столкнулись два легкомоторных самолета. Как сообщили в Транспортной прокуратуре Северо-Запада, столкнулись самолеты Piper-28 (бортовой номер RA-2659 G) и Cessna-150 (бортовой номер RA-1448 G).////
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