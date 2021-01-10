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"Хочу, чтобы решались политические вопросы" - Как рудничане на голосование ходили
"Хочу, чтобы решались политические вопросы" - Как рудничане на голосование ходили
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