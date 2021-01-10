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≡ "Хочу, чтобы решались политические вопросы" - Как рудничане на голосование ходили
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40684
"Хочу, чтобы решались политические вопросы" - Как рудничане на голосование ходили
Отправлено: 10.01.21 - 12:23
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Корреспондент "НГ" прибыл на избирательный участок № 137. Он открылся на базе школы №17. К 10 часам утра, по данным избирательной комиссии, проголосовали 340 горожан из 2 724 зарегистрированных на участке.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9746
"Хочу, чтобы решались политические вопросы" - Как рудничане на голосование ходили
Отправлено: 10.01.21 - 12:23
#1
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Цитата:
- Ходить на выборы - это мой гражданский долг. Пришел с утра, чтобы не толпиться, - рассказал "НГ", выйдя из здания школы, Федор НИКОНОВ.

Оба пришли, и Федоров и Никонов :lol:

[Исправлено: Rexyn, 10.01.2021 - 12:30]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9746
Re: "Хочу, чтобы решались политические вопросы" - Как...
Отправлено: 10.01.21 - 12:25
#2
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Цитата:
Честно говоря, это единственная партия, которую я знаю.

В Америке тоже голосовали не за Трампа, а за второго, как там его...
:lol: :lol:
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