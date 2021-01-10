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≡ Голосует в день рождения - Как проходят выборы в мажилис и маслихаты в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40684
Голосует в день рождения - Как проходят выборы в мажилис и маслихаты в Костанае
Отправлено: 10.01.21 - 11:58
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Из новшеств 2020 года - измерение температуры тела на входе и вручение набора избирателя, в который входят маска, перчатки и ручка. Первым пяти избирателям подарили книги, посвященные Лидеру нации.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4388
Re: Голосует в день рождения - Как проходят выборы в мажилис и...
Отправлено: 10.01.21 - 11:58
#1
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Карликовые партии, чего вы там топчетесь под ногами, слабо вам объединиться и выступить единым фронтом. Вы все являетесь участниками огромного фарса и когда же до вас дойдет ваша никчемность!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2120
Re: Голосует в день рождения - Как проходят выборы в мажилис и...
Отправлено: 10.01.21 - 12:01
#2
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Цитата:
- Я впервые проголосовал - так совпало, что у меня сегодня день рождения

Юридически он еще не имеет права голосовать. Только с завтрашнего дня ему будет 18. Но что ни сделаешь ради пиара! :-x
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2120
Re: Голосует в день рождения - Как проходят выборы в мажилис и...
Отправлено: 10.01.21 - 12:04
#3
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9746
Голосует в день рождения - Как проходят выборы в мажилис и маслихаты в Костанае
Отправлено: 10.01.21 - 12:18
#4
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Цитата:
Козлов я:

Голосование от каких двух слов произошло? :lol:
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