Отправлено: - 12:06

Coopidon:

Нет, не так! За то что тебе дают здесь жить... Так что этот опрос неактуален.

maxsaf:

Лисаковску название придумали уже?))

[Исправлено: Rexyn, 10.01.2021 - 12:10]

Цитата:Ну ходить ряженными в форме чужого государства и утверждать что местные земли российские на патриотизм как-то не тянет....хотя тянет но на патриотизм соседней страны)) а таких справедливо будут давить везде пусть не плачутЦитата:Кызылжар вроде,для Усть камана - АлтайА в общем статья и решения спорныеПротив кого переименования? Против России ? Так ей наборот это развязывает руки вечернего муд...а напречь на работу по созданию "новой адской Украины"Против местных отдельных алкашей кто напивается и несёт чушь? Так тут надо было водку запретитьСтранно в общем всеВон ещё и погран служба набор обьявила на северные границы,видать наркотрафик скоро на екб и чб увеличится)