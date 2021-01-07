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≡ Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40684
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 21:08
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Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое» напомнил о переименовании ЮКО в Туркестанскую область и заявил, что «эта хорошая тенденция может быть продолжена по всей стране». Считаете ли вы такое направление правильным?
Результаты опроса

КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1211
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 09.01.21 - 11:00
#15
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Цитата:
alex_60:

За дешёвыми яйцами рванули, им же тоже кушать хочется.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
535
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 09.01.21 - 15:56
#16
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А, собственно, "область" из какого языка? Только вот не надо, что из "облысы".
Ну и назовите Туркестанский вилаят, к примеру.
Восстанавливайте "историческую справедливость" на 100%
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9746
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 09.01.21 - 16:19
#17
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Цитата:
electro:

Напомнило мне историю из детства - у меня когда велик сперли - первым делом его перекрасили. Был уникальный цвет - а покрасили заборной краской, синей вроде. Нафига? Велик такой был один на весь район, Универсал назывался, складной, типа Салюта, но с большими колесами как у Суры. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 09.01.2021 - 16:20]
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6554
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 10.01.21 - 12:06
#18
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Цитата:
Coopidon:
Нет, не так! За то что тебе дают здесь жить... Так что этот опрос неактуален.

Ну ходить ряженными в форме чужого государства и утверждать что местные земли российские на патриотизм как-то не тянет....хотя тянет но на патриотизм соседней страны)) а таких справедливо будут давить везде пусть не плачут


Цитата:
maxsaf:
Лисаковску название придумали уже?))


Кызылжар вроде,для Усть камана - Алтай

А в общем статья и решения спорные
Против кого переименования? Против России ? Так ей наборот это развязывает руки вечернего муд...а напречь на работу по созданию "новой адской Украины"
Против местных отдельных алкашей кто напивается и несёт чушь? Так тут надо было водку запретить
Странно в общем все
Вон ещё и погран служба набор обьявила на северные границы,видать наркотрафик скоро на екб и чб увеличится)

[Исправлено: Rexyn, 10.01.2021 - 12:10]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1211
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 10.01.21 - 12:17
#19
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Цитата:
abaika95:

Как я понял, форма была казачья. Государства казаков нет, о форме какого другого государства вы пишите?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9746
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 10.01.21 - 12:19
#20
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Цитата:
abaika95:
Кызылжар вроде

А может Корсак-таун? Определяйтесь уже, время идет))
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6554
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 10.01.21 - 12:32
#21
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