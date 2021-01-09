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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 19 из 19«1...171819
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10378
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 12:00
#271
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С точки зpения банальной эpyдиции каждый индивидyyм, кpитически мотивиpyющий абстpакцию, не может игноpиpовать кpитеpии yтопического сyбьективизма, концептyально интеpпpетиpyя общепpинятые дефанизиpyющие поляpизатоpы, поэтомy консенсyс, достигнyтый диалектической матеpиальной классификацией всеобщих мотиваций в паpадогматических связях пpедикатов, pешает пpоблемy yсовеpшенствования фоpмиpyющих геотpансплантационных квазипyзлистатов всех кинетически коpеллиpyющих аспектов.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6548
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 15:12
#272
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Цитата:
maxsaf:
Я же говорю - вы не отличаете "жить где-то" и "владеть чем-то".



Россияне живут в России но не владеют и не всегда могут повлиять на ситуации в Чечне к примеру тоесть по вашей логике Чечня не Россия?) И дальше такой же логикой в 41 Украина захвачена немцами тоесть СССР уже не владел этой территорией тоесть возвращать не надо было?


А конкретно с нашим случаем на севере Казахстана было размещено сибирское казачье войско, жили казаки в станицах на границе и крепостях в глуби степи,вопрос для чего крепости если они якобы владели этой территорией?) Как с крепостью Грозная на Кавказе для кого она?)


Цитата:
maxsaf:
Я - нет, а вот мой прадед - очень даже может быть


Ну прадед у вас ого-го что смог целое племя настругать))


Цитата:
maxsaf:
Какой конкретно отрезок?


А давайте возьмём нынешний) где Казахстан владеет своей территорией а Россия своей,и любое перекраивание неумолимо приведет к конфликту) это как с вопросом чей Крым? Какая разница чей он исторически если сейчас там российские войска,также как и курилами,когда японцы их отберут они будут японскими и хоть в лепешку разбейся) точнее воююй и отбирай обратно по другому никак
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9738
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 15:29
#273
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Цитата:
abaika95:
Россияне живут в России но не владеют и не всегда могут повлиять на ситуации в Чечне к примеру тоесть по вашей логике Чечня не Россия?)

Ну это вы опять выкрутили. Кто конкретно и на какую ситуацию не смог повлиять в Чечне? Все там ровно в этом плане.

Цитата:
abaika95:
Ну прадед у вас ого-го что смог целое племя настругать))

Дело не хитрое, могу подсказать, что да как)))


Цитата:
abaika95:
А давайте возьмём нынешний) где Казахстан владеет своей территорией а Россия своей,и любое перекраивание неумолимо приведет к конфликту

А давайте. И получается, что ваше на сегодняшний день - то ваше, и никакие депутаты никакими словами уже это не изменят. Че так все напряглись - не понимаю :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6548
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 15:34
#274
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Цитата:
maxsaf:
Кто конкретно и на какую ситуацию не смог повлиять в Чечне? Все там ровно в этом плане.



Да? Аааа ну не знал) там скоро музей Корана будут строить,россияне против,но их никто слушать я думаю не будет)


Цитата:
maxsaf:
Дело не хитрое, могу подсказать, что да как)))


А вы тут причем? У вас тоже свое племя есть?)

Цитата:
maxsaf:
А давайте. И получается, что ваше на сегодняшний день - то ваше, и никакие депутаты никакими словами уже это не изменят. Че так все напряглись - не понимаю


Напрягаются депутаты доказать чтото кому-то,а я просто развлекаюсь)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9738
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 15:42
#275
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Цитата:
abaika95:
Да? Аааа ну не знал) там скоро музей Корана будут строить,россияне против,но их никто слушать я думаю не будет)

А чеченцы что уже не россияне что-ли? ))


Цитата:
abaika95:
А вы тут причем? У вас тоже свое племя есть?)

В процессе, я навык перенял))



Цитата:
abaika95:
Напрягаются депутаты доказать чтото кому-то

Так они то другой отрезок истории обсуждают, не тот, который вы выбрали, потому что вам так удобнее. В том отрезке истории у вас не будет аргументов))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9738
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 15:53
#276
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Есть первый отрезок истории, начинается он миллион лет до нашей эры, с древних казахский племен, когда земля принадлежала казахам. Вместо миллиона можете написать миллиард лет. Не принципиально. И заканчивается это первый отрезок когда младший жуз пришел к императрице. До этого дня право собственности даже не оспаривается.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9738
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 16:06
#277
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Потом начинается второй отрезок. Изложу, как сам понимаю, своими словами. Приходит чувак из поселка Джангельды в крутую охранную фирму в Костанае, и говорит - сигнализацию хочу домой, полный фарш - воры и бандиты задолбали. Фирма Костанайская едет в е...ня, ставит там охранку, с датчиками движения, на разбития стекла, на двери сенсоры, кодовый замок, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. И даже двух охранников выделили, по фамилии Семиреченко и Сибирякин, с подселением. Дураку понятно, что выходит дороже весь этот фарш, чем та халупа стОит. Ну и фирма переписывает на себя халупу, потому что бабок полюбому не видать, но с условием, что чел остается жить там же, бесплатно, и кайфует от новой системы. Может без воров с новой сигналкой он сможет что-то накопить и халупу в будущем выкупить - пока это не известно. А чел решает бабки в ремонт вложить, жить то хочется по человечески, хозяин не против, и вот халупа уже и не халупа, а дом такой, более менее. Хозяйством обзавелся, скот, все дела. Но дом пока на себя не переоформляет - а зачем, и так все хорошо же, хозяин не выгоняет. Это мы щас примерно до 1921 года добрались. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 09.01.2021 - 16:36]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9738
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 16:11
#278
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Этот третий этап истории, когда хозяин хаты начинает проценты требовать (а мож арендную плату, или за сервисное обслуживание сигналки, хз) скотом, зерном и прочим. Неприятный этап истории. Но тем не менее, судя по карте 22 года, хозяин хаты не поменялся. С этого момента, тов. Абайка, ваша очередь рассказывать историю, передаю эстафету))

[Исправлено: maxsaf, 09.01.2021 - 16:25]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13616
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 19:56
#279
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Ну вот и первая катастрофа в новом году:
Цитата:
В море в районе пропажи индонезийского Boeing 737-500 нашли обломки самолета, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщает агентство СИНЬХУА со ссылкой на местный телеканал.

По данным СМИ, пассажирский самолет Sriwijaya Air авиакомпании упал в воду, найдены обломки и части тел.

Связь со следовавшим из Джакарты в Понтианак самолетом индонезийской авиакомпании была потеряна 9 января в 7.40.27 по времени UTC.

Менее чем за минуту самолет потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты.

Местная газета сообщила, что в самолете 59 пассажиров, в том числе 5 детей и младенец.

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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6548
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 20:03
#280
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Цитата:
maxsaf:
А чеченцы что уже не россияне что-ли? ))


Очень привелегерованные,что остальные россияне какие-то не россияне получаются )


Цитата:
maxsaf:
В процессе, я навык перенял))


А супруга в курсе?)


Цитата:
maxsaf:
Так они то другой отрезок истории обсуждают, не тот, который вы выбрали, потому что вам так удобнее. В том отрезке истории у вас не будет аргументов))


Тот отрезок истории по которому на севере Казахстана жили семереченские казаки с центром в городе Верный? Да на такой отрезок истории аргументов нет) только тот что казахи в это время жили в Мексике)


Цитата:
maxsaf:
С этого момента, тов. Абайка, ваша очередь рассказывать историю, передаю эстафету)


Извините но я перестал читать ваш пересказ истории на том месте где казахи правили миром) подожду пока у вас трипп пройдет иначе там дальше про древних укров песня будет и что все народы произошли от укро-канадцев)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10378
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 20:50
#281
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Цитата:
Victor Yang:
Ну вот и первая катастрофа в новом году:


ну не совсем первая.
вчера
///Стали известны все новые подробности крушения самолета в Ленинградской области. Над посадочной площадкой аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе столкнулись два легкомоторных самолета. Как сообщили в Транспортной прокуратуре Северо-Запада, столкнулись самолеты Piper-28 (бортовой номер RA-2659 G) и Cessna-150 (бортовой номер RA-1448 G).////
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9738
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 22:50
#282
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Цитата:
abaika95:
Тот отрезок истории по которому на севере Казахстана жили семереченские казаки с центром в городе Верный?

Да кто вам такое сказал? Все, хватит, давайте точную цитату в студию, иначе продолжать нет смысла.

Цитата:
abaika95:
Очень привелегерованные,что остальные россияне какие-то не россияне получаются )

А у вас нет никаких проблем с вашими очень привелигированными? За которыми Куатик бегает, в те тупо забили?)))

Цитата:
abaika95:
Извините но я перестал читать ваш пересказ истории на том месте где казахи правили миром)

Да у вас об этом каждый второй блогер говорит. Правда, самому смешно? И мне смешно тоже :lol:

Цитата:
abaika95:
А супруга в курсе?)

Конечно, важнейшая часть - на ней))
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