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Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла первая в 2021 году сельскохозяйственная ярмарка?
Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла первая в 2021 году сельскохозяйственная ярмарка?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40681
Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла первая в 2021 году сельскохозяйственная ярмарка?
Отправлено: 09.01.21 - 14:40
В 9 часов, когда ярмарка должна была только стартовать, сотни покупателей уже разошлись по прилавкам. В отличии от осенней ярмарки, в этом году покупателей было в разы меньше. Люди толпились у прилавков с яйцами, которые продавали по 300 тг за десяток, и подсолнечным маслом из стабфонда.
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Re: Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла...
Отправлено: 09.01.21 - 14:40
Цитата:
А что надо было сделать? Вмешаться и скупить всё?)
На ярмарке также дежурили представители управления предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костанайской области, но они в процесс торговли никак не вмешивались
А что надо было сделать? Вмешаться и скупить всё?)
Re: Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла...
Отправлено: 09.01.21 - 14:51
Цитата:
Цитата:
Вот тут надо было проводить опрос об изменении часового пояса...
Продавцы как могли подсвечивали свой товар фарами автомобилей и фонариками на телефонах.
Цитата:
Торговля идет отлично, народа много, но без освещения плохо и ничего не видно,
Вот тут надо было проводить опрос об изменении часового пояса...
Re: Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла...
Отправлено: 09.01.21 - 17:31
Цитата:
Сейчас в 9.30 уже светло,какого вот было тащиться на ярмарку в выходной день в 8.30?
Придете в 10 утра и выспитесь и по светлу всё купите спокойно,но мы же не ищем лёгких путей,надо было в 6 утра припереться и очередь за яйцами занять.
Козлов я:
Вот тут надо было проводить опрос об изменении часового пояса...
Вот тут надо было проводить опрос об изменении часового пояса...
Сейчас в 9.30 уже светло,какого вот было тащиться на ярмарку в выходной день в 8.30?
Придете в 10 утра и выспитесь и по светлу всё купите спокойно,но мы же не ищем лёгких путей,надо было в 6 утра припереться и очередь за яйцами занять.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20810
Re: Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла...
Отправлено: 09.01.21 - 17:51
Цитата:
Добринцофф, ты пробовал, без яиц - остаться?...
Добринцофф:
надо было в 6 утра припереться и очередь за яйцами занять.
надо было в 6 утра припереться и очередь за яйцами занять.
Добринцофф, ты пробовал, без яиц - остаться?...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1342
Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла первая в 2021 году сельскохозяйственная ярмарка?
Отправлено: 09.01.21 - 18:14
Что то одна мелочь "пузатая", а дежурное посещение отцов города и области ?
[Исправлено: ACROS, 09.01.2021 - 18:14]
[Исправлено: ACROS, 09.01.2021 - 18:14]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1342
Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла первая в 2021 году сельскохозяйственная ярмарка?
Отправлено: 09.01.21 - 18:17
Цитата:
Как революционная "явочная" квартира: не хватает группового пения шёпотом и басом революционной "Марсельезы" или "Вихри враждебные"
[Исправлено: ACROS, 09.01.2021 - 18:18]
[Исправлено: ACROS, 09.01.2021 - 18:19]
Козлов я:
без освещения
без освещения
Как революционная "явочная" квартира: не хватает группового пения шёпотом и басом революционной "Марсельезы" или "Вихри враждебные"
[Исправлено: ACROS, 09.01.2021 - 18:18]
[Исправлено: ACROS, 09.01.2021 - 18:19]
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11415
Re: Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла...
Отправлено: 09.01.21 - 18:24
Маразм, прежде цветущий буйным цветом, теперь в виде мороженых яиц в темноте.
Несчастные жители Санкт-Петербурга и Франкфурта завидуют тихой чёрной не освещаемой фонарями завистью!
Никто не предлагает такого развлечения, как в чужом часовом поясе тащить в темноте освещаемые фарами перемезшие яйца на морозе!
Несчастные жители Санкт-Петербурга и Франкфурта завидуют тихой чёрной не освещаемой фонарями завистью!
Никто не предлагает такого развлечения, как в чужом часовом поясе тащить в темноте освещаемые фарами перемезшие яйца на морозе!
Re: Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла...
Отправлено: 09.01.21 - 19:56
Комментарий удален модератором.
Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла первая в 2021 году сельскохозяйственная ярмарка?
Отправлено: 09.01.21 - 20:29
Цитата:
Они не мороженные,хоть и продаются на морозе.
Цитата:
У них 20 руб.разница в цене с такими же магазинными,я так полагаю, что и среди несчастных жителей Санк-Петербурга нашлось бы немало желающих встать в 6 утра что бы к 8 успеть за халявными яйцами.
Серый волк:
Никто не предлагает такого развлечения, как в чужом часовом поясе тащить в темноте освещаемые фарами перемезшие яйца на морозе!
Никто не предлагает такого развлечения, как в чужом часовом поясе тащить в темноте освещаемые фарами перемезшие яйца на морозе!
Они не мороженные,хоть и продаются на морозе.
Цитата:
Серый волк:
Несчастные жители Санкт-Петербурга и Франкфурта завидуют тихой чёрной не освещаемой фонарями завистью!
Несчастные жители Санкт-Петербурга и Франкфурта завидуют тихой чёрной не освещаемой фонарями завистью!
У них 20 руб.разница в цене с такими же магазинными,я так полагаю, что и среди несчастных жителей Санк-Петербурга нашлось бы немало желающих встать в 6 утра что бы к 8 успеть за халявными яйцами.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10377
Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла первая в 2021 году сельскохозяйственная ярмарка?
Отправлено: 09.01.21 - 20:42
Цитата:
а ты пробовал?
и как?
drakon:
Добринцофф, ты пробовал, без яиц - остаться?..
Добринцофф, ты пробовал, без яиц - остаться?..
а ты пробовал?
и как?
Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла первая в 2021 году сельскохозяйственная ярмарка?
Отправлено: 09.01.21 - 20:45
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