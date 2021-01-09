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≡ Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла первая в 2021 году сельскохозяйственная ярмарка?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40681
Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла первая в 2021 году сельскохозяйственная ярмарка?
Отправлено: 09.01.21 - 14:40
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В 9 часов, когда ярмарка должна была только стартовать, сотни покупателей уже разошлись по прилавкам. В отличии от осенней ярмарки, в этом году покупателей было в разы меньше. Люди толпились у прилавков с яйцами, которые продавали по 300 тг за десяток, и подсолнечным маслом из стабфонда.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6546
Re: Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла...
Отправлено: 09.01.21 - 14:40
#1
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Цитата:
На ярмарке также дежурили представители управления предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костанайской области, но они в процесс торговли никак не вмешивались



А что надо было сделать? Вмешаться и скупить всё?)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2117
Re: Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла...
Отправлено: 09.01.21 - 14:51
#2
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Цитата:
Продавцы как могли подсвечивали свой товар фарами автомобилей и фонариками на телефонах.

Цитата:
Торговля идет отлично, народа много, но без освещения плохо и ничего не видно,

Вот тут надо было проводить опрос об изменении часового пояса... ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7647
Re: Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла...
Отправлено: 09.01.21 - 17:31
#3
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Цитата:
Козлов я:
Вот тут надо было проводить опрос об изменении часового пояса...

Сейчас в 9.30 уже светло,какого вот было тащиться на ярмарку в выходной день в 8.30?
Придете в 10 утра и выспитесь и по светлу всё купите спокойно,но мы же не ищем лёгких путей,надо было в 6 утра припереться и очередь за яйцами занять.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20808
Re: Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла...
Отправлено: 09.01.21 - 17:51
#4
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Цитата:
Добринцофф:
надо было в 6 утра припереться и очередь за яйцами занять.

Добринцофф, ты пробовал, без яиц - остаться?... :lol: ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1342
Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла первая в 2021 году сельскохозяйственная ярмарка?
Отправлено: 09.01.21 - 18:14
#5
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Что то одна мелочь "пузатая", а дежурное посещение отцов города и области ?

[Исправлено: ACROS, 09.01.2021 - 18:14]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1342
Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла первая в 2021 году сельскохозяйственная ярмарка?
Отправлено: 09.01.21 - 18:17
#6
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Цитата:
Козлов я:
без освещения


Как революционная "явочная" квартира: не хватает группового пения шёпотом и басом революционной "Марсельезы" или "Вихри враждебные"

[Исправлено: ACROS, 09.01.2021 - 18:18]

[Исправлено: ACROS, 09.01.2021 - 18:19]
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11415
Re: Под светом фар и без мониторинговых групп - Как прошла...
Отправлено: 09.01.21 - 18:24
#7
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Маразм, прежде цветущий буйным цветом, теперь в виде мороженых яиц в темноте. :-)

Несчастные жители Санкт-Петербурга и Франкфурта завидуют тихой чёрной не освещаемой фонарями завистью!

Никто не предлагает такого развлечения, как в чужом часовом поясе тащить в темноте освещаемые фарами перемезшие яйца на морозе! :lol:
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