Отправлено: - 16:19

electro:



[Исправлено: maxsaf, 09.01.2021 - 16:20]

Цитата:Напомнило мне историю из детства - у меня когда велик сперли - первым делом его перекрасили. Был уникальный цвет - а покрасили заборной краской, синей вроде. Нафига? Велик такой был один на весь район, Универсал назывался, складной, типа Салюта, но с большими колесами как у Суры.