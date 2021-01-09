Отправлено: - 15:12

maxsaf:

Я же говорю - вы не отличаете "жить где-то" и "владеть чем-то".

maxsaf:

Я - нет, а вот мой прадед - очень даже может быть

maxsaf:

Какой конкретно отрезок?

Цитата:Россияне живут в России но не владеют и не всегда могут повлиять на ситуации в Чечне к примеру тоесть по вашей логике Чечня не Россия?) И дальше такой же логикой в 41 Украина захвачена немцами тоесть СССР уже не владел этой территорией тоесть возвращать не надо было?А конкретно с нашим случаем на севере Казахстана было размещено сибирское казачье войско, жили казаки в станицах на границе и крепостях в глуби степи,вопрос для чего крепости если они якобы владели этой территорией?) Как с крепостью Грозная на Кавказе для кого она?)Цитата:Ну прадед у вас ого-го что смог целое племя настругать))Цитата:А давайте возьмём нынешний) где Казахстан владеет своей территорией а Россия своей,и любое перекраивание неумолимо приведет к конфликту) это как с вопросом чей Крым? Какая разница чей он исторически если сейчас там российские войска,также как и курилами,когда японцы их отберут они будут японскими и хоть в лепешку разбейся) точнее воююй и отбирай обратно по другому никак