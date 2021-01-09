Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10373
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 12:00
С точки зpения банальной эpyдиции каждый индивидyyм, кpитически мотивиpyющий абстpакцию, не может игноpиpовать кpитеpии yтопического сyбьективизма, концептyально интеpпpетиpyя общепpинятые дефанизиpyющие поляpизатоpы, поэтомy консенсyс, достигнyтый диалектической матеpиальной классификацией всеобщих мотиваций в паpадогматических связях пpедикатов, pешает пpоблемy yсовеpшенствования фоpмиpyющих геотpансплантационных квазипyзлистатов всех кинетически коpеллиpyющих аспектов.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 15:12
Цитата:
Россияне живут в России но не владеют и не всегда могут повлиять на ситуации в Чечне к примеру тоесть по вашей логике Чечня не Россия?) И дальше такой же логикой в 41 Украина захвачена немцами тоесть СССР уже не владел этой территорией тоесть возвращать не надо было?
А конкретно с нашим случаем на севере Казахстана было размещено сибирское казачье войско, жили казаки в станицах на границе и крепостях в глуби степи,вопрос для чего крепости если они якобы владели этой территорией?) Как с крепостью Грозная на Кавказе для кого она?)
Цитата:
Ну прадед у вас ого-го что смог целое племя настругать))
Цитата:
А давайте возьмём нынешний) где Казахстан владеет своей территорией а Россия своей,и любое перекраивание неумолимо приведет к конфликту) это как с вопросом чей Крым? Какая разница чей он исторически если сейчас там российские войска,также как и курилами,когда японцы их отберут они будут японскими и хоть в лепешку разбейся) точнее воююй и отбирай обратно по другому никак
maxsaf:
Я же говорю - вы не отличаете "жить где-то" и "владеть чем-то".
Я же говорю - вы не отличаете "жить где-то" и "владеть чем-то".
Россияне живут в России но не владеют и не всегда могут повлиять на ситуации в Чечне к примеру тоесть по вашей логике Чечня не Россия?) И дальше такой же логикой в 41 Украина захвачена немцами тоесть СССР уже не владел этой территорией тоесть возвращать не надо было?
А конкретно с нашим случаем на севере Казахстана было размещено сибирское казачье войско, жили казаки в станицах на границе и крепостях в глуби степи,вопрос для чего крепости если они якобы владели этой территорией?) Как с крепостью Грозная на Кавказе для кого она?)
Цитата:
maxsaf:
Я - нет, а вот мой прадед - очень даже может быть
Я - нет, а вот мой прадед - очень даже может быть
Ну прадед у вас ого-го что смог целое племя настругать))
Цитата:
maxsaf:
Какой конкретно отрезок?
Какой конкретно отрезок?
А давайте возьмём нынешний) где Казахстан владеет своей территорией а Россия своей,и любое перекраивание неумолимо приведет к конфликту) это как с вопросом чей Крым? Какая разница чей он исторически если сейчас там российские войска,также как и курилами,когда японцы их отберут они будут японскими и хоть в лепешку разбейся) точнее воююй и отбирай обратно по другому никак
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 15:29
Цитата:
Ну это вы опять выкрутили. Кто конкретно и на какую ситуацию не смог повлиять в Чечне? Все там ровно в этом плане.
Цитата:
Дело не хитрое, могу подсказать, что да как)))
Цитата:
А давайте. И получается, что ваше на сегодняшний день - то ваше, и никакие депутаты никакими словами уже это не изменят. Че так все напряглись - не понимаю
abaika95:
Россияне живут в России но не владеют и не всегда могут повлиять на ситуации в Чечне к примеру тоесть по вашей логике Чечня не Россия?)
Россияне живут в России но не владеют и не всегда могут повлиять на ситуации в Чечне к примеру тоесть по вашей логике Чечня не Россия?)
Ну это вы опять выкрутили. Кто конкретно и на какую ситуацию не смог повлиять в Чечне? Все там ровно в этом плане.
Цитата:
abaika95:
Ну прадед у вас ого-го что смог целое племя настругать))
Ну прадед у вас ого-го что смог целое племя настругать))
Дело не хитрое, могу подсказать, что да как)))
Цитата:
abaika95:
А давайте возьмём нынешний) где Казахстан владеет своей территорией а Россия своей,и любое перекраивание неумолимо приведет к конфликту
А давайте возьмём нынешний) где Казахстан владеет своей территорией а Россия своей,и любое перекраивание неумолимо приведет к конфликту
А давайте. И получается, что ваше на сегодняшний день - то ваше, и никакие депутаты никакими словами уже это не изменят. Че так все напряглись - не понимаю
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 15:34
Цитата:
Да? Аааа ну не знал) там скоро музей Корана будут строить,россияне против,но их никто слушать я думаю не будет)
Цитата:
А вы тут причем? У вас тоже свое племя есть?)
Цитата:
Напрягаются депутаты доказать чтото кому-то,а я просто развлекаюсь)
maxsaf:
Кто конкретно и на какую ситуацию не смог повлиять в Чечне? Все там ровно в этом плане.
Кто конкретно и на какую ситуацию не смог повлиять в Чечне? Все там ровно в этом плане.
Да? Аааа ну не знал) там скоро музей Корана будут строить,россияне против,но их никто слушать я думаю не будет)
Цитата:
maxsaf:
Дело не хитрое, могу подсказать, что да как)))
Дело не хитрое, могу подсказать, что да как)))
А вы тут причем? У вас тоже свое племя есть?)
Цитата:
maxsaf:
А давайте. И получается, что ваше на сегодняшний день - то ваше, и никакие депутаты никакими словами уже это не изменят. Че так все напряглись - не понимаю
А давайте. И получается, что ваше на сегодняшний день - то ваше, и никакие депутаты никакими словами уже это не изменят. Че так все напряглись - не понимаю
Напрягаются депутаты доказать чтото кому-то,а я просто развлекаюсь)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 15:42
Цитата:
А чеченцы что уже не россияне что-ли? ))
Цитата:
В процессе, я навык перенял))
Цитата:
Так они то другой отрезок истории обсуждают, не тот, который вы выбрали, потому что вам так удобнее. В том отрезке истории у вас не будет аргументов))
abaika95:
Да? Аааа ну не знал) там скоро музей Корана будут строить,россияне против,но их никто слушать я думаю не будет)
Да? Аааа ну не знал) там скоро музей Корана будут строить,россияне против,но их никто слушать я думаю не будет)
А чеченцы что уже не россияне что-ли? ))
Цитата:
abaika95:
А вы тут причем? У вас тоже свое племя есть?)
А вы тут причем? У вас тоже свое племя есть?)
В процессе, я навык перенял))
Цитата:
abaika95:
Напрягаются депутаты доказать чтото кому-то
Напрягаются депутаты доказать чтото кому-то
Так они то другой отрезок истории обсуждают, не тот, который вы выбрали, потому что вам так удобнее. В том отрезке истории у вас не будет аргументов))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 15:53
Есть первый отрезок истории, начинается он миллион лет до нашей эры, с древних казахский племен, когда земля принадлежала казахам. Вместо миллиона можете написать миллиард лет. Не принципиально. И заканчивается это первый отрезок когда младший жуз пришел к императрице. До этого дня право собственности даже не оспаривается.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 16:06
Потом начинается второй отрезок. Изложу, как сам понимаю, своими словами. Приходит чувак из поселка Джангельды в крутую охранную фирму в Костанае, и говорит - сигнализацию хочу домой, полный фарш - воры и бандиты задолбали. Фирма Костанайская едет в е...ня, ставит там охранку, с датчиками движения, на разбития стекла, на двери сенсоры, кодовый замок, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Дураку понятно, что выходит дороже весь этот фарш, чем та халупа стОит. Ну и фирма переписывает на себя халупу, потому что бабок полюбому не видать, но с условием, что чел остается жить там же, бесплатно, и кайфует от новой системы. Может без воров с новой сигналкой он сможет что-то накопить и халупу в будущем выкупить - пока это не известно. А чел решает бабки в ремонт вложить, жить то хочется по человечески, хозяин не против, и вот халупа уже и не халупа, а дом такой, более менее. Хозяйством обзавелся, скот, все дела. Но дом пока на себя не переоформляет - а зачем, и так все хорошо же, хозяин не выгоняет. Это мы щас примерно до 1921 года добрались.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.01.21 - 16:11
Этот третий этап истории, когда хозяин хаты начинает проценты требовать (а мож арендную плату, или за сервисное обслуживание сигналки, хз) скотом, зерном и прочим. Неприятный этап истории. Но тем не менее, судя по карте 22 года, хозяин хаты не поменялся. С этого момента, тов. Абайка, ваша очередь рассказывать историю, передаю эстафету))
[Исправлено: maxsaf, 09.01.2021 - 16:25]
[Исправлено: maxsaf, 09.01.2021 - 16:25]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
|Зарегистрированные пользователи: КГСПС
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать