Отправлено: - 23:56

maxsaf:

Ха, прикол, тут какие-то чудики Казахстан забыли нарисовать

maxsaf:

А какой в этом смысл? Историю переписывали многократно

maxsaf:

Через тыщу лет прийдет историк. Он скажет - в северном Казахстане жил Макс и его племя

maxsaf:

Вы щас перекрутили его слова как вам удобно. И кто из вас врет?

Цитата:Ну автор карты какой-то сепарЗабыл южный Сахалин, Курилы и Калининград России пририсоватьБелоруссии всю странуА Чечне Чечню,опасно сейчас Чечню не нарисовать,горцы могут обидеться) все таки за что воевали? И танки жгли?Цитата:Мы апеллируем той что есть на данный отрезок времениПолитика это история опрокинутая в прошлое и наоборотЦитата:Если Макс был родоначальником народа или племени который будет жить тут то все возможноЦитата:Каким образом перекрутил?)