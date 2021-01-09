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≡ Может спровоцировать насилие: Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40679
Может спровоцировать насилие: Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа
Отправлено: 09.01.21 - 11:27
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Twitter заморозил учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию".
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3777
Re: Может спровоцировать насилие: Twitter навсегда заблокировал...
Отправлено: 09.01.21 - 11:27
#1
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Живем в эпоху когда СМИ и интернете эффективное оружие.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10373
Re: Может спровоцировать насилие: Twitter навсегда заблокировал...
Отправлено: 09.01.21 - 12:07
#2
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Когда свобода слова невыносима,
игра в нее прекращается.
не мои слова, но я согласен с ними.
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