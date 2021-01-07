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≡ Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40679
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 21:08
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Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое» напомнил о переименовании ЮКО в Туркестанскую область и заявил, что «эта хорошая тенденция может быть продолжена по всей стране». Считаете ли вы такое направление правильным?
Результаты опроса

КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1210
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 09.01.21 - 11:00
#15
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Цитата:
alex_60:

За дешёвыми яйцами рванули, им же тоже кушать хочется.
Профайл
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