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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 18 из 18«1...161718
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 18:45
#256
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Цитата:
elektron:
не знал, что Хрущёв


Хрущев развернул целинную эпопею, ...

однако. он и тут и там.
подозрительные ассоциации.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9725
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 20:12
#257
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Цитата:
abaika95:
Что бы знать что будет завтра надо изучать что было вчера

А какой в этом смысл? Историю переписывали многократно. Одни историки говорят одно, другие говорят другое. Истину не найти, она похоронена в веках.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9725
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 20:25
#258
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Цитата:
abaika95:
Большая разница, это дело принципа

Через тыщу лет прийдет историк. Он скажет - в северном Казахстане жил Макс и его племя. Это была его земля. А другой историк возразит - нифига, там жил Абайка, и его племена, и документы на землю были у Абайки. Это была Абайки на земля. Китайский ученый будущего посмеется, и скажет - там вообще земля была не заселена. Пару миллионов это ниже современного критерия заселенности. Критерий будет у китайцев - лям на квадратный километр. А первый ученый добавит, что у Абайки документы были не совсем правильно оформлены. И какой из ученых окажется прав? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9725
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 21:29
#259
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Цитата:
abaika95:
потомучто в северном Казахстане всю жизнь жили семереченские казаки

Вы щас перекрутили его слова как вам удобно. И кто из вас врет? ))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 21:34
#260
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Цитата:
maxsaf:
Вы щас


его уже шесть часов нет на форуме.
тихо сам на сам?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9725
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 21:40
#261
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Цитата:
alex_60:
тихо сам на сам?

С какой целью интересуетесь? Любопытство?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 21:41
#262
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Цитата:
maxsaf:
какой целью интересуетесь?


почему спрашиваете?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9725
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 21:44
#263
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Цитата:
alex_60:
почему спрашиваете?

Любопытство
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9725
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 22:25
#264
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Ха, прикол, тут какие-то чудики Казахстан забыли нарисовать.
Укуренные наверное рисовали :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6114
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 22:32
#265
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Цитата:
maxsaf:
Укуренные наверное рисовали

Да уж там и Тюмень в центре России, примерно там, где должен быть Челябинск :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9725
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 22:40
#266
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Цитата:
elektron:

Не Челяба ровно по центру между Уфой Кустанаем и Тюменью
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6542
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 23:56
#267
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Цитата:
maxsaf:
Ха, прикол, тут какие-то чудики Казахстан забыли нарисовать



Ну автор карты какой-то сепар

Забыл южный Сахалин, Курилы и Калининград России пририсовать
Белоруссии всю страну
А Чечне Чечню,опасно сейчас Чечню не нарисовать,горцы могут обидеться) все таки за что воевали? И танки жгли?



Цитата:
maxsaf:
А какой в этом смысл? Историю переписывали многократно


Мы апеллируем той что есть на данный отрезок времени
Политика это история опрокинутая в прошлое и наоборот

Цитата:
maxsaf:
Через тыщу лет прийдет историк. Он скажет - в северном Казахстане жил Макс и его племя


Если Макс был родоначальником народа или племени который будет жить тут то все возможно


Цитата:
maxsaf:
Вы щас перекрутили его слова как вам удобно. И кто из вас врет?


Каким образом перекрутил?)
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Страница 18 из 18«1...161718
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