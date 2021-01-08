Отправлено: - 20:12

abaika95:

Что бы знать что будет завтра надо изучать что было вчера

Цитата:А какой в этом смысл? Историю переписывали многократно. Одни историки говорят одно, другие говорят другое. Истину не найти, она похоронена в веках.