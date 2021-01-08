Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 18:45
Цитата:
Хрущев развернул целинную эпопею, ...
однако. он и тут и там.
подозрительные ассоциации.
elektron:
не знал, что Хрущёв
не знал, что Хрущёв
Хрущев развернул целинную эпопею, ...
однако. он и тут и там.
подозрительные ассоциации.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 20:12
Цитата:
А какой в этом смысл? Историю переписывали многократно. Одни историки говорят одно, другие говорят другое. Истину не найти, она похоронена в веках.
abaika95:
Что бы знать что будет завтра надо изучать что было вчера
Что бы знать что будет завтра надо изучать что было вчера
А какой в этом смысл? Историю переписывали многократно. Одни историки говорят одно, другие говорят другое. Истину не найти, она похоронена в веках.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 20:25
Цитата:
Через тыщу лет прийдет историк. Он скажет - в северном Казахстане жил Макс и его племя. Это была его земля. А другой историк возразит - нифига, там жил Абайка, и его племена, и документы на землю были у Абайки. Это была Абайки на земля. Китайский ученый будущего посмеется, и скажет - там вообще земля была не заселена. Пару миллионов это ниже современного критерия заселенности. Критерий будет у китайцев - лям на квадратный километр. А первый ученый добавит, что у Абайки документы были не совсем правильно оформлены. И какой из ученых окажется прав?
abaika95:
Большая разница, это дело принципа
Большая разница, это дело принципа
Через тыщу лет прийдет историк. Он скажет - в северном Казахстане жил Макс и его племя. Это была его земля. А другой историк возразит - нифига, там жил Абайка, и его племена, и документы на землю были у Абайки. Это была Абайки на земля. Китайский ученый будущего посмеется, и скажет - там вообще земля была не заселена. Пару миллионов это ниже современного критерия заселенности. Критерий будет у китайцев - лям на квадратный километр. А первый ученый добавит, что у Абайки документы были не совсем правильно оформлены. И какой из ученых окажется прав?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 21:29
Цитата:
Вы щас перекрутили его слова как вам удобно. И кто из вас врет? ))
abaika95:
потомучто в северном Казахстане всю жизнь жили семереченские казаки
потомучто в северном Казахстане всю жизнь жили семереченские казаки
Вы щас перекрутили его слова как вам удобно. И кто из вас врет? ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 21:34
Цитата:
его уже шесть часов нет на форуме.
тихо сам на сам?
maxsaf:
Вы щас
Вы щас
его уже шесть часов нет на форуме.
тихо сам на сам?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 21:40
Цитата:
С какой целью интересуетесь? Любопытство?
alex_60:
тихо сам на сам?
тихо сам на сам?
С какой целью интересуетесь? Любопытство?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 21:41
Цитата:
почему спрашиваете?
maxsaf:
какой целью интересуетесь?
какой целью интересуетесь?
почему спрашиваете?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 21:44
Цитата:
Любопытство
alex_60:
почему спрашиваете?
почему спрашиваете?
Любопытство
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 22:25
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6114
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 22:32
Цитата:
Да уж там и Тюмень в центре России, примерно там, где должен быть Челябинск
maxsaf:
Укуренные наверное рисовали
Укуренные наверное рисовали
Да уж там и Тюмень в центре России, примерно там, где должен быть Челябинск
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 22:40
Цитата:
Не Челяба ровно по центру между Уфой Кустанаем и Тюменью
elektron:
Не Челяба ровно по центру между Уфой Кустанаем и Тюменью
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6542
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 23:56
Цитата:
Ну автор карты какой-то сепар
Забыл южный Сахалин, Курилы и Калининград России пририсовать
Белоруссии всю страну
А Чечне Чечню,опасно сейчас Чечню не нарисовать,горцы могут обидеться) все таки за что воевали? И танки жгли?
Цитата:
Мы апеллируем той что есть на данный отрезок времени
Политика это история опрокинутая в прошлое и наоборот
Цитата:
Если Макс был родоначальником народа или племени который будет жить тут то все возможно
Цитата:
Каким образом перекрутил?)
maxsaf:
Ха, прикол, тут какие-то чудики Казахстан забыли нарисовать
Ха, прикол, тут какие-то чудики Казахстан забыли нарисовать
Ну автор карты какой-то сепар
Забыл южный Сахалин, Курилы и Калининград России пририсовать
Белоруссии всю страну
А Чечне Чечню,опасно сейчас Чечню не нарисовать,горцы могут обидеться) все таки за что воевали? И танки жгли?
Цитата:
maxsaf:
А какой в этом смысл? Историю переписывали многократно
А какой в этом смысл? Историю переписывали многократно
Мы апеллируем той что есть на данный отрезок времени
Политика это история опрокинутая в прошлое и наоборот
Цитата:
maxsaf:
Через тыщу лет прийдет историк. Он скажет - в северном Казахстане жил Макс и его племя
Через тыщу лет прийдет историк. Он скажет - в северном Казахстане жил Макс и его племя
Если Макс был родоначальником народа или племени который будет жить тут то все возможно
Цитата:
maxsaf:
Вы щас перекрутили его слова как вам удобно. И кто из вас врет?
Вы щас перекрутили его слова как вам удобно. И кто из вас врет?
Каким образом перекрутил?)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать