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Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40676
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 21:08
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое» напомнил о переименовании ЮКО в Туркестанскую область и заявил, что «эта хорошая тенденция может быть продолжена по всей стране». Считаете ли вы такое направление правильным?
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(Полноправные пользователи)
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- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 534
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 21:08
А может повышать уровень жизни - это более "хорошая тенденция"???
Или так и будем заниматься хнёй?
Или так и будем заниматься хнёй?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6114
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 21:15
По первому пункту 6-теро проголосовавших, интересно смогут озвучить исторические названия регионов? Или это лишь бы галочку поставить акция была?
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 21:28
Цитата:
Просто на форуме осталось 6 местных, остальные поуехавшие голосуют
elektron:
По первому пункту 6-теро проголосовавших, интересно смогут озвучить исторические названия регионов? Или это лишь бы галочку поставить акция была?
По первому пункту 6-теро проголосовавших, интересно смогут озвучить исторические названия регионов? Или это лишь бы галочку поставить акция была?
Просто на форуме осталось 6 местных, остальные поуехавшие голосуют
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 21:39
Абулхаир хан считал, что жизнь - самое дорогое. Мертвому хану независимость была нужна как лысому расческа. Можно его на этом основании признать не очень умным, и с денег его фейс убрать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Papua New Guinea
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 774
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 22:02
Скоро уже русская или неказахская речь будет восприниматься в Казакели как сипаратис и шавинис.
Недолго осталось ждать, что признак патриотизма это знание казахского языка и выражение благодарности коренным за то что здесь живешь. Нет, не так!
За то что тебе дают здесь жить...
Так что этот опрос неактуален.
Недолго осталось ждать, что признак патриотизма это знание казахского языка и выражение благодарности коренным за то что здесь живешь. Нет, не так!
За то что тебе дают здесь жить...
Так что этот опрос неактуален.
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 22:03
Цитата:
ты то знаешь, с костаная два как никак.
maxsaf:
осталось 6 местных
осталось 6 местных
ты то знаешь, с костаная два как никак.
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 22:07
Цитата:
Лисаковску название придумали уже?))
alex_60:
ты то знаешь, с костаная два как никак.
ты то знаешь, с костаная два как никак.
Лисаковску название придумали уже?))
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 22:10
Цитата:
а почему спрашиваешь?
maxsaf:
Лисаковску название придумали уже?))
Лисаковску название придумали уже?))
а почему спрашиваешь?
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 22:11
Цитата:
Любопытный я с детства)
alex_60:
а почему спрашиваешь?
а почему спрашиваешь?
Любопытный я с детства)
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 22:18
Цитата:
безносый что ли?
maxsaf:
Любопытный я с детства)
Любопытный я с детства)
безносый что ли?
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 22:20
Цитата:
Нести пургу вы можете и в одиночестве, позвольте откланяться)
alex_60:
безносый что ли?
безносый что ли?
Нести пургу вы можете и в одиночестве, позвольте откланяться)
(Полноправные пользователи)
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- 14.01.15
- Сообщений:
- 1920
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 08.01.21 - 22:24
Цитата:
Корсаккала или Корсакбай
maxsaf:
Лисаковску название придумали уже?))
Лисаковску название придумали уже?))
Корсаккала или Корсакбай
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 08.01.21 - 22:47
Цитата:
Оба названия классные, даже не знаю, какое выбрать. Голосовалку надо наверное сделать)))
юля елиссева:
Корсаккала или Корсакбай
Корсаккала или Корсакбай
Оба названия классные, даже не знаю, какое выбрать. Голосовалку надо наверное сделать)))
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