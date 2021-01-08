Отправлено: - 20:32

alex_60:

но в этом случае логика какая то есть.

Цитата:Есть небольшая, но вирус постоянно мутирует, и нет гарантии, что переболевший не заразится мутацией нового вируса.Как и от гриппа впрочем. Была несколько лет назад в Германии прививка от гриппа трёх штаммов и всё равно заражаемость была очень высокая. Больницы были переполнены. Если в среднем до этого умирало 20 тыс., то в тот год около 30 тыс. смертных случаев от гриппа было. Теперь прививка идёт от 4-ёх штаммов. И смертность соответственно снизилась. В общем сложно всё. Но лучше что то предпринять, чем ничего не делать и ждать маны небесной. Лично моё мнение.