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≡ Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40676
Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
Отправлено: 08.01.21 - 12:38
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Прививку наряду с рядовыми казахстанцами планируют получить и высокопоставленные чиновники. Кто из акимов области хочет вакцинироваться публично, читайте в этом материале.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
26
Re: Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
Отправлено: 08.01.21 - 20:30
#15
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Цитата:
peshexod:
На публику вакцинироваться цирковой номер,


Почему? Завтра же многие тут на форуме когда начнётся вакцинация станут тыкать пальчиком в сторону акимата. Я считаю что необходимо создать сан паспорт иммунизации от ряда инфекционных заболеваний и без результатов наличия антител не выпускать из Казахстана.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6113
Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
Отправлено: 08.01.21 - 20:32
#16
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Цитата:
alex_60:
но в этом случае логика какая то есть.

Есть небольшая, но вирус постоянно мутирует, и нет гарантии, что переболевший не заразится мутацией нового вируса.
Как и от гриппа впрочем. Была несколько лет назад в Германии прививка от гриппа трёх штаммов и всё равно заражаемость была очень высокая. Больницы были переполнены. Если в среднем до этого умирало 20 тыс., то в тот год около 30 тыс. смертных случаев от гриппа было. Теперь прививка идёт от 4-ёх штаммов. И смертность соответственно снизилась. В общем сложно всё. Но лучше что то предпринять, чем ничего не делать и ждать маны небесной. Лично моё мнение. ;-)
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