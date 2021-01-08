Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса

Отправлено: - 20:10

а зачем им вообще прививаться, особенно сейчас.после того как в конце апреля, начале мая переболел первый, все вроде по очереди акимы, министры, как по графику, тоже переболели. в том числе и наш аким. в таком случае вырабатываются антитела, пока никто не знает на какое время. но великий профессор, доктор уже мало, Мясников сказал, что таких переболевших прививать не надо.

правда он пургу несет постоянно, начиная с апреля, и ни один его прогноз не оправдался, но в этом случае логика какая то есть.