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Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40676
Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
Отправлено: 08.01.21 - 12:38
Прививку наряду с рядовыми казахстанцами планируют получить и высокопоставленные чиновники. Кто из акимов области хочет вакцинироваться публично, читайте в этом материале.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3047
Re: Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
Отправлено: 08.01.21 - 12:38
Детский сад если честно. Для чего эта показуха. А кто проверять то будет что там ввели? может там глюкоза или физ.раствор?
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6541
Re: Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
Отправлено: 08.01.21 - 12:49
Цитата:
И то сейчас идут споры с колпачком был шприц или без?))
А вообще это обычный популизм, на западе перед СМИ лидеры сидят и вакцинируются и что? Легче от этого кому-то стало? Пример показали? Те кто не хочет то мнение не поменяет от того что чиновник показушно укололся,вот если бы укололся и весь месяц на виду ходил,показывал вот я не болею, то это другое дело)
Отметим, что среди региональных акимов прививку от коронавируса уже успел получить глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев
И то сейчас идут споры с колпачком был шприц или без?))
А вообще это обычный популизм, на западе перед СМИ лидеры сидят и вакцинируются и что? Легче от этого кому-то стало? Пример показали? Те кто не хочет то мнение не поменяет от того что чиновник показушно укололся,вот если бы укололся и весь месяц на виду ходил,показывал вот я не болею, то это другое дело)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1338
Re: Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
Отправлено: 08.01.21 - 13:11
В век доступности информации, всем и вся, и тем более, вакцинаций против короны, нет надобности публичной демонстрации рыхлого, целюлитного пенсионерского тела и укола медицинским шприцем с неизвестным ( нам) составом (вдруг там обыкновенная глюкоза). Это же не реклама Айфона № 20 для малолетных и прыщаво озабоченных девиц.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6111
Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
Отправлено: 08.01.21 - 13:20
Кто не хочет, пусть не делает прививку, но тогда и из страны не выпускать, что бы заразу не разносил и пожизненное ношение масок.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20804
Re: Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
Отправлено: 08.01.21 - 13:25
Цитата:
А вот аким Костанайской области Архимед Мухамбетов не хочет публично прививаться от коронавируса.
Наверное, ждёт Российскую, вакцину...
А вот аким Костанайской области Архимед Мухамбетов не хочет публично прививаться от коронавируса.
Наверное, ждёт Российскую, вакцину...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10367
Re: Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
Отправлено: 08.01.21 - 14:28
надо заранее систему вакцинации разработать.
чтобы смешения вакцин не было и видны были бы результаты.
легче будет анализировать.
в Казахстане пять регионов.
в каждом регионе своя вакцина.
ну в северном понятно- российская.
южный - китайская, там они ближе.
центральном- понятно, казахстанская-там столица.
в западном-BioNTech, Pfizer или Moderna,по определению.
в восточном- вторая российская.
чтобы смешения вакцин не было и видны были бы результаты.
легче будет анализировать.
в Казахстане пять регионов.
в каждом регионе своя вакцина.
ну в северном понятно- российская.
южный - китайская, там они ближе.
центральном- понятно, казахстанская-там столица.
в западном-BioNTech, Pfizer или Moderna,по определению.
в восточном- вторая российская.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3776
Re: Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
Отправлено: 08.01.21 - 18:16
На публику вакцинироваться цирковой номер, а Мухамбетов в принципе нелюдим и не публичен.
Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
Отправлено: 08.01.21 - 18:48
Цитата:
Согласен. Популизм в чистом виде.
Сергей_я:
Детский сад если честно. Для чего эта показуха. А кто проверять то будет что там ввели? может там глюкоза или физ.раствор?
Детский сад если честно. Для чего эта показуха. А кто проверять то будет что там ввели? может там глюкоза или физ.раствор?
Согласен. Популизм в чистом виде.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6111
Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
Отправлено: 08.01.21 - 18:55
Цитата:
Ну зачем сразу популизм?
Хороший пример для подражания.
Я бы тоже сделал прививку, но у нас пока только медработники, по уходу за престарелыми, полиция и старше 80-ти лет. С апреля вроде и до 70-ти летних дойдут. Пока я дождусь, уже июнь - июль будет в лучшем случае.
А тут есть против, я бы поменялся местами.
Victor Yang:
Популизм в чистом виде.
Популизм в чистом виде.
Ну зачем сразу популизм?
Хороший пример для подражания.
Я бы тоже сделал прививку, но у нас пока только медработники, по уходу за престарелыми, полиция и старше 80-ти лет. С апреля вроде и до 70-ти летних дойдут. Пока я дождусь, уже июнь - июль будет в лучшем случае.
А тут есть против, я бы поменялся местами.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10367
Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
Отправлено: 08.01.21 - 19:10
я не буду делать прививку.
не публично и публично.
у меня антитела.
не публично и публично.
у меня антитела.
Готовы ли акимы публично вакцинироваться от коронавируса
Отправлено: 08.01.21 - 19:56
Цитата:
Потому что можно просто сказать - я привился. А снимать всё это на видео будет не бОльшим доказательством.
elektron:
Ну зачем сразу популизм? Хороший пример для подражания.
Ну зачем сразу популизм? Хороший пример для подражания.
Потому что можно просто сказать - я привился. А снимать всё это на видео будет не бОльшим доказательством.
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