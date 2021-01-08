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≡ На сложности с дозвоном в call-центр ЦОНа пожаловались костанайцы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40676
На сложности с дозвоном в call-центр ЦОНа пожаловались костанайцы
Отправлено: 08.01.21 - 17:44
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О проблеме, возникшей сегодня, 8 января, в редакцию "НГ" сообщил пенсионер Николай КОНОПЛЯНКО. В течение дня он так и не смог получить консультацию в НАО "Правительство для граждан". Редакция переадресовала вопрос в пресс-службу госкорпорации.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20804
Re: На сложности с дозвоном в call-центр ЦОНа пожаловались...
Отправлено: 08.01.21 - 17:44
#1
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Это, детки - Цыфризацыя... :lol: ;-)
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