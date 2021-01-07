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≡ "Хочется конкретики" - Гражданский активист считает, что главный санврач Костанайской области превысил полномочия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40676
"Хочется конкретики" - Гражданский активист считает, что главный санврач Костанайской области превысил полномочия
Отправлено: 07.01.21 - 17:32
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Житель Костаная Ильяс САМУРАТОВ уже второй месяц пытается выяснить правомерность действий главного государственного санитарного врача области Владимира Нечитайло, запретившего выход граждан из дома с 23.00 до 6.00.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10367
Re: "Хочется конкретики" - Гражданский активист...
Отправлено: 08.01.21 - 08:56
#15
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может все проще.
типа "ГА" подсиживает главного санврача.
раз уже третий месяц бьется со структурами власти,
что ему не разрешают ночью гулять.
а то что пандемия, нет не слышал.
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
225
Re: "Хочется конкретики" - Гражданский активист...
Отправлено: 08.01.21 - 17:36
#16
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просто воздух содрагают 8-) ничего Вовочке не будет.. он представитель государственной власти, а не частный нотариус. если и погрозят пальчиком, но не более :lol:
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