Re: "Хочется конкретики" - Гражданский активист...

Отправлено: - 08:56

может все проще.

типа "ГА" подсиживает главного санврача.

раз уже третий месяц бьется со структурами власти,

что ему не разрешают ночью гулять.

а то что пандемия, нет не слышал.