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≡ Первая в 2021 году ярмарка пройдёт в Костанае 9 января. Кто будет следить за социальной дистанцией?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40676
Первая в 2021 году ярмарка пройдёт в Костанае 9 января. Кто будет следить за социальной дистанцией?
Отправлено: 08.01.21 - 17:23
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На прошлой ярмарке, которую провели в Костанае 17 октября, возле прилавков образовались очереди, а сотрудников акимата, которые могли бы контролировать соблюдение нормы о социальной дистанции, в Сити-центре не было.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7646
Re: Первая в 2021 году ярмарка пройдёт в Костанае 9 января. Кто...
Отправлено: 08.01.21 - 17:23
#1
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Там где будут продаваться яйца по 270,никакие мониторинговые группы не помогут.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1338
Re: Первая в 2021 году ярмарка пройдёт в Костанае 9 января. Кто...
Отправлено: 08.01.21 - 19:25
#2
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Цитата://кто конкретно//

Те же кто и "кошмарит" частный бизнес - рестораны, кафешки, магазинчики, бедного Падерина, караоке бары - его Величество Мониториноговая группа.

Или на продуктовую ярмарку проводимую Государственными органами у них кишка "тонка"??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1338
Re: Первая в 2021 году ярмарка пройдёт в Костанае 9 января. Кто...
Отправлено: 08.01.21 - 19:31
#3
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Цитата:
Добринцофф:
никакие мониторинговые группы не помогут.


Снимите и вышлите продажу яиц на сайт этому Нечитайло, пусть порадуется за людей.
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