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Первая в 2021 году ярмарка пройдёт в Костанае 9 января. Кто будет следить за социальной дистанцией?
Первая в 2021 году ярмарка пройдёт в Костанае 9 января. Кто будет следить за социальной дистанцией?
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