Отправлено: - 15:39

maxsaf:

Из за того, что кому то радостно?

maxsaf:

что будет завтра, чей прогноз был ближе, и как они пришли к такому точному умозаключению

maxsaf:

В этом контексте какая вообще разница - кто жил когда то в северном Казахстане?

elektron:

За исключением Крыма, но это уже отдельная тема

Цитата:Да не люблю когда одна часть социума радуется, в политическом плане это путь к фашизму,всем должно быть одинаково грустно)Цитата:Что бы знать что будет завтра надо изучать что было вчераЦитата:Большая разница, это дело принципа,когда пропагандисты с трибуны утверждают что на севере Казахстана никогда не жили Казахи то хоть аргумент адекватный подбери скажи что там жило сибирское казачество,но сказать что там жили семереченские казаки тоже самое как сказать что там жили запорожцы) это же прям плевок против ветра) в чем смысл твой пропаганды если ты дурак и считаешь дураками остальных? К пропаганде как к любому делу нужно подходить с умом но в России видно решили пойти на авось,так и с украиной вышлоЦитата:Почему отдельная тема? Хрущев приписал Крым Украинской ССР в экономических целях также как после раздела Польши добивался чтобы южные части современной Белоруссии приписали к Украине) местечковый он был немного)