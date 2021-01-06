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≡ Кто ответит за поломанную площадку?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40674
Кто ответит за поломанную площадку?
Отправлено: 06.01.21 - 12:12
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Фото детской площадки не проработавшей и месяца в редакцию "НГ" прислала читательница Наталья. По ее словам, детскую площадку по адресу ул. Бородина 217А установили во второй половине декабря 2020 года, а к концу декабря уже сломался домик.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1919
Re: Кто ответит за поломанную площадку?
Отправлено: 06.01.21 - 12:12
#1
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скотчем не приделали, вот и отвалился домик!
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3775
Re: Кто ответит за поломанную площадку?
Отправлено: 06.01.21 - 12:25
#2
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Проблема общая, деньги освоили и отчитались, а как и что сделано никого не волнует.
Где все эти надзоры и сертификации? Ах о чём это я!?
На судебные акты плюют, а тут домик упал.
Хорошо дети не пострадали.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20801
Re: Кто ответит за поломанную площадку?
Отправлено: 06.01.21 - 12:25
#3
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И так уже 30 лет - строят... :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20801
Кто ответит за поломанную площадку?
Отправлено: 06.01.21 - 12:40
#4
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А домик уже - поднимали?... :-o
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10361
Кто ответит за поломанную площадку?
Отправлено: 06.01.21 - 13:26
#5
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кто знает.
может этот обьект называется - "Избушка на курьих ножках"
и он и должен падать. при насилие над ней.
видно же что избушка поднята над землей,
лесенки чтобы забираться в нее нет .
чисто визуальная избушка.
а ее начали на абордаж поди брать .
"малыши".

[Исправлено: alex_60, 06.01.2021 - 13:32]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10361
Re: Кто ответит за поломанную площадку?
Отправлено: 06.01.21 - 13:29
#6
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на очереди стрекоза.
по виду просто для красоты стоит.
но местные любители полазить ее завалят .
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11414
Re: Кто ответит за поломанную площадку?
Отправлено: 07.01.21 - 04:02
#7
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Судя по хорошо видимому качеству досок пола, это подделка.

Муляж для отчёта, сделанный из самых низкокачественных материалов.
Только бы изобразить для отчёта.
Там украли не только на банальном металлическом основании, но даже на досках экономили.
Судя по обрывкам стенок хиленькой профильной трубы, к которой это было кое-как приварено - это обязано было оторваться.

Любое сооружение для детей должно иметь сертификат, доказывающий безопасность. Абсолютно понятно, что это невероятно безумное крепление не могло никогда его получить.

Либо это контрафакт, в пользу чего и качество досок, либо это было куплено без основания и сляпано на месте идиотами.

О чем думали те кто это лепил на сварку, кто это закупал, кто устанавливал на месте, и кто это принимал в эксплуатацию то, что абсолютно гарантированно упадет и придавит вероятно ребенка, совершенно непонятно.
Даже в четыре раза более размерные и прочные профильные трубы неподходят для такого крепления, так как в земле они будут подвержены коррозии очень быстро, что со временем превратит эту инсталляцию в опасную, способную придавить насмерть детей.

Наверное думать у них нечем было. Причём абсолютно.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11414
Кто ответит за поломанную площадку?
Отправлено: 07.01.21 - 04:18
#8
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Цитата:
alex_60: на очереди стрекоза. по виду просто для красоты стоит.

Это бабочка! А не стрекоза.



У вас господин номерковый оговорка по Фрейду.
Про стрекозу, есть чудесная басня Крылова, очень подходящая к феноменальным действиям чиновников акимата.

Кто не помнит
"Стрекоза и Муравей"

Очень живописно повествует, как тендерная стрекоза из акимата пропрыгала лето красное, а тут вдруг в декабре освоить нуно очень срочно, все равно какую жуть и муляжи даже смертельно опасные для детей - главное отчитаться.

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.




И установлены эти обе конструкции не как декоративные на газоне с надписью "Не ходить", а в детском игровом городке, на фото явно видны горки для детей и прочие качели.
Ваша отмаза не прокатывает. Ну разве только для вашего номеркового Абайки.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 07.01.2021 - 11:23]
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
265
Re: Кто ответит за поломанную площадку?
Отправлено: 08.01.21 - 14:48
#9
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Сегодня Наталья сообщила редакции, что домик на площадке починили. И прислала фотографии

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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6108
Кто ответит за поломанную площадку?
Отправлено: 08.01.21 - 15:02
#10
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Опять приклеили сваркой, а ума прикрутить сланец сного не хватило?
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