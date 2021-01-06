Re: Кто ответит за поломанную площадку?

Отправлено: - 04:02

Судя по хорошо видимому качеству досок пола, это подделка.



Муляж для отчёта, сделанный из самых низкокачественных материалов.

Только бы изобразить для отчёта.

Там украли не только на банальном металлическом основании, но даже на досках экономили.

Судя по обрывкам стенок хиленькой профильной трубы, к которой это было кое-как приварено - это обязано было оторваться.



Любое сооружение для детей должно иметь сертификат, доказывающий безопасность. Абсолютно понятно, что это невероятно безумное крепление не могло никогда его получить.



Либо это контрафакт, в пользу чего и качество досок, либо это было куплено без основания и сляпано на месте идиотами.



О чем думали те кто это лепил на сварку, кто это закупал, кто устанавливал на месте, и кто это принимал в эксплуатацию то, что абсолютно гарантированно упадет и придавит вероятно ребенка, совершенно непонятно.

Даже в четыре раза более размерные и прочные профильные трубы неподходят для такого крепления, так как в земле они будут подвержены коррозии очень быстро, что со временем превратит эту инсталляцию в опасную, способную придавить насмерть детей.



Наверное думать у них нечем было. Причём абсолютно.