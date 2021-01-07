Флуд и оффтопик (часть 5)

Отправлено: - 02:06

Макс извини ответ Федорова не смотрел потмоучто скучно слушать глупых людей,его кстати Семин недавно раскатал на своем канале как я тебя прошлый раз в теме про пенсии)



Мне теперь после статьи на Царьграде вообще уже никого слушать неохото)) смешно

Делу Гебельса верны

Чтобы люди охотней верили в пропаганду врать надо по крупному

К примеру перлы все с той же статьи

Нур султан наш (русский) город т.к. назвался раньше Акмолинск......

Казахстана небыло потомучто казахи были киргиз-кайсаками (и плевать что только в русских источниках а сами себя так не называли)

Казахи выдумывают себе историю с голодом в 30ых годах вот прям как те украинцы которые выдумали себе историю про то что все люди произошли от украинцев))

Вообщем пока такие люди сидят за рычагами российской пропаганды,грустить ближайшее время не придется,будем ржать)



А ну и конечно либерда в лице Новой газеты,медузы побежали быстрее цитировать статью Токаева о независимости с тонким выводом вот мол,путинские политики доигрались,наш мирный Казахстан начал от нас отварачиватся

Что Царьград что медуза одного поля ягоды,пропаганда одних за, других против а истина никому не нужна.......