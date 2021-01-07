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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.01.21 - 22:49
Цитата:
Не это уже хобби
Люблю знаете ли людей изучать
Особено тех кто пахнет и поливает..
Всегда интересно от чего и почему?)
maxsaf:
Ну работа у вас такая, а мне это не нужно
Ну работа у вас такая, а мне это не нужно
Не это уже хобби
Люблю знаете ли людей изучать
Особено тех кто пахнет и поливает..
Всегда интересно от чего и почему?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 01:55
Ой ой нарвался на очень смешное сообщение
Точнее целую статью на Царьграде это такой пропагандистский российский вестник с православной риторикой
Ржал в голосину от того насколько они людей за идиотов держат,и ладно бы инородцев всяких чудь белоглазую да басурман с х...
Так они свой народ да русских живущих в Казахстане кто мало мальски историю знает держат за круглых дурачков))
Информационная манипуляция во всей красе
Вот выдержка реальная
"Северный Казахстан вообще не был заселён. Они (казахи) существовали гораздо южнее" (В.Никонов). Что здесь не так? Разве территория Северного Казахстана не была землями Семиреченского казачьего войска со столицей в городе Верном (переименован в Алма-Ату)? Разве не все старейшие города на этой земле построили русские, благодаря которым вчерашние кочевники получили промышленность, грамотность, культуру, национальную интеллигенцию и (пардон!) научились мыться? Возможно, эти факты и ущемляют чью-то излишне чувствительную "национальную гордость", но факт есть факт…
Тоесть кхм,ща проржусь
Тоесть он берет косвенный факт замешивает в тесто вранья и выдает на гора как истину
Северный Казахстан не был заселён казахами потомучто......(вдохните воздуха) потомучто в северном Казахстане всю жизнь жили семереченские казаки(жетысу) с центром в городе Верный (Алматы)
Занавес
Серому надо срочно на этот канал устроится он там будет главный эксперт по Казахстану с его перлом "в костанае не осталось книжных магазинов и библиотек"
Российская пропаганда самая ущербная даже хуже хабара)
Точнее целую статью на Царьграде это такой пропагандистский российский вестник с православной риторикой
Ржал в голосину от того насколько они людей за идиотов держат,и ладно бы инородцев всяких чудь белоглазую да басурман с х...
Так они свой народ да русских живущих в Казахстане кто мало мальски историю знает держат за круглых дурачков))
Информационная манипуляция во всей красе
Вот выдержка реальная
"Северный Казахстан вообще не был заселён. Они (казахи) существовали гораздо южнее" (В.Никонов). Что здесь не так? Разве территория Северного Казахстана не была землями Семиреченского казачьего войска со столицей в городе Верном (переименован в Алма-Ату)? Разве не все старейшие города на этой земле построили русские, благодаря которым вчерашние кочевники получили промышленность, грамотность, культуру, национальную интеллигенцию и (пардон!) научились мыться? Возможно, эти факты и ущемляют чью-то излишне чувствительную "национальную гордость", но факт есть факт…
Тоесть кхм,ща проржусь
Тоесть он берет косвенный факт замешивает в тесто вранья и выдает на гора как истину
Северный Казахстан не был заселён казахами потомучто......(вдохните воздуха) потомучто в северном Казахстане всю жизнь жили семереченские казаки(жетысу) с центром в городе Верный (Алматы)
Занавес
Серому надо срочно на этот канал устроится он там будет главный эксперт по Казахстану с его перлом "в костанае не осталось книжных магазинов и библиотек"
Российская пропаганда самая ущербная даже хуже хабара)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 02:06
Макс извини ответ Федорова не смотрел потмоучто скучно слушать глупых людей,его кстати Семин недавно раскатал на своем канале как я тебя прошлый раз в теме про пенсии)
Мне теперь после статьи на Царьграде вообще уже никого слушать неохото)) смешно
Делу Гебельса верны
Чтобы люди охотней верили в пропаганду врать надо по крупному
К примеру перлы все с той же статьи
Нур султан наш (русский) город т.к. назвался раньше Акмолинск......
Казахстана небыло потомучто казахи были киргиз-кайсаками (и плевать что только в русских источниках а сами себя так не называли)
Казахи выдумывают себе историю с голодом в 30ых годах вот прям как те украинцы которые выдумали себе историю про то что все люди произошли от украинцев))
Вообщем пока такие люди сидят за рычагами российской пропаганды,грустить ближайшее время не придется,будем ржать)
А ну и конечно либерда в лице Новой газеты,медузы побежали быстрее цитировать статью Токаева о независимости с тонким выводом вот мол,путинские политики доигрались,наш мирный Казахстан начал от нас отварачиватся
Что Царьград что медуза одного поля ягоды,пропаганда одних за, других против а истина никому не нужна.......
Мне теперь после статьи на Царьграде вообще уже никого слушать неохото)) смешно
Делу Гебельса верны
Чтобы люди охотней верили в пропаганду врать надо по крупному
К примеру перлы все с той же статьи
Нур султан наш (русский) город т.к. назвался раньше Акмолинск......
Казахстана небыло потомучто казахи были киргиз-кайсаками (и плевать что только в русских источниках а сами себя так не называли)
Казахи выдумывают себе историю с голодом в 30ых годах вот прям как те украинцы которые выдумали себе историю про то что все люди произошли от украинцев))
Вообщем пока такие люди сидят за рычагами российской пропаганды,грустить ближайшее время не придется,будем ржать)
А ну и конечно либерда в лице Новой газеты,медузы побежали быстрее цитировать статью Токаева о независимости с тонким выводом вот мол,путинские политики доигрались,наш мирный Казахстан начал от нас отварачиватся
Что Царьград что медуза одного поля ягоды,пропаганда одних за, других против а истина никому не нужна.......
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 14:42
Цитата:
Из за того, что кому то радостно?))
[Исправлено: maxsaf, 08.01.2021 - 14:43]
abaika95:
нацпаты радуются а меня начинает подбешивать
нацпаты радуются а меня начинает подбешивать
Из за того, что кому то радостно?))
[Исправлено: maxsaf, 08.01.2021 - 14:43]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 14:51
Цитата:
Правда, ее мало того, что трудно найти, так она еще и мало кому нужна. Гораздо важнее, куда вся цепочка событий заведет, даже если все события - на голимой брехне. Мне без разницы, чьи когда-то были те или иные территории, кто там какое подданство принял. Намного интереснее - что будет завтра, чей прогноз был ближе, и как они пришли к такому точному умозаключению.
abaika95:
Информационная манипуляция во всей красе
Информационная манипуляция во всей красе
Правда, ее мало того, что трудно найти, так она еще и мало кому нужна. Гораздо важнее, куда вся цепочка событий заведет, даже если все события - на голимой брехне. Мне без разницы, чьи когда-то были те или иные территории, кто там какое подданство принял. Намного интереснее - что будет завтра, чей прогноз был ближе, и как они пришли к такому точному умозаключению.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.01.21 - 15:03
Цитата:
Вы похоже даже не разделяете понятия - кто где жил, и кто чем владел. Золотая орда владела огромной территорией, хотя жили на маленькой. Остальную часть занимали другие народы, которые как арендаторы платили дань. В этом контексте какая вообще разница - кто жил когда то в северном Казахстане?
abaika95:
Вы похоже даже не разделяете понятия - кто где жил, и кто чем владел. Золотая орда владела огромной территорией, хотя жили на маленькой. Остальную часть занимали другие народы, которые как арендаторы платили дань. В этом контексте какая вообще разница - кто жил когда то в северном Казахстане?
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