Отправлено: - 11:35

maxsaf:

Тоже пьяный был?

maxsaf:

Про вашу квартиру за 600 баксов. Видимо смена Курчавого тогда была, вот вы и не в курсе

maxsaf:

что я на каждом тендере ЗАРАБАТЫВАЛ меньше, чем какой-то бывший чабан, который мне сумму отката озвучивал

Цитата:Нет в церковь шел одухотворенно,считается за опьянение?)Цитата:Честно не запоминаю что было 2 года назад,у меня жизнь наверно немного поинтереснее и разнообразней вашей,не записываю каждый коммент в блокнотик) напомните о чем речь и я отвечу интересно мне или нет)Цитата:Это говорит только о том что вы глупее бывшего чабана) вот где собака зарыта,комплексы комплексы батенькаГоните деньги теперь) я вас вылечил