Прогноз на 5 дней
ясно-20°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 65% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
 
 
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40674
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 00:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свою прошлую статью «США: итоги одного года жизни» я заканчивал словами о пандемии коронавируса: «Надеюсь, что в следующий раз смогу написать о том, как страна возвращается к привычной жизни». Дело было в середине июня, и, как вы понимаете, я сильно ошибался. В последние дни в США ежедневно выявляют по 150 000 новых случаев заражения, по-прежнему во многих заведениях общепита нельзя сесть за стол, всюду замеряют температуру и т. д. Правда, кажется, что люди уже привыкли к «дивному новому миру». Но обо всем по порядку.
Читать статью

abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6540
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:35
#60
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тоже пьяный был?


Нет в церковь шел одухотворенно,считается за опьянение?)

Цитата:
maxsaf:
Про вашу квартиру за 600 баксов. Видимо смена Курчавого тогда была, вот вы и не в курсе


Честно не запоминаю что было 2 года назад,у меня жизнь наверно немного поинтереснее и разнообразней вашей,не записываю каждый коммент в блокнотик) напомните о чем речь и я отвечу интересно мне или нет)


Цитата:
maxsaf:
что я на каждом тендере ЗАРАБАТЫВАЛ меньше, чем какой-то бывший чабан, который мне сумму отката озвучивал


Это говорит только о том что вы глупее бывшего чабана) вот где собака зарыта,комплексы комплексы батенька
Гоните деньги теперь) я вас вылечил
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6540
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:40
#61
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Мне пока без надобности - не оканадился. Доходы канадские, а потребности все еще скромные советские


Верю опять же просто беру верю,все поуеховшие живут скромно потомучто менталитет такой,пока канадцы кушают стейки,наши по старинке хлеб с мазиком и только от того что не любят мясо,пока одни на яхтах другие в машине ночуют,привычка просто))

Цитата:
maxsaf:
Он уже в другой весовой категории, там, где про яхты ноют


Я тоже о яхте ною,сойду за весовую категорию вашего босса?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9715
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:57
#62
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это говорит только о том что вы глупее бывшего чабана) вот где собака зарыта,комплексы комплексы батенька

Серьезно? А больше ни о чем это не говорит?))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9715
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:59
#63
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
все поуеховшие живут скромно потомучто менталитет такой,пока канадцы кушают стейки,наши по старинке хлеб с мазиком и только от того что не любят мясо

Ну это уж вы перегнули - чего чего, а стеков я поел - будь здоров ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9715
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 12:00
#64
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я тоже о яхте ною,сойду за весовую категорию вашего босса?

Нет, потому что он о своей яхте ноет, а вы - об его яхте :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9715
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 12:04
#65
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет в церковь шел одухотворенно,считается за опьянение?)

Ну если вам оправдания такого достаточно, то конечно считается :lol: Я кстати, и не пьющий и не верующий. Какую мне можно откорячку придумать, ну так, на всякий случай? ;-)

[Исправлено: maxsaf, 08.01.2021 - 12:07]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6540
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 14:22
#66
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Серьезно? А больше ни о чем это не говорит?))


Нет только о вашей глупости)


Цитата:
maxsaf:
Ну это уж вы перегнули - чего чего, а стеков я поел - будь здоров


Верю,может быть,это был просто пример)


Цитата:
maxsaf:
Нет, потому что он о своей яхте ноет, а вы - об его яхте


Я не могу ныть о его яхте я ее не видел,а своя моторная у меня есть,так что мы вместе с вашим боссом Ноем о яхтах по лучше)


Цитата:
maxsaf:
Ну если вам оправдания такого достаточно, то конечно считается


Мне не нужны его оправдания он давно уже оправдался на камеру) нацпаты радуются а меня начинает подбешивать



Цитата:
maxsaf:
Какую мне можно откорячку придумать, ну так, на всякий случай?


Что Чабан умнее вас!)
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10361
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 14:30
#67
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не пойму, это ветка Марусича про его жизнь в Америке,
или двух местных политтехнологов?

[Исправлено: alex_60, 08.01.2021 - 14:44]
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20801
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 14:34
#68
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не пойму, это ветка Марусича про его жизнь в Америке,

Это рубрика, газеты НГ. Называется ПМЖ... :lol:
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10361
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 14:40
#69
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это рубрика, газеты НГ. Называется ПМЖ...


что рубрика ПМЖ это понятно,
я говорю что конкретно эту ветку.
Марусич в Америке.
если бы ветка была- Шпионы в Америке,то тогда было бы понятно.
а так непонятно.

[Исправлено: alex_60, 08.01.2021 - 14:41]
Профайл
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS