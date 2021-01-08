Отправлено: - 12:49

Отметим, что среди региональных акимов прививку от коронавируса уже успел получить глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Цитата:И то сейчас идут споры с колпачком был шприц или без?))А вообще это обычный популизм, на западе перед СМИ лидеры сидят и вакцинируются и что? Легче от этого кому-то стало? Пример показали? Те кто не хочет то мнение не поменяет от того что чиновник показушно укололся,вот если бы укололся и весь месяц на виду ходил,показывал вот я не болею, то это другое дело)