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Вот такой Новый год!
Вот такой Новый год!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40674
Вот такой Новый год!
Отправлено: 04.01.21 - 16:12
Костанай. Пр. Абая, 62. Безжалостно отгрызли ёлочку. Эти ёлочки так плохо приживались. Владелец "Автопилота" много лет пытался засадить ёлками территорию напротив своего магазина, благодаря ему здесь появился газон и эти хвойные красавицы. Но как всегда нашлось быдло....
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Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 12:24
Цитата:
Отличный ответ, так всегда и говорите, и пофиг, что вас не все поймут
Елена Пикельная:
Если честно, я вообще против многовековой традиции устраивать варварские пляски вокруг умирающего дерева. Но, это как квантовая физика - не всем понятно.
Если честно, я вообще против многовековой традиции устраивать варварские пляски вокруг умирающего дерева. Но, это как квантовая физика - не всем понятно.
Отличный ответ, так всегда и говорите, и пофиг, что вас не все поймут
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1336
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 12:35
Цитата:
Купите пластиковую: и будут "...варварские пляски вокруг современного атрибута цивилизации...".
И актуально,экологично и защитники экофлорофауны будут довольны.
Елена Пикельная:
умирающего
умирающего
Купите пластиковую: и будут "...варварские пляски вокруг современного атрибута цивилизации...".
И актуально,экологично и защитники экофлорофауны будут довольны.
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 12:39
Цитата:
Если вы потрудитесь зайти в любой лесхоз и попросите полистать книгу лесоустройства, то узнаете много нового. Хотя бы то, что рубки ухода проводятся неоднократно и билет действителен до 1 января. Правила рубок /какие, сколько, как\ доступны в сети
[Исправлено: Я, 08.01.2021 - 12:44]
[Исправлено: Я, 08.01.2021 - 12:46]
Елена Пикельная:
. Это миф
. Это миф
Если вы потрудитесь зайти в любой лесхоз и попросите полистать книгу лесоустройства, то узнаете много нового. Хотя бы то, что рубки ухода проводятся неоднократно и билет действителен до 1 января. Правила рубок /какие, сколько, как\ доступны в сети
[Исправлено: Я, 08.01.2021 - 12:44]
[Исправлено: Я, 08.01.2021 - 12:46]
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 12:52
Все что убивается,мучается,рубится ради минутной развлекухи детишек должно быть запрещено
Коррида,зоопарки,цирки,вырубка ёлок под новый год это развлекуха на один раз дабы потешить самолюбие вот мол мы человеки могём!
Коррида,зоопарки,цирки,вырубка ёлок под новый год это развлекуха на один раз дабы потешить самолюбие вот мол мы человеки могём!
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 12:55
Цитата:
С последующим пожиранием в салатах умирающих листьев плодов и прочей флоры и фауны .
Елена Пикельная:
варварские пляски вокруг умирающего дерева
варварские пляски вокруг умирающего дерева
С последующим пожиранием в салатах умирающих листьев плодов и прочей флоры и фауны .
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 12:56
Цитата:
А сколько всего сохраним, запретив ярмарки
abaika95:
должно быть запрещено
должно быть запрещено
А сколько всего сохраним, запретив ярмарки
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7100
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 13:04
Цитата:
И кокпар тоже?
Смотрел намедни Орел и решка про Западный Казахстан... Ведущие были в шоке.
abaika95:
Коррида,зоопарки,цирки,вырубка ёлок под новый год это развлекуха на один раз дабы потешить самолюбие
Коррида,зоопарки,цирки,вырубка ёлок под новый год это развлекуха на один раз дабы потешить самолюбие
И кокпар тоже?
Смотрел намедни Орел и решка про Западный Казахстан... Ведущие были в шоке.
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 13:08
Цитата:
Зоопарк зоопарку рознь, Артем вроде доступно обьяснил в соседней ветке)
abaika95:
зоопарки
зоопарки
Зоопарк зоопарку рознь, Артем вроде доступно обьяснил в соседней ветке)
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 13:21
Цитата:
Ярмарки по продаже еды? Ну это уже радикально,от еды отказаться нельзя)
Цитата:
Туда же и байгу,и скачки по всему миру и спортивную рыбалку это развлекаловка
Цитата:
Одно и тоже,мучение для животных хоть пусть им там массажи делают по факту это тюрьма
Я:
А сколько всего сохраним, запретив ярмарки
А сколько всего сохраним, запретив ярмарки
Ярмарки по продаже еды? Ну это уже радикально,от еды отказаться нельзя)
Цитата:
yudjin:
И кокпар тоже? Смотрел намедни Орел и решка про Западный Казахстан... Ведущие были в шоке.
И кокпар тоже? Смотрел намедни Орел и решка про Западный Казахстан... Ведущие были в шоке.
Туда же и байгу,и скачки по всему миру и спортивную рыбалку это развлекаловка
Цитата:
maxsaf:
Зоопарк зоопарку рознь, Артем вроде доступно обьяснил в соседней ветке)
Зоопарк зоопарку рознь, Артем вроде доступно обьяснил в соседней ветке)
Одно и тоже,мучение для животных хоть пусть им там массажи делают по факту это тюрьма
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 13:26
Цитата:
Массаж делают, кормят, толчок драить не надо, хищников и охотников нема - нормальная такая тюрьма
Да у вас хуже условия чем у них - ночью не ходи, туда сюда не летай. И намордник носи
[Исправлено: maxsaf, 08.01.2021 - 13:28]
abaika95:
пусть им там массажи делают по факту это тюрьма
пусть им там массажи делают по факту это тюрьма
Массаж делают, кормят, толчок драить не надо, хищников и охотников нема - нормальная такая тюрьма
Да у вас хуже условия чем у них - ночью не ходи, туда сюда не летай. И намордник носи
[Исправлено: maxsaf, 08.01.2021 - 13:28]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6108
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 13:30
Цитата:
Вы в лоро парке не были?
abaika95:
Одно и тоже,мучение для животных
Одно и тоже,мучение для животных
Вы в лоро парке не были?
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 13:34
Цитата:
Давайте посадим вас в клетку с массажем и уборкой толчка на всю жизнь без социализации и форума,на какой час начнёте плакать?)
Цитата:
Вы нас с Германией спутали времени гдр,все делают че хотят,ночью толпы,в масках мало кто ходит и летают в Турцию пачками
Цитата:
Нет
maxsaf:
Массаж делают, кормят, толчок драить не надо, хищников и охотников нема - нормальная такая тюрьма
Массаж делают, кормят, толчок драить не надо, хищников и охотников нема - нормальная такая тюрьма
Давайте посадим вас в клетку с массажем и уборкой толчка на всю жизнь без социализации и форума,на какой час начнёте плакать?)
Цитата:
maxsaf:
Да у вас хуже условия чем у них - ночью не ходи, туда сюда не летай. И намордник носи
Да у вас хуже условия чем у них - ночью не ходи, туда сюда не летай. И намордник носи
Вы нас с Германией спутали времени гдр,все делают че хотят,ночью толпы,в масках мало кто ходит и летают в Турцию пачками
Цитата:
elektron:
Вы в лоро парке не были?
Вы в лоро парке не были?
Нет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20801
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 14:26
Цитата:
Как это - нет?...
abaika95:
Нет
Нет
Как это - нет?...
-
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