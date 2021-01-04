Отправлено: - 12:24

Елена Пикельная:

Если честно, я вообще против многовековой традиции устраивать варварские пляски вокруг умирающего дерева. Но, это как квантовая физика - не всем понятно.

Цитата:Отличный ответ, так всегда и говорите, и пофиг, что вас не все поймут