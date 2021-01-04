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≡ Вот такой Новый год!
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40674
Вот такой Новый год!
Отправлено: 04.01.21 - 16:12
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Костанай. Пр. Абая, 62. Безжалостно отгрызли ёлочку. Эти ёлочки так плохо приживались. Владелец "Автопилота" много лет пытался засадить ёлками территорию напротив своего магазина, благодаря ему здесь появился газон и эти хвойные красавицы. Но как всегда нашлось быдло....
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9715
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 12:24
#15
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Цитата:
Елена Пикельная:
Если честно, я вообще против многовековой традиции устраивать варварские пляски вокруг умирающего дерева. Но, это как квантовая физика - не всем понятно.

Отличный ответ, так всегда и говорите, и пофиг, что вас не все поймут ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1336
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 12:35
#16
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Цитата:
Елена Пикельная:
умирающего


Купите пластиковую: и будут "...варварские пляски вокруг современного атрибута цивилизации...".
И актуально,экологично и защитники экофлорофауны будут довольны.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
412
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 12:39
#17
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Цитата:
Елена Пикельная:
. Это миф

Если вы потрудитесь зайти в любой лесхоз и попросите полистать книгу лесоустройства, то узнаете много нового. Хотя бы то, что рубки ухода проводятся неоднократно и билет действителен до 1 января. Правила рубок /какие, сколько, как\ доступны в сети

[Исправлено: Я, 08.01.2021 - 12:44]

[Исправлено: Я, 08.01.2021 - 12:46]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6540
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 12:52
#18
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Все что убивается,мучается,рубится ради минутной развлекухи детишек должно быть запрещено

Коррида,зоопарки,цирки,вырубка ёлок под новый год это развлекуха на один раз дабы потешить самолюбие вот мол мы человеки могём!
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
412
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 12:55
#19
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Цитата:
Елена Пикельная:
варварские пляски вокруг умирающего дерева

С последующим пожиранием в салатах умирающих листьев плодов и прочей флоры и фауны .
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
412
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 12:56
#20
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Цитата:
abaika95:
должно быть запрещено

А сколько всего сохраним, запретив ярмарки
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7100
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 13:04
#21
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Цитата:
abaika95:
Коррида,зоопарки,цирки,вырубка ёлок под новый год это развлекуха на один раз дабы потешить самолюбие

И кокпар тоже?
Смотрел намедни Орел и решка про Западный Казахстан... Ведущие были в шоке.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9715
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 13:08
#22
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Цитата:
abaika95:
зоопарки

Зоопарк зоопарку рознь, Артем вроде доступно обьяснил в соседней ветке)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6540
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 13:21
#23
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Цитата:
Я:
А сколько всего сохраним, запретив ярмарки


Ярмарки по продаже еды? Ну это уже радикально,от еды отказаться нельзя)


Цитата:
yudjin:
И кокпар тоже? Смотрел намедни Орел и решка про Западный Казахстан... Ведущие были в шоке.


Туда же и байгу,и скачки по всему миру и спортивную рыбалку это развлекаловка


Цитата:
maxsaf:
Зоопарк зоопарку рознь, Артем вроде доступно обьяснил в соседней ветке)


Одно и тоже,мучение для животных хоть пусть им там массажи делают по факту это тюрьма
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9715
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 13:26
#24
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Цитата:
abaika95:
пусть им там массажи делают по факту это тюрьма

Массаж делают, кормят, толчок драить не надо, хищников и охотников нема - нормальная такая тюрьма :lol:
Да у вас хуже условия чем у них - ночью не ходи, туда сюда не летай. И намордник носи :-s :lol: :lol:

[Исправлено: maxsaf, 08.01.2021 - 13:28]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6108
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 13:30
#25
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Цитата:
abaika95:
Одно и тоже,мучение для животных

Вы в лоро парке не были? ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6540
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 13:34
#26
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Цитата:
maxsaf:
Массаж делают, кормят, толчок драить не надо, хищников и охотников нема - нормальная такая тюрьма


Давайте посадим вас в клетку с массажем и уборкой толчка на всю жизнь без социализации и форума,на какой час начнёте плакать?)


Цитата:
maxsaf:
Да у вас хуже условия чем у них - ночью не ходи, туда сюда не летай. И намордник носи


Вы нас с Германией спутали времени гдр,все делают че хотят,ночью толпы,в масках мало кто ходит и летают в Турцию пачками

Цитата:
elektron:

Вы в лоро парке не были?


Нет
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20801
Вот такой Новый год!
Отправлено: 08.01.21 - 14:26
#27
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Цитата:
abaika95:
Нет

Как это - нет?... :lol:
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