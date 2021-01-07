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«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40674
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 00:43
Свою прошлую статью «США: итоги одного года жизни» я заканчивал словами о пандемии коронавируса: «Надеюсь, что в следующий раз смогу написать о том, как страна возвращается к привычной жизни». Дело было в середине июня, и, как вы понимаете, я сильно ошибался. В последние дни в США ежедневно выявляют по 150 000 новых случаев заражения, по-прежнему во многих заведениях общепита нельзя сесть за стол, всюду замеряют температуру и т. д. Правда, кажется, что люди уже привыкли к «дивному новому миру». Но обо всем по порядку.
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«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:35
Цитата:
Нет в церковь шел одухотворенно,считается за опьянение?)
Цитата:
Честно не запоминаю что было 2 года назад,у меня жизнь наверно немного поинтереснее и разнообразней вашей,не записываю каждый коммент в блокнотик) напомните о чем речь и я отвечу интересно мне или нет)
Цитата:
Это говорит только о том что вы глупее бывшего чабана) вот где собака зарыта,комплексы комплексы батенька
Гоните деньги теперь) я вас вылечил
maxsaf:
Тоже пьяный был?
Тоже пьяный был?
Нет в церковь шел одухотворенно,считается за опьянение?)
Цитата:
maxsaf:
Про вашу квартиру за 600 баксов. Видимо смена Курчавого тогда была, вот вы и не в курсе
Про вашу квартиру за 600 баксов. Видимо смена Курчавого тогда была, вот вы и не в курсе
Честно не запоминаю что было 2 года назад,у меня жизнь наверно немного поинтереснее и разнообразней вашей,не записываю каждый коммент в блокнотик) напомните о чем речь и я отвечу интересно мне или нет)
Цитата:
maxsaf:
что я на каждом тендере ЗАРАБАТЫВАЛ меньше, чем какой-то бывший чабан, который мне сумму отката озвучивал
что я на каждом тендере ЗАРАБАТЫВАЛ меньше, чем какой-то бывший чабан, который мне сумму отката озвучивал
Это говорит только о том что вы глупее бывшего чабана) вот где собака зарыта,комплексы комплексы батенька
Гоните деньги теперь) я вас вылечил
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:40
Цитата:
Верю опять же просто беру верю,все поуеховшие живут скромно потомучто менталитет такой,пока канадцы кушают стейки,наши по старинке хлеб с мазиком и только от того что не любят мясо,пока одни на яхтах другие в машине ночуют,привычка просто))
Цитата:
Я тоже о яхте ною,сойду за весовую категорию вашего босса?
maxsaf:
Мне пока без надобности - не оканадился. Доходы канадские, а потребности все еще скромные советские
Мне пока без надобности - не оканадился. Доходы канадские, а потребности все еще скромные советские
Верю опять же просто беру верю,все поуеховшие живут скромно потомучто менталитет такой,пока канадцы кушают стейки,наши по старинке хлеб с мазиком и только от того что не любят мясо,пока одни на яхтах другие в машине ночуют,привычка просто))
Цитата:
maxsaf:
Он уже в другой весовой категории, там, где про яхты ноют
Он уже в другой весовой категории, там, где про яхты ноют
Я тоже о яхте ною,сойду за весовую категорию вашего босса?
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:57
Цитата:
Серьезно? А больше ни о чем это не говорит?))
abaika95:
Это говорит только о том что вы глупее бывшего чабана) вот где собака зарыта,комплексы комплексы батенька
Это говорит только о том что вы глупее бывшего чабана) вот где собака зарыта,комплексы комплексы батенька
Серьезно? А больше ни о чем это не говорит?))
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:59
Цитата:
Ну это уж вы перегнули - чего чего, а стеков я поел - будь здоров
abaika95:
все поуеховшие живут скромно потомучто менталитет такой,пока канадцы кушают стейки,наши по старинке хлеб с мазиком и только от того что не любят мясо
все поуеховшие живут скромно потомучто менталитет такой,пока канадцы кушают стейки,наши по старинке хлеб с мазиком и только от того что не любят мясо
Ну это уж вы перегнули - чего чего, а стеков я поел - будь здоров
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 12:00
Цитата:
Нет, потому что он о своей яхте ноет, а вы - об его яхте
abaika95:
Я тоже о яхте ною,сойду за весовую категорию вашего босса?
Я тоже о яхте ною,сойду за весовую категорию вашего босса?
Нет, потому что он о своей яхте ноет, а вы - об его яхте
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 12:04
Цитата:
Ну если вам оправдания такого достаточно, то конечно считается Я кстати, и не пьющий и не верующий. Какую мне можно откорячку придумать, ну так, на всякий случай?
[Исправлено: maxsaf, 08.01.2021 - 12:07]
abaika95:
Нет в церковь шел одухотворенно,считается за опьянение?)
Нет в церковь шел одухотворенно,считается за опьянение?)
Ну если вам оправдания такого достаточно, то конечно считается Я кстати, и не пьющий и не верующий. Какую мне можно откорячку придумать, ну так, на всякий случай?
[Исправлено: maxsaf, 08.01.2021 - 12:07]
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 14:22
Цитата:
Нет только о вашей глупости)
Цитата:
Верю,может быть,это был просто пример)
Цитата:
Я не могу ныть о его яхте я ее не видел,а своя моторная у меня есть,так что мы вместе с вашим боссом Ноем о яхтах по лучше)
Цитата:
Мне не нужны его оправдания он давно уже оправдался на камеру) нацпаты радуются а меня начинает подбешивать
Цитата:
Что Чабан умнее вас!)
maxsaf:
Серьезно? А больше ни о чем это не говорит?))
Серьезно? А больше ни о чем это не говорит?))
Нет только о вашей глупости)
Цитата:
maxsaf:
Ну это уж вы перегнули - чего чего, а стеков я поел - будь здоров
Ну это уж вы перегнули - чего чего, а стеков я поел - будь здоров
Верю,может быть,это был просто пример)
Цитата:
maxsaf:
Нет, потому что он о своей яхте ноет, а вы - об его яхте
Нет, потому что он о своей яхте ноет, а вы - об его яхте
Я не могу ныть о его яхте я ее не видел,а своя моторная у меня есть,так что мы вместе с вашим боссом Ноем о яхтах по лучше)
Цитата:
maxsaf:
Ну если вам оправдания такого достаточно, то конечно считается
Ну если вам оправдания такого достаточно, то конечно считается
Мне не нужны его оправдания он давно уже оправдался на камеру) нацпаты радуются а меня начинает подбешивать
Цитата:
maxsaf:
Какую мне можно откорячку придумать, ну так, на всякий случай?
Какую мне можно откорячку придумать, ну так, на всякий случай?
Что Чабан умнее вас!)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10361
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 14:30
не пойму, это ветка Марусича про его жизнь в Америке,
или двух местных политтехнологов?
[Исправлено: alex_60, 08.01.2021 - 14:44]
или двух местных политтехнологов?
[Исправлено: alex_60, 08.01.2021 - 14:44]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20801
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 14:34
Цитата:
Это рубрика, газеты НГ. Называется ПМЖ...
alex_60:
не пойму, это ветка Марусича про его жизнь в Америке,
не пойму, это ветка Марусича про его жизнь в Америке,
Это рубрика, газеты НГ. Называется ПМЖ...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10361
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 14:40
Цитата:
что рубрика ПМЖ это понятно,
я говорю что конкретно эту ветку.
Марусич в Америке.
если бы ветка была- Шпионы в Америке,то тогда было бы понятно.
а так непонятно.
[Исправлено: alex_60, 08.01.2021 - 14:41]
drakon:
Это рубрика, газеты НГ. Называется ПМЖ...
Это рубрика, газеты НГ. Называется ПМЖ...
что рубрика ПМЖ это понятно,
я говорю что конкретно эту ветку.
Марусич в Америке.
если бы ветка была- Шпионы в Америке,то тогда было бы понятно.
а так непонятно.
[Исправлено: alex_60, 08.01.2021 - 14:41]
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