Re: В два раза выросли штрафы в Казахстане за дачу взятки

Отправлено: - 13:56

Надо думать: что и размер взяток возрастёт прапорционально, так сказать - за риск.

Брали по ляму, теперь за то же самое, но уже два ляма. Один лям - это на то что бы перевести будущее уголовное дело из тяжкого в пустяковое и с чистой совестью на УДО.



Интересно, среди взяточников кто нибудь подсчитывает ИХ инфляцию ??

"..... Вчера по пять, но за мелкое, сегодня по десять, но за крупное...."