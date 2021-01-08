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≡ В два раза выросли штрафы в Казахстане за дачу взятки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40674
В два раза выросли штрафы в Казахстане за дачу взятки
Отправлено: 08.01.21 - 13:56
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В Казахстане ужесточили ответственность за коррупционные преступления. Как сообщили в Антикоррупционной службе, в Уголовный кодекс внесены соответствующие поправки по поручению главы государства.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1336
Re: В два раза выросли штрафы в Казахстане за дачу взятки
Отправлено: 08.01.21 - 13:56
#1
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Надо думать: что и размер взяток возрастёт прапорционально, так сказать - за риск.
Брали по ляму, теперь за то же самое, но уже два ляма. Один лям - это на то что бы перевести будущее уголовное дело из тяжкого в пустяковое и с чистой совестью на УДО.

Интересно, среди взяточников кто нибудь подсчитывает ИХ инфляцию ??
"..... Вчера по пять, но за мелкое, сегодня по десять, но за крупное...."
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9715
В два раза выросли штрафы в Казахстане за дачу взятки
Отправлено: 08.01.21 - 14:11
#2
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С такими штрафами проще барашков разводить. Спокойнее) Возможно, кто-то плюнет на все эти тендеры шмендеры, и вернется к исконному животноводству. Шашлыка наедятся, без головняков ненужных))

[Исправлено: maxsaf, 08.01.2021 - 14:35]
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