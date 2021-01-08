Отправлено: - 10:22

ACROS:

Георгий: будьте последовательны

ACROS:

Завтра запланирована так называемая продовольственная ярмарка - вот вам и ещё один источник заражения населения.

Цитата:Согласен полностью. Просто на представителей других партий я не подписан в соцсетях. Даже не уверен, есть ли они у представителей Ауыл или Адал. А на Алму Дощанову подписался более как на ректора КРУ, чем как на кандидата в депутаты. Поэтому свое мнение основываю на том, что сам видел.Цитата:И здесь вы правы. Я уже писал о предыдущей. Судя по тем ответам чиновников, с кем я сегодня говорил, никаких выводов сделано не было.