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Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40672
Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 09:21
Массовые мероприятия странный предмет - запрет на них есть, но для «Нур Отана», видимо, нет. По крайней мере к такому мнению можно прийти, если посмотреть на отчётные фотографии кандидатов от партии власти.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10357
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 09:21
главное чтобы этот жест с пальцем
от Нур-Отана
в Иране,Турции,Греции и Саудовской Аравии
не увидели.а то будет международный скандал.
и так что-то ректор стала часто
в щекотливые ситуации попадать.
от Нур-Отана
в Иране,Турции,Греции и Саудовской Аравии
не увидели.а то будет международный скандал.
и так что-то ректор стала часто
в щекотливые ситуации попадать.
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 09:33
Георгий: будьте последовательны - этим страдают и плачущие Ак Жоловцы и переметнувшие Адаловцы и бывшие коммунисты, а теперь а ля казахо-герценские народовольцы и консервативные Ауыловцы - их тоже критикуйте.
Завтра запланирована так называемая продовольственная ярмарка - вот вам и ещё один источник заражения населения.
Завтра запланирована так называемая продовольственная ярмарка - вот вам и ещё один источник заражения населения.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.04.20
- Сообщений:
- 13
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:01
Да КРУ другая планета. Как я слышал у них спортивная неделя с понедельника начинается. Журналисты не хотят поучаствовать. Соревнования посмотрет во время пандемии. А то все скучают без местного спорта.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7099
Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:03
Цитата:
Ну а организатор её кто? Члены партии! А Нечитайло наверное тоже партийный. Так вот кто разносчик вируса, однако...
ACROS:
Завтра запланирована так называемая продовольственная ярмарка - вот вам и ещё один источник заражения населения.
Завтра запланирована так называемая продовольственная ярмарка - вот вам и ещё один источник заражения населения.
Ну а организатор её кто? Члены партии! А Нечитайло наверное тоже партийный. Так вот кто разносчик вируса, однако...
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:05
Цитата:
Так вот кто в соцсетях и на ютубе дизлайки ставит
alex_60:
главное чтобы этот жест с пальцем
главное чтобы этот жест с пальцем
Так вот кто в соцсетях и на ютубе дизлайки ставит
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:08
Цитата:
Из за вас теперь проведут турнир по шахматам. Онлайн
Janus:
Как я слышал у них спортивная неделя с понедельника начинается.
Как я слышал у них спортивная неделя с понедельника начинается.
Из за вас теперь проведут турнир по шахматам. Онлайн
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:13
Ну что за глупости? ГГ вроде взрослый человек а такие прописные истинны не понимает) когда на пороге важное политическое событие типо парада победы на красной площади,голосование по поправкам в конституцию РФ,митинг в поддержку черных Америки,выборы президента США,выборы в парламент РК вот в эти моменты на вирус смотрят немного сквозь пальцы)
Цитата:
А сколько таких кроме него штрафанули ЗА ДЕЛО и они спокойно выплатили штраф? Джон Сноу тот же самый а Падерин мало того что нарушил так ещё и врать начал что он Иисусик в плане защиты от вируса.....судью на мыло в той ситуации
Цитата:
Чтобы оштрафовать на 638 000 тенге ветеринара Максима Падерина за отсутствие маски во время обеденного перерыва,
А сколько таких кроме него штрафанули ЗА ДЕЛО и они спокойно выплатили штраф? Джон Сноу тот же самый а Падерин мало того что нарушил так ещё и врать начал что он Иисусик в плане защиты от вируса.....судью на мыло в той ситуации
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 47
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:22
Цитата:
Согласен полностью. Просто на представителей других партий я не подписан в соцсетях. Даже не уверен, есть ли они у представителей Ауыл или Адал. А на Алму Дощанову подписался более как на ректора КРУ, чем как на кандидата в депутаты. Поэтому свое мнение основываю на том, что сам видел.
Цитата:
И здесь вы правы. Я уже писал о предыдущей. Судя по тем ответам чиновников, с кем я сегодня говорил, никаких выводов сделано не было.
ACROS:
Георгий: будьте последовательны
Георгий: будьте последовательны
Согласен полностью. Просто на представителей других партий я не подписан в соцсетях. Даже не уверен, есть ли они у представителей Ауыл или Адал. А на Алму Дощанову подписался более как на ректора КРУ, чем как на кандидата в депутаты. Поэтому свое мнение основываю на том, что сам видел.
Цитата:
ACROS:
Завтра запланирована так называемая продовольственная ярмарка - вот вам и ещё один источник заражения населения.
Завтра запланирована так называемая продовольственная ярмарка - вот вам и ещё один источник заражения населения.
И здесь вы правы. Я уже писал о предыдущей. Судя по тем ответам чиновников, с кем я сегодня говорил, никаких выводов сделано не было.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7645
Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:49
Цитата:
Я буду ходить по ярмарке и фиксировать нарушения продавцов,которые сто пудов будут без перчаток,с приспущенными масками,а возможно и вовсе без них,информация будет передана г.Нечитайло В.С. и если не примут меры ,то привлекать за это нужно уже самого, главного санитарного врача.
ACROS:
Завтра запланирована так называемая продовольственная ярмарка - вот вам и ещё один источник заражения населения.
Завтра запланирована так называемая продовольственная ярмарка - вот вам и ещё один источник заражения населения.
Я буду ходить по ярмарке и фиксировать нарушения продавцов,которые сто пудов будут без перчаток,с приспущенными масками,а возможно и вовсе без них,информация будет передана г.Нечитайло В.С. и если не примут меры ,то привлекать за это нужно уже самого, главного санитарного врача.
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:49
Цитата:
Да нет, там не глупые люди сидят: очевидно проведение ярмарки входит в разряд: план агитационно-пропагандистких мероприятии ( это раньше при советах так говорили, а сейчас АКЦИЯ и ДОРОЖНАЯ карта) в предверий дня выбора.
Георгий ГОВОРОВ:
выводов
выводов
Да нет, там не глупые люди сидят: очевидно проведение ярмарки входит в разряд: план агитационно-пропагандистких мероприятии ( это раньше при советах так говорили, а сейчас АКЦИЯ и ДОРОЖНАЯ карта) в предверий дня выбора.
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:56
Цитата:
Смотрите как бы боком, ваша "правозащитная" деятельность, не вышла вам: власть может быть и злопамятной. Судя по настрою, Георгий и сам об этом напишет.
Добринцофф:
фиксировать
фиксировать
Смотрите как бы боком, ваша "правозащитная" деятельность, не вышла вам: власть может быть и злопамятной. Судя по настрою, Георгий и сам об этом напишет.
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 11:11
Цитата:
Ага начнет добринцову под дверь дохлых мышей подкладывать или в окна магазина камни кидать) какая может быть злопамятность от властей сейчас когда у каждого в кармане камера/диктофон с мгновенным выходом в интернет ? Если Добринцоф честно исполняет все предписания то может стоять на своем и идти на принцип записывая все что происходит на ярмарке, ну а если сам плохо исполняет поручения и других сдает тут уже дело другое.Тут как бы сами ярморочники не начали мстить за такую гражданскую активность
ACROS:
Смотрите как бы боком, ваша "правозащитная" деятельность, не вышла вам: власть может быть и злопамятной. Судя по настрою, Георгий и сам об этом напишет.
Смотрите как бы боком, ваша "правозащитная" деятельность, не вышла вам: власть может быть и злопамятной. Судя по настрою, Георгий и сам об этом напишет.
Ага начнет добринцову под дверь дохлых мышей подкладывать или в окна магазина камни кидать) какая может быть злопамятность от властей сейчас когда у каждого в кармане камера/диктофон с мгновенным выходом в интернет ? Если Добринцоф честно исполняет все предписания то может стоять на своем и идти на принцип записывая все что происходит на ярмарке, ну а если сам плохо исполняет поручения и других сдает тут уже дело другое.Тут как бы сами ярморочники не начали мстить за такую гражданскую активность
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2114
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 11:42
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