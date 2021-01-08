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≡ Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40672
Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 09:21
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Массовые мероприятия странный предмет - запрет на них есть, но для «Нур Отана», видимо, нет. По крайней мере к такому мнению можно прийти, если посмотреть на отчётные фотографии кандидатов от партии власти.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10357
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 09:21
#1
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главное чтобы этот жест с пальцем
от Нур-Отана
в Иране,Турции,Греции и Саудовской Аравии
не увидели.а то будет международный скандал.
и так что-то ректор стала часто
в щекотливые ситуации попадать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1333
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 09:33
#2
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Георгий: будьте последовательны - этим страдают и плачущие Ак Жоловцы и переметнувшие Адаловцы и бывшие коммунисты, а теперь а ля казахо-герценские народовольцы и консервативные Ауыловцы - их тоже критикуйте.
Завтра запланирована так называемая продовольственная ярмарка - вот вам и ещё один источник заражения населения.
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Janus
§ Janus
(Пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
13
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:01
#3
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Да КРУ другая планета. Как я слышал у них спортивная неделя с понедельника начинается. Журналисты не хотят поучаствовать. Соревнования посмотрет во время пандемии. А то все скучают без местного спорта. 8-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7099
Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:03
#4
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Цитата:
ACROS:
Завтра запланирована так называемая продовольственная ярмарка - вот вам и ещё один источник заражения населения.

Ну а организатор её кто? Члены партии! А Нечитайло наверное тоже партийный. Так вот кто разносчик вируса, однако...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9708
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:05
#5
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Цитата:
alex_60:
главное чтобы этот жест с пальцем

Так вот кто в соцсетях и на ютубе дизлайки ставит :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9708
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:08
#6
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Цитата:
Janus:
Как я слышал у них спортивная неделя с понедельника начинается.

Из за вас теперь проведут турнир по шахматам. Онлайн :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6535
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:13
#7
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Ну что за глупости? ГГ вроде взрослый человек а такие прописные истинны не понимает) когда на пороге важное политическое событие типо парада победы на красной площади,голосование по поправкам в конституцию РФ,митинг в поддержку черных Америки,выборы президента США,выборы в парламент РК вот в эти моменты на вирус смотрят немного сквозь пальцы)


Цитата:
Чтобы оштрафовать на 638 000 тенге ветеринара Максима Падерина за отсутствие маски во время обеденного перерыва, 


А сколько таких кроме него штрафанули ЗА ДЕЛО и они спокойно выплатили штраф? Джон Сноу тот же самый а Падерин мало того что нарушил так ещё и врать начал что он Иисусик в плане защиты от вируса.....судью на мыло в той ситуации
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
47
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:22
#8
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Цитата:
ACROS:
Георгий: будьте последовательны

Согласен полностью. Просто на представителей других партий я не подписан в соцсетях. Даже не уверен, есть ли они у представителей Ауыл или Адал. А на Алму Дощанову подписался более как на ректора КРУ, чем как на кандидата в депутаты. Поэтому свое мнение основываю на том, что сам видел.
Цитата:
ACROS:
Завтра запланирована так называемая продовольственная ярмарка - вот вам и ещё один источник заражения населения.

И здесь вы правы. Я уже писал о предыдущей. Судя по тем ответам чиновников, с кем я сегодня говорил, никаких выводов сделано не было.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7645
Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:49
#9
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Цитата:
ACROS:
Завтра запланирована так называемая продовольственная ярмарка - вот вам и ещё один источник заражения населения.

Я буду ходить по ярмарке и фиксировать нарушения продавцов,которые сто пудов будут без перчаток,с приспущенными масками,а возможно и вовсе без них,информация будет передана г.Нечитайло В.С. и если не примут меры ,то привлекать за это нужно уже самого, главного санитарного врача.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1333
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:49
#10
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
выводов


Да нет, там не глупые люди сидят: очевидно проведение ярмарки входит в разряд: план агитационно-пропагандистких мероприятии ( это раньше при советах так говорили, а сейчас АКЦИЯ и ДОРОЖНАЯ карта) в предверий дня выбора.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1333
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 10:56
#11
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Цитата:
Добринцофф:
фиксировать


Смотрите как бы боком, ваша "правозащитная" деятельность, не вышла вам: власть может быть и злопамятной. Судя по настрою, Георгий и сам об этом напишет.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6535
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 11:11
#12
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Цитата:
ACROS:
Смотрите как бы боком, ваша "правозащитная" деятельность, не вышла вам: власть может быть и злопамятной. Судя по настрою, Георгий и сам об этом напишет.


Ага начнет добринцову под дверь дохлых мышей подкладывать или в окна магазина камни кидать) какая может быть злопамятность от властей сейчас когда у каждого в кармане камера/диктофон с мгновенным выходом в интернет ? Если Добринцоф честно исполняет все предписания то может стоять на своем и идти на принцип записывая все что происходит на ярмарке, ну а если сам плохо исполняет поручения и других сдает тут уже дело другое.Тут как бы сами ярморочники не начали мстить за такую гражданскую активность
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2114
Re: Георгий ГОВОРОВ: В агитации вирус - не воин?
Отправлено: 08.01.21 - 11:42
#13
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