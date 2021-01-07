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≡ «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40672
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 00:43
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Свою прошлую статью «США: итоги одного года жизни» я заканчивал словами о пандемии коронавируса: «Надеюсь, что в следующий раз смогу написать о том, как страна возвращается к привычной жизни». Дело было в середине июня, и, как вы понимаете, я сильно ошибался. В последние дни в США ежедневно выявляют по 150 000 новых случаев заражения, по-прежнему во многих заведениях общепита нельзя сесть за стол, всюду замеряют температуру и т. д. Правда, кажется, что люди уже привыкли к «дивному новому миру». Но обо всем по порядку.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9708
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 00:06
#45
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Цитата:
abaika95:
А если РАБОТАЕШЬ то вполне прилично зарабатываешь,покупаешь квартиры,машины,ездишь по странам,по ресторанам ходишь

Это немного по другому называется. С работой мало общего))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6535
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 00:26
#46
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Цитата:
maxsaf: Ответ Федорова Токаеву посмотрели уже?

Не я смотрел как казак в Кокшетау оправдывался зато что сказал что Кокшетау российская земля) че там Федоров?

/Моё предложение в силе, сумму я озвучивал, деньги отложил/

Наверно я что-то пропустил, о чем это?

Цитата:
maxsaf:
Это немного по другому называется. С работой мало общего


Ну кто чем мыслит на том и виснет)
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
215
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 01:04
#47
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Цитата:
abaika95:
Если день работаешь а неделю потом кайфуешь по клубам естественно будешь испытывать нужду)

А, вон оно чо, а я то думал, чего в Казахстане половина трудоустроенного населения получает по 300$ - в три раза меньше, чем среднее пособие по безработице в США, а оказалось что Казахстан, просто страна лентяев, работают оказывается они всего по 5 дней в месяц...


Вот только, одно я не могу понять. Ладно, пусть эти 50% трудоустроенного населения Казахстана, получающего 300$ в месяц - лентяи на самом деле. Но вот как они отдыхают то потом на 10 долларов в сутки? Как на 3 доллара за прием пищи по клубам кайфовать? А как потом отдыхают семьи половины трудоустроенных Казахстана, у которых жена не работает и с ребенком сидит? Расскажите как они оттягиваются имея по доллару на человека на прием пищи (при условии, что все кроме еды, им оплачивает кто то другой).

И еще один слабый момент вашей гипотезы о самой ленивой нации в мире, это безработные. Они то и там и тут работают 0 секунд в месяц, но в США получают в среднем почти в 9 раз больше.

P.S. Не плюйте в душу Казахстанцам, и там и тут большинство людей усердно работают, просто в США, получают на аналогичных позициях в десятки раз больше как не считай, хоть по часам, хоть по дням, месяцам.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9708
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 01:30
#48
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Артем потихоньку становится поуехавшим)) а недавно Янгович рявкнул на Абайку))

Осторожнее, Артем, а то Абайка начнет желать здоровье вашей жене, хотя здоровее от этого она наврятли станет :-) Просто подумайте на досуге. Хвалить зоопарк где-то - это одно, а ругать туалеты не где то - это уже совсем другое ;-)

[Исправлено: maxsaf, 08.01.2021 - 01:36]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13613
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 01:54
#49
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Цитата:
abaika95:
если РАБОТАЕШЬ то вполне прилично зарабатываешь,покупаешь квартиры,машины,ездишь по странам,по ресторанам ходишь

Ну да. Можно. Но работать нужно не 36-40 часов в неделю (которые учитывают баланс рабочего времени и досуга), а все 60, когда на жизнь и времени не остаётся. Это если обычным наемным работником. Понятно, что у предпринимателей немного по-другому. Не стоит сравнивать - тут пока Казахстан очень сильно отстал.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9708
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 01:58
#50
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Цитата:
Артем Марусич:

У вас есть логбук в машине? Сколько лимит?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13613
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 02:17
#51
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Цитата:
abaika95:
Удивительное дело,один бомж в США второй трудовой мигрант в Канаде,обсуждают как хорошо живут)

Действительно - очень удивительное дело, когда без жилья в одной стране лучше чем с жильём в другой. Причём, там где с жильём - работа была умственная, а где без жилья - неквалифицированная.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6535
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 02:19
#52
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Цитата:
maxsaf:
Артем потихоньку становится поуехавшим)) а недавно Янгович рявкнул на Абайку)) Осторожнее, Артем, а то Абайка начнет желать здоровье вашей жене, хотя здоровее от этого она наврятли станет



Макс если ты обиделся но пытался "не показать" то лучше уже не ерничай на эту тему,ну ненадо,как-то стыдно смотрится со стороны, темболее дёшево так выдаешь желаемое за действительное) ну что это Янгович рявкнул? Ну и? Да я к его мнению прислушиваюсь больше чем к твоему потомучто считаю что он рассуждает объективно и адекватно, но в том вопросе каждый остался при своем мнении,ему не понравилось что я завел тему про твою маму,ну и бог с ним) я же буду и дальше заводить эту тему как будут случаи)


Цитата:
Victor Yang:
Не стоит сравнивать - тут пока Казахстан очень сильно отстал.


У меня есть конкретные живые примеры,знакомые и друзья, работают не как стахановцы по 24 часа в день и при этом зарабатывают
Потомучто работать надо умом а не сутками
Писал выше товарищ работает на предприятии энергетиком купил машину,купил дом в прошлом году
Второй товарищ работает менеджером по продажам в одной нашей известной кондитерской,как не посмотрю вечно на отдыхе заграницей
А есть товарищ тамада в ресторанах вечно ноет что денег нет....каждому своё

И да сравнивать как Артем (по умному) предлагает мол у нас получаем 300 долларов а у них это треть от суммы пособия по безработице))) пишет человек который судя по статьям пашет как трактор и живёт в машине а у нас на 3 сотни баксов можно вполне себе жить месяц
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6535
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 02:28
#53
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Цитата:
Victor Yang:
Действительно - очень удивительное дело, когда без жилья в одной стране лучше чем с жильём в другой. Причём, там где с жильём - работа была умственная, а где без жилья - неквалифицированная.


Не берусь судить в США небыл но что-то мне подсказывает вот прям чучуть что человек жевущий там всю жизнь и работающий где-нибудь в глубинке расскажет о жизни в стране много чего нехорошего,мол зарплаты маленькие а налоги огромные,страховка непосильная а тут ещё штраф влепили,к дантисту надо а денег на хорошего нет.....ну такое все знаешь)

А вообще не покидает пример с таджиками
Им кто переселяется по началу очень нравится в России,сравнения же повсюду вот мол деньги большие платят а у нас то в кушкеке копейки за ту же работу платили,но тут (в России) я как пойду куплю себе тапочки и бургер и ещё семье отошлю а дома в кушкеке мог себе только дыню купить
Правда россияне кто всю жизнь там живёт думают уже чуточку по другому и приезжая пожить в Бостон рассуждают так,вот тут я зарплату таксистом получаю ого-го а у себя то в верхних подмышках копейки получал!! И тут я как пошел как купил себе наушники новые и ещё семье отослал а дома мог только бургер и тапочки купить.....

Везде хорошо)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9708
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 10:46
#54
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Цитата:
abaika95:
мол зарплаты маленькие а налоги огромные,страховка непосильная а тут ещё штраф влепили,к дантисту надо а денег на хорошего нет.....ну такое все знаешь)

И канадцы ноют. Когда им правительство по две штуки баксов в месяц платило из за коронавируса - одни ныли что на новый снегоход не хватает, другим на психолога в связи с депрессией, а третьим еще и придется вернуть часть пособий, потому что они схитрили и не указали что их доход превышает двести кусков в год. Как говорится, одному - хлеб слишком черствый, а другому - блиллианты слишком мелкие :-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6535
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:20
#55
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Цитата:
maxsaf:
Когда им правительство по две штуки баксов в месяц платило из за коронавируса - одни ныли что на новый снегоход не хватает, другим на психолога в связи с депрессией, а третьим еще и придется вернуть часть пособий, потому что они схитрили и не указали что их доход превышает двести кусков в год. Как говорится, одному - хлеб слишком черствый, а другому - блиллианты слишком мелкие



Верю просто беру и верю)
У вас босс какой по счету снегоход меняет? Вам в отделе хоть покататься даёт? Или у вас уже по 3 в гараже у каждого стоит а у индуса ещё вертолет на крыше?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9708
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:22
#56
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Цитата:
abaika95:
Не я смотрел как казак в Кокшетау оправдывался зато что сказал что Кокшетау российская земля)

Тоже пьяный был? :-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9708
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:23
#57
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Цитата:
abaika95:
Наверно я что-то пропустил, о чем это?

Про вашу квартиру за 600 баксов. Видимо смена Курчавого тогда была, вот вы и не в курсе ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9708
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:27
#58
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Цитата:
abaika95:
Ну кто чем мыслит на том и виснет)

Да, на коррупции я висну. Обидно было мне как специалисту, что я на каждом тендере ЗАРАБАТЫВАЛ меньше, чем какой-то бывший чабан, который мне сумму отката озвучивал ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9708
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:34
#59
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Цитата:
abaika95:
Или у вас уже по 3 в гараже у каждого стоит

Мне пока без надобности - не оканадился. Доходы канадские, а потребности все еще скромные советские :-)

Цитата:
abaika95:
У вас босс какой по счету снегоход меняет?

Он уже в другой весовой категории, там, где про яхты ноют ;-)
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