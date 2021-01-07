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«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40672
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 00:43
Свою прошлую статью «США: итоги одного года жизни» я заканчивал словами о пандемии коронавируса: «Надеюсь, что в следующий раз смогу написать о том, как страна возвращается к привычной жизни». Дело было в середине июня, и, как вы понимаете, я сильно ошибался. В последние дни в США ежедневно выявляют по 150 000 новых случаев заражения, по-прежнему во многих заведениях общепита нельзя сесть за стол, всюду замеряют температуру и т. д. Правда, кажется, что люди уже привыкли к «дивному новому миру». Но обо всем по порядку.
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«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 00:06
Цитата:
Это немного по другому называется. С работой мало общего))
abaika95:
А если РАБОТАЕШЬ то вполне прилично зарабатываешь,покупаешь квартиры,машины,ездишь по странам,по ресторанам ходишь
А если РАБОТАЕШЬ то вполне прилично зарабатываешь,покупаешь квартиры,машины,ездишь по странам,по ресторанам ходишь
Это немного по другому называется. С работой мало общего))
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 00:26
Цитата:
Не я смотрел как казак в Кокшетау оправдывался зато что сказал что Кокшетау российская земля) че там Федоров?
/Моё предложение в силе, сумму я озвучивал, деньги отложил/
Наверно я что-то пропустил, о чем это?
Цитата:
Ну кто чем мыслит на том и виснет)
maxsaf: Ответ Федорова Токаеву посмотрели уже?
Не я смотрел как казак в Кокшетау оправдывался зато что сказал что Кокшетау российская земля) че там Федоров?
/Моё предложение в силе, сумму я озвучивал, деньги отложил/
Наверно я что-то пропустил, о чем это?
Цитата:
maxsaf:
Это немного по другому называется. С работой мало общего
Это немного по другому называется. С работой мало общего
Ну кто чем мыслит на том и виснет)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 215
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 01:04
Цитата:
А, вон оно чо, а я то думал, чего в Казахстане половина трудоустроенного населения получает по 300$ - в три раза меньше, чем среднее пособие по безработице в США, а оказалось что Казахстан, просто страна лентяев, работают оказывается они всего по 5 дней в месяц...
Вот только, одно я не могу понять. Ладно, пусть эти 50% трудоустроенного населения Казахстана, получающего 300$ в месяц - лентяи на самом деле. Но вот как они отдыхают то потом на 10 долларов в сутки? Как на 3 доллара за прием пищи по клубам кайфовать? А как потом отдыхают семьи половины трудоустроенных Казахстана, у которых жена не работает и с ребенком сидит? Расскажите как они оттягиваются имея по доллару на человека на прием пищи (при условии, что все кроме еды, им оплачивает кто то другой).
И еще один слабый момент вашей гипотезы о самой ленивой нации в мире, это безработные. Они то и там и тут работают 0 секунд в месяц, но в США получают в среднем почти в 9 раз больше.
P.S. Не плюйте в душу Казахстанцам, и там и тут большинство людей усердно работают, просто в США, получают на аналогичных позициях в десятки раз больше как не считай, хоть по часам, хоть по дням, месяцам.
abaika95:
Если день работаешь а неделю потом кайфуешь по клубам естественно будешь испытывать нужду)
Если день работаешь а неделю потом кайфуешь по клубам естественно будешь испытывать нужду)
А, вон оно чо, а я то думал, чего в Казахстане половина трудоустроенного населения получает по 300$ - в три раза меньше, чем среднее пособие по безработице в США, а оказалось что Казахстан, просто страна лентяев, работают оказывается они всего по 5 дней в месяц...
Вот только, одно я не могу понять. Ладно, пусть эти 50% трудоустроенного населения Казахстана, получающего 300$ в месяц - лентяи на самом деле. Но вот как они отдыхают то потом на 10 долларов в сутки? Как на 3 доллара за прием пищи по клубам кайфовать? А как потом отдыхают семьи половины трудоустроенных Казахстана, у которых жена не работает и с ребенком сидит? Расскажите как они оттягиваются имея по доллару на человека на прием пищи (при условии, что все кроме еды, им оплачивает кто то другой).
И еще один слабый момент вашей гипотезы о самой ленивой нации в мире, это безработные. Они то и там и тут работают 0 секунд в месяц, но в США получают в среднем почти в 9 раз больше.
P.S. Не плюйте в душу Казахстанцам, и там и тут большинство людей усердно работают, просто в США, получают на аналогичных позициях в десятки раз больше как не считай, хоть по часам, хоть по дням, месяцам.
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 01:30
Артем потихоньку становится поуехавшим)) а недавно Янгович рявкнул на Абайку))
Осторожнее, Артем, а то Абайка начнет желать здоровье вашей жене, хотя здоровее от этого она наврятли станет Просто подумайте на досуге. Хвалить зоопарк где-то - это одно, а ругать туалеты не где то - это уже совсем другое
[Исправлено: maxsaf, 08.01.2021 - 01:36]
Осторожнее, Артем, а то Абайка начнет желать здоровье вашей жене, хотя здоровее от этого она наврятли станет Просто подумайте на досуге. Хвалить зоопарк где-то - это одно, а ругать туалеты не где то - это уже совсем другое
[Исправлено: maxsaf, 08.01.2021 - 01:36]
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 01:54
Цитата:
Ну да. Можно. Но работать нужно не 36-40 часов в неделю (которые учитывают баланс рабочего времени и досуга), а все 60, когда на жизнь и времени не остаётся. Это если обычным наемным работником. Понятно, что у предпринимателей немного по-другому. Не стоит сравнивать - тут пока Казахстан очень сильно отстал.
abaika95:
если РАБОТАЕШЬ то вполне прилично зарабатываешь,покупаешь квартиры,машины,ездишь по странам,по ресторанам ходишь
если РАБОТАЕШЬ то вполне прилично зарабатываешь,покупаешь квартиры,машины,ездишь по странам,по ресторанам ходишь
Ну да. Можно. Но работать нужно не 36-40 часов в неделю (которые учитывают баланс рабочего времени и досуга), а все 60, когда на жизнь и времени не остаётся. Это если обычным наемным работником. Понятно, что у предпринимателей немного по-другому. Не стоит сравнивать - тут пока Казахстан очень сильно отстал.
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 01:58
Цитата:
У вас есть логбук в машине? Сколько лимит?
Артем Марусич:
У вас есть логбук в машине? Сколько лимит?
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 02:17
Цитата:
Действительно - очень удивительное дело, когда без жилья в одной стране лучше чем с жильём в другой. Причём, там где с жильём - работа была умственная, а где без жилья - неквалифицированная.
abaika95:
Удивительное дело,один бомж в США второй трудовой мигрант в Канаде,обсуждают как хорошо живут)
Удивительное дело,один бомж в США второй трудовой мигрант в Канаде,обсуждают как хорошо живут)
Действительно - очень удивительное дело, когда без жилья в одной стране лучше чем с жильём в другой. Причём, там где с жильём - работа была умственная, а где без жилья - неквалифицированная.
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 02:19
Цитата:
Макс если ты обиделся но пытался "не показать" то лучше уже не ерничай на эту тему,ну ненадо,как-то стыдно смотрится со стороны, темболее дёшево так выдаешь желаемое за действительное) ну что это Янгович рявкнул? Ну и? Да я к его мнению прислушиваюсь больше чем к твоему потомучто считаю что он рассуждает объективно и адекватно, но в том вопросе каждый остался при своем мнении,ему не понравилось что я завел тему про твою маму,ну и бог с ним) я же буду и дальше заводить эту тему как будут случаи)
Цитата:
У меня есть конкретные живые примеры,знакомые и друзья, работают не как стахановцы по 24 часа в день и при этом зарабатывают
Потомучто работать надо умом а не сутками
Писал выше товарищ работает на предприятии энергетиком купил машину,купил дом в прошлом году
Второй товарищ работает менеджером по продажам в одной нашей известной кондитерской,как не посмотрю вечно на отдыхе заграницей
А есть товарищ тамада в ресторанах вечно ноет что денег нет....каждому своё
И да сравнивать как Артем (по умному) предлагает мол у нас получаем 300 долларов а у них это треть от суммы пособия по безработице))) пишет человек который судя по статьям пашет как трактор и живёт в машине а у нас на 3 сотни баксов можно вполне себе жить месяц
maxsaf:
Артем потихоньку становится поуехавшим)) а недавно Янгович рявкнул на Абайку)) Осторожнее, Артем, а то Абайка начнет желать здоровье вашей жене, хотя здоровее от этого она наврятли станет
Артем потихоньку становится поуехавшим)) а недавно Янгович рявкнул на Абайку)) Осторожнее, Артем, а то Абайка начнет желать здоровье вашей жене, хотя здоровее от этого она наврятли станет
Макс если ты обиделся но пытался "не показать" то лучше уже не ерничай на эту тему,ну ненадо,как-то стыдно смотрится со стороны, темболее дёшево так выдаешь желаемое за действительное) ну что это Янгович рявкнул? Ну и? Да я к его мнению прислушиваюсь больше чем к твоему потомучто считаю что он рассуждает объективно и адекватно, но в том вопросе каждый остался при своем мнении,ему не понравилось что я завел тему про твою маму,ну и бог с ним) я же буду и дальше заводить эту тему как будут случаи)
Цитата:
Victor Yang:
Не стоит сравнивать - тут пока Казахстан очень сильно отстал.
Не стоит сравнивать - тут пока Казахстан очень сильно отстал.
У меня есть конкретные живые примеры,знакомые и друзья, работают не как стахановцы по 24 часа в день и при этом зарабатывают
Потомучто работать надо умом а не сутками
Писал выше товарищ работает на предприятии энергетиком купил машину,купил дом в прошлом году
Второй товарищ работает менеджером по продажам в одной нашей известной кондитерской,как не посмотрю вечно на отдыхе заграницей
А есть товарищ тамада в ресторанах вечно ноет что денег нет....каждому своё
И да сравнивать как Артем (по умному) предлагает мол у нас получаем 300 долларов а у них это треть от суммы пособия по безработице))) пишет человек который судя по статьям пашет как трактор и живёт в машине а у нас на 3 сотни баксов можно вполне себе жить месяц
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 02:28
Цитата:
Не берусь судить в США небыл но что-то мне подсказывает вот прям чучуть что человек жевущий там всю жизнь и работающий где-нибудь в глубинке расскажет о жизни в стране много чего нехорошего,мол зарплаты маленькие а налоги огромные,страховка непосильная а тут ещё штраф влепили,к дантисту надо а денег на хорошего нет.....ну такое все знаешь)
А вообще не покидает пример с таджиками
Им кто переселяется по началу очень нравится в России,сравнения же повсюду вот мол деньги большие платят а у нас то в кушкеке копейки за ту же работу платили,но тут (в России) я как пойду куплю себе тапочки и бургер и ещё семье отошлю а дома в кушкеке мог себе только дыню купить
Правда россияне кто всю жизнь там живёт думают уже чуточку по другому и приезжая пожить в Бостон рассуждают так,вот тут я зарплату таксистом получаю ого-го а у себя то в верхних подмышках копейки получал!! И тут я как пошел как купил себе наушники новые и ещё семье отослал а дома мог только бургер и тапочки купить.....
Везде хорошо)
Victor Yang:
Действительно - очень удивительное дело, когда без жилья в одной стране лучше чем с жильём в другой. Причём, там где с жильём - работа была умственная, а где без жилья - неквалифицированная.
Действительно - очень удивительное дело, когда без жилья в одной стране лучше чем с жильём в другой. Причём, там где с жильём - работа была умственная, а где без жилья - неквалифицированная.
Не берусь судить в США небыл но что-то мне подсказывает вот прям чучуть что человек жевущий там всю жизнь и работающий где-нибудь в глубинке расскажет о жизни в стране много чего нехорошего,мол зарплаты маленькие а налоги огромные,страховка непосильная а тут ещё штраф влепили,к дантисту надо а денег на хорошего нет.....ну такое все знаешь)
А вообще не покидает пример с таджиками
Им кто переселяется по началу очень нравится в России,сравнения же повсюду вот мол деньги большие платят а у нас то в кушкеке копейки за ту же работу платили,но тут (в России) я как пойду куплю себе тапочки и бургер и ещё семье отошлю а дома в кушкеке мог себе только дыню купить
Правда россияне кто всю жизнь там живёт думают уже чуточку по другому и приезжая пожить в Бостон рассуждают так,вот тут я зарплату таксистом получаю ого-го а у себя то в верхних подмышках копейки получал!! И тут я как пошел как купил себе наушники новые и ещё семье отослал а дома мог только бургер и тапочки купить.....
Везде хорошо)
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 10:46
Цитата:
И канадцы ноют. Когда им правительство по две штуки баксов в месяц платило из за коронавируса - одни ныли что на новый снегоход не хватает, другим на психолога в связи с депрессией, а третьим еще и придется вернуть часть пособий, потому что они схитрили и не указали что их доход превышает двести кусков в год. Как говорится, одному - хлеб слишком черствый, а другому - блиллианты слишком мелкие
abaika95:
мол зарплаты маленькие а налоги огромные,страховка непосильная а тут ещё штраф влепили,к дантисту надо а денег на хорошего нет.....ну такое все знаешь)
мол зарплаты маленькие а налоги огромные,страховка непосильная а тут ещё штраф влепили,к дантисту надо а денег на хорошего нет.....ну такое все знаешь)
И канадцы ноют. Когда им правительство по две штуки баксов в месяц платило из за коронавируса - одни ныли что на новый снегоход не хватает, другим на психолога в связи с депрессией, а третьим еще и придется вернуть часть пособий, потому что они схитрили и не указали что их доход превышает двести кусков в год. Как говорится, одному - хлеб слишком черствый, а другому - блиллианты слишком мелкие
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:20
Цитата:
Верю просто беру и верю)
У вас босс какой по счету снегоход меняет? Вам в отделе хоть покататься даёт? Или у вас уже по 3 в гараже у каждого стоит а у индуса ещё вертолет на крыше?))
maxsaf:
Когда им правительство по две штуки баксов в месяц платило из за коронавируса - одни ныли что на новый снегоход не хватает, другим на психолога в связи с депрессией, а третьим еще и придется вернуть часть пособий, потому что они схитрили и не указали что их доход превышает двести кусков в год. Как говорится, одному - хлеб слишком черствый, а другому - блиллианты слишком мелкие
Когда им правительство по две штуки баксов в месяц платило из за коронавируса - одни ныли что на новый снегоход не хватает, другим на психолога в связи с депрессией, а третьим еще и придется вернуть часть пособий, потому что они схитрили и не указали что их доход превышает двести кусков в год. Как говорится, одному - хлеб слишком черствый, а другому - блиллианты слишком мелкие
Верю просто беру и верю)
У вас босс какой по счету снегоход меняет? Вам в отделе хоть покататься даёт? Или у вас уже по 3 в гараже у каждого стоит а у индуса ещё вертолет на крыше?))
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:22
Цитата:
Тоже пьяный был?
abaika95:
Не я смотрел как казак в Кокшетау оправдывался зато что сказал что Кокшетау российская земля)
Не я смотрел как казак в Кокшетау оправдывался зато что сказал что Кокшетау российская земля)
Тоже пьяный был?
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:23
Цитата:
Про вашу квартиру за 600 баксов. Видимо смена Курчавого тогда была, вот вы и не в курсе
abaika95:
Наверно я что-то пропустил, о чем это?
Наверно я что-то пропустил, о чем это?
Про вашу квартиру за 600 баксов. Видимо смена Курчавого тогда была, вот вы и не в курсе
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:27
Цитата:
Да, на коррупции я висну. Обидно было мне как специалисту, что я на каждом тендере ЗАРАБАТЫВАЛ меньше, чем какой-то бывший чабан, который мне сумму отката озвучивал
abaika95:
Ну кто чем мыслит на том и виснет)
Ну кто чем мыслит на том и виснет)
Да, на коррупции я висну. Обидно было мне как специалисту, что я на каждом тендере ЗАРАБАТЫВАЛ меньше, чем какой-то бывший чабан, который мне сумму отката озвучивал
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 11:34
Цитата:
Мне пока без надобности - не оканадился. Доходы канадские, а потребности все еще скромные советские
Цитата:
Он уже в другой весовой категории, там, где про яхты ноют
abaika95:
Или у вас уже по 3 в гараже у каждого стоит
Или у вас уже по 3 в гараже у каждого стоит
Мне пока без надобности - не оканадился. Доходы канадские, а потребности все еще скромные советские
Цитата:
abaika95:
У вас босс какой по счету снегоход меняет?
У вас босс какой по счету снегоход меняет?
Он уже в другой весовой категории, там, где про яхты ноют
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