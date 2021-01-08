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≡ Копают для КамАЗа - В индустриальной зоне Костаная идет первый этап работ по возведению нового завода
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40671
Копают для КамАЗа - В индустриальной зоне Костаная идет первый этап работ по возведению нового завода
Отправлено: 08.01.21 - 04:26
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Впервые громко о сотрудничестве костанайцев с ПАО «КамАЗ» говорилось в августе 2019 года на форуме по вопросам машиностроения, который прошел в Костанае. Одна из обсуждаемых тем - производственная кооперация.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4383
Re: Копают для КамАЗа - В индустриальной зоне Костаная идет...
Отправлено: 08.01.21 - 04:26
#1
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В пересчёте на заокеанские деньги каких то двести лямов, возможно у ихней какой-нибудь певицы такие деньги лежат на депозите, а наши завод строят, сваи забивают. Ну что же, посмотрим что получится, татары нам не чужие, почти братья по вере, только вот столько энергии где наши возьмут? 25 мегаватт!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9695
Re: Копают для КамАЗа - В индустриальной зоне Костаная идет...
Отправлено: 08.01.21 - 05:11
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
только вот столько энергии где наши возьмут? 25 мегаватт!

Солнечные батареи наверное будут использовать, которые на теплых остановках не пригодились по причине лета круглый год :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10354
Копают для КамАЗа - В индустриальной зоне Костаная идет первый этап работ по возведению нового завода
Отправлено: 08.01.21 - 06:10
#3
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Цитата:
maxsaf:
Солнечные батареи наверное будут использовать, которые на теплых остановках не пригодились по


сразу видно что у человека познания
в энергетике нулевые.
иначе бы он такую бы глупость не написал.
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