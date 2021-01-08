Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Копают для КамАЗа - В индустриальной зоне Костаная идет первый этап работ по возведению нового завода
Копают для КамАЗа - В индустриальной зоне Костаная идет первый этап работ по возведению нового завода
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать