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≡ Прийти на участок и сделать выбор. Что нужно знать избирателю о голосовании за кандидатов в мажилис и маслихаты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40671
Прийти на участок и сделать выбор. Что нужно знать избирателю о голосовании за кандидатов в мажилис и маслихаты
Отправлено: 08.01.21 - 04:29
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10 января 2021 года в Казахстане одновременно пройдут выборы в мажилис и маслихаты. Впервые за 16 лет парламентские выборы будут не досрочными, а очередными. Еще одна особенность - усиленные меры санитарной безопасности в период пандемии. «НГ» составила небольшую памятку для костанайских избирателей.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4383
Re: Прийти на участок и сделать выбор. Что нужно знать...
Отправлено: 08.01.21 - 04:29
#1
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На фоне заокеанских разборок и не позавидуешь председателю избиркома, смотрите там, не переусердствуйте!
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