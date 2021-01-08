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Прийти на участок и сделать выбор. Что нужно знать избирателю о голосовании за кандидатов в мажилис и маслихаты
Прийти на участок и сделать выбор. Что нужно знать избирателю о голосовании за кандидатов в мажилис и маслихаты
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