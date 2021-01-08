Re: Копают для КамАЗа - В индустриальной зоне Костаная идет...

Отправлено: - 04:26

В пересчёте на заокеанские деньги каких то двести лямов, возможно у ихней какой-нибудь певицы такие деньги лежат на депозите, а наши завод строят, сваи забивают. Ну что же, посмотрим что получится, татары нам не чужие, почти братья по вере, только вот столько энергии где наши возьмут? 25 мегаватт!