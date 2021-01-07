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≡ «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
 
 
Страница 4 из 4«1234
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40669
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 00:43
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Свою прошлую статью «США: итоги одного года жизни» я заканчивал словами о пандемии коронавируса: «Надеюсь, что в следующий раз смогу написать о том, как страна возвращается к привычной жизни». Дело было в середине июня, и, как вы понимаете, я сильно ошибался. В последние дни в США ежедневно выявляют по 150 000 новых случаев заражения, по-прежнему во многих заведениях общепита нельзя сесть за стол, всюду замеряют температуру и т. д. Правда, кажется, что люди уже привыкли к «дивному новому миру». Но обо всем по порядку.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9694
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 00:06
#45
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Цитата:
abaika95:
А если РАБОТАЕШЬ то вполне прилично зарабатываешь,покупаешь квартиры,машины,ездишь по странам,по ресторанам ходишь

Это немного по другому называется. С работой мало общего))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6530
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 00:26
#46
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
215
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 01:04
#47
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Цитата:
abaika95:
Если день работаешь а неделю потом кайфуешь по клубам естественно будешь испытывать нужду)

А, вон оно чо, а я то думал, чего в Казахстане половина трудоустроенного населения получает по 300$ - в три раза меньше, чем среднее пособие по безработице в США, а оказалось что Казахстан, просто страна лентяев, работают оказывается они всего по 5 дней в месяц...


Вот только, одно я не могу понять. Ладно, пусть эти 50% трудоустроенного населения Казахстана, получающего 300$ в месяц - лентяи на самом деле. Но вот как они отдыхают то потом на 10 долларов в сутки? Как на 3 доллара за прием пищи по клубам кайфовать? А как потом отдыхают семьи половины трудоустроенных Казахстана, у которых жена не работает и с ребенком сидит? Расскажите как они оттягиваются имея по доллару на человека на прием пищи (при условии, что все кроме еды, им оплачивает кто то другой).

И еще один слабый момент вашей гипотезы о самой ленивой нации в мире, это безработные. Они то и там и тут работают 0 секунд в месяц, но в США получают в среднем почти в 9 раз больше.

P.S. Не плюйте в душу Казахстанцам, и там и тут большинство людей усердно работают, просто в США, получают на аналогичных позициях в десятки раз больше как не считай, хоть по часам, хоть по дням, месяцам.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9694
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 01:30
#48
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Артем потихоньку становится поуехавшим)) а недавно Янгович рявкнул на Абайку))

Осторожнее, Артем, а то Абайка начнет желать здоровье вашей жене, хотя здоровее от этого она наврятли станет :-) Просто подумайте на досуге. Хвалить зоопарк где-то - это одно, а ругать туалеты не где то - это уже совсем другое ;-)

[Исправлено: maxsaf, 08.01.2021 - 01:36]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13613
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 01:54
#49
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Цитата:
abaika95:
если РАБОТАЕШЬ то вполне прилично зарабатываешь,покупаешь квартиры,машины,ездишь по странам,по ресторанам ходишь

Ну да. Можно. Но работать нужно не 36-40 часов в неделю (которые учитывают баланс рабочего времени и досуга), а все 60, когда на жизнь и времени не остаётся. Это если обычным наемным работником. Понятно, что у предпринимателей немного по-другому. Не стоит сравнивать - тут пока Казахстан очень сильно отстал.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9694
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 01:58
#50
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Цитата:
Артем Марусич:

У вас есть логбук в машине? Сколько лимит?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13613
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 02:17
#51
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Цитата:
abaika95:
Удивительное дело,один бомж в США второй трудовой мигрант в Канаде,обсуждают как хорошо живут)

Действительно - очень удивительное дело, когда без жилья в одной стране лучше чем с жильём в другой. Причём, там где с жильём - работа была умственная, а где без жилья - неквалифицированная.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6530
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 02:19
#52
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6530
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 02:28
#53
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