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«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40669
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 00:43
Свою прошлую статью «США: итоги одного года жизни» я заканчивал словами о пандемии коронавируса: «Надеюсь, что в следующий раз смогу написать о том, как страна возвращается к привычной жизни». Дело было в середине июня, и, как вы понимаете, я сильно ошибался. В последние дни в США ежедневно выявляют по 150 000 новых случаев заражения, по-прежнему во многих заведениях общепита нельзя сесть за стол, всюду замеряют температуру и т. д. Правда, кажется, что люди уже привыкли к «дивному новому миру». Но обо всем по порядку.
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«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 00:06
Цитата:
Это немного по другому называется. С работой мало общего))
abaika95:
А если РАБОТАЕШЬ то вполне прилично зарабатываешь,покупаешь квартиры,машины,ездишь по странам,по ресторанам ходишь
А если РАБОТАЕШЬ то вполне прилично зарабатываешь,покупаешь квартиры,машины,ездишь по странам,по ресторанам ходишь
Это немного по другому называется. С работой мало общего))
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 00:26
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 215
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 01:04
Цитата:
А, вон оно чо, а я то думал, чего в Казахстане половина трудоустроенного населения получает по 300$ - в три раза меньше, чем среднее пособие по безработице в США, а оказалось что Казахстан, просто страна лентяев, работают оказывается они всего по 5 дней в месяц...
Вот только, одно я не могу понять. Ладно, пусть эти 50% трудоустроенного населения Казахстана, получающего 300$ в месяц - лентяи на самом деле. Но вот как они отдыхают то потом на 10 долларов в сутки? Как на 3 доллара за прием пищи по клубам кайфовать? А как потом отдыхают семьи половины трудоустроенных Казахстана, у которых жена не работает и с ребенком сидит? Расскажите как они оттягиваются имея по доллару на человека на прием пищи (при условии, что все кроме еды, им оплачивает кто то другой).
И еще один слабый момент вашей гипотезы о самой ленивой нации в мире, это безработные. Они то и там и тут работают 0 секунд в месяц, но в США получают в среднем почти в 9 раз больше.
P.S. Не плюйте в душу Казахстанцам, и там и тут большинство людей усердно работают, просто в США, получают на аналогичных позициях в десятки раз больше как не считай, хоть по часам, хоть по дням, месяцам.
abaika95:
Если день работаешь а неделю потом кайфуешь по клубам естественно будешь испытывать нужду)
Если день работаешь а неделю потом кайфуешь по клубам естественно будешь испытывать нужду)
А, вон оно чо, а я то думал, чего в Казахстане половина трудоустроенного населения получает по 300$ - в три раза меньше, чем среднее пособие по безработице в США, а оказалось что Казахстан, просто страна лентяев, работают оказывается они всего по 5 дней в месяц...
Вот только, одно я не могу понять. Ладно, пусть эти 50% трудоустроенного населения Казахстана, получающего 300$ в месяц - лентяи на самом деле. Но вот как они отдыхают то потом на 10 долларов в сутки? Как на 3 доллара за прием пищи по клубам кайфовать? А как потом отдыхают семьи половины трудоустроенных Казахстана, у которых жена не работает и с ребенком сидит? Расскажите как они оттягиваются имея по доллару на человека на прием пищи (при условии, что все кроме еды, им оплачивает кто то другой).
И еще один слабый момент вашей гипотезы о самой ленивой нации в мире, это безработные. Они то и там и тут работают 0 секунд в месяц, но в США получают в среднем почти в 9 раз больше.
P.S. Не плюйте в душу Казахстанцам, и там и тут большинство людей усердно работают, просто в США, получают на аналогичных позициях в десятки раз больше как не считай, хоть по часам, хоть по дням, месяцам.
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 01:30
Артем потихоньку становится поуехавшим)) а недавно Янгович рявкнул на Абайку))
Осторожнее, Артем, а то Абайка начнет желать здоровье вашей жене, хотя здоровее от этого она наврятли станет Просто подумайте на досуге. Хвалить зоопарк где-то - это одно, а ругать туалеты не где то - это уже совсем другое
[Исправлено: maxsaf, 08.01.2021 - 01:36]
Осторожнее, Артем, а то Абайка начнет желать здоровье вашей жене, хотя здоровее от этого она наврятли станет Просто подумайте на досуге. Хвалить зоопарк где-то - это одно, а ругать туалеты не где то - это уже совсем другое
[Исправлено: maxsaf, 08.01.2021 - 01:36]
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 01:54
Цитата:
Ну да. Можно. Но работать нужно не 36-40 часов в неделю (которые учитывают баланс рабочего времени и досуга), а все 60, когда на жизнь и времени не остаётся. Это если обычным наемным работником. Понятно, что у предпринимателей немного по-другому. Не стоит сравнивать - тут пока Казахстан очень сильно отстал.
abaika95:
если РАБОТАЕШЬ то вполне прилично зарабатываешь,покупаешь квартиры,машины,ездишь по странам,по ресторанам ходишь
если РАБОТАЕШЬ то вполне прилично зарабатываешь,покупаешь квартиры,машины,ездишь по странам,по ресторанам ходишь
Ну да. Можно. Но работать нужно не 36-40 часов в неделю (которые учитывают баланс рабочего времени и досуга), а все 60, когда на жизнь и времени не остаётся. Это если обычным наемным работником. Понятно, что у предпринимателей немного по-другому. Не стоит сравнивать - тут пока Казахстан очень сильно отстал.
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 01:58
Цитата:
У вас есть логбук в машине? Сколько лимит?
Артем Марусич:
У вас есть логбук в машине? Сколько лимит?
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 02:17
Цитата:
Действительно - очень удивительное дело, когда без жилья в одной стране лучше чем с жильём в другой. Причём, там где с жильём - работа была умственная, а где без жилья - неквалифицированная.
abaika95:
Удивительное дело,один бомж в США второй трудовой мигрант в Канаде,обсуждают как хорошо живут)
Удивительное дело,один бомж в США второй трудовой мигрант в Канаде,обсуждают как хорошо живут)
Действительно - очень удивительное дело, когда без жилья в одной стране лучше чем с жильём в другой. Причём, там где с жильём - работа была умственная, а где без жилья - неквалифицированная.
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 02:19
Комментарий проходит проверку.
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 08.01.21 - 02:28
Комментарий проходит проверку.
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