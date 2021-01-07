Отправлено: - 01:04

abaika95:

Если день работаешь а неделю потом кайфуешь по клубам естественно будешь испытывать нужду)

Цитата:А, вон оно чо, а я то думал, чего в Казахстане половина трудоустроенного населения получает по 300$ - в три раза меньше, чем среднее пособие по безработице в США, а оказалось что Казахстан, просто страна лентяев, работают оказывается они всего по 5 дней в месяц...Вот только, одно я не могу понять. Ладно, пусть эти 50% трудоустроенного населения Казахстана, получающего 300$ в месяц - лентяи на самом деле. Но вот как они отдыхают то потом на 10 долларов в сутки? Как на 3 доллара за прием пищи по клубам кайфовать? А как потом отдыхают семьи половины трудоустроенных Казахстана, у которых жена не работает и с ребенком сидит? Расскажите как они оттягиваются имея по доллару на человека на прием пищи (при условии, что все кроме еды, им оплачивает кто то другой).И еще один слабый момент вашей гипотезы о самой ленивой нации в мире, это безработные. Они то и там и тут работают 0 секунд в месяц, но в США получают в среднем почти в 9 раз больше.P.S. Не плюйте в душу Казахстанцам, и там и тут большинство людей усердно работают, просто в США, получают на аналогичных позициях в десятки раз больше как не считай, хоть по часам, хоть по дням, месяцам.