Цитата:
abaika95:
Если день работаешь а неделю потом кайфуешь по клубам естественно будешь испытывать нужду)
А, вон оно чо, а я то думал, чего в Казахстане половина трудоустроенного населения получает по 300$ - в три раза меньше, чем среднее пособие по безработице в США, а оказалось что Казахстан, просто страна лентяев, работают оказывается они всего по 5 дней в месяц...
Вот только, одно я не могу понять. Ладно, пусть эти 50% трудоустроенного населения Казахстана, получающего 300$ в месяц - лентяи на самом деле. Но вот как они отдыхают то потом на 10 долларов в сутки? Как на 3 доллара за прием пищи по клубам кайфовать? А как потом отдыхают семьи половины трудоустроенных Казахстана, у которых жена не работает и с ребенком сидит? Расскажите как они оттягиваются имея по доллару на человека на прием пищи (при условии, что все кроме еды, им оплачивает кто то другой).
И еще один слабый момент вашей гипотезы о самой ленивой нации в мире, это безработные. Они то и там и тут работают 0 секунд в месяц, но в США получают в среднем почти в 9 раз больше.
P.S. Не плюйте в душу Казахстанцам, и там и тут большинство людей усердно работают, просто в США, получают на аналогичных позициях в десятки раз больше как не считай, хоть по часам, хоть по дням, месяцам.