Отправлено: - 23:31

maxsaf:

на их место приезжают не понятно кто которые не знают че такое актрос, джондир, гербециды, к 700

Цитата:А все по тому что те кто разбирается в этих вопросах хотят жить в городе)Пора уже развалить деревню окончательноОсобенно те которые находятся далеко от всех городских центровРазвалить и работать там вахтовым методомПотомучто сейчас и жизни людям в далёкой степи нетИ "выхлоп" от таких хозяйств небольшойС 50ых годов деревня разваливалась (почитайте Шукшина,Распутина деревенщиков) и ее искусственно всегда пытались поддерживать на плаву а зачем?