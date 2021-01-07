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«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40669
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 00:43
Свою прошлую статью «США: итоги одного года жизни» я заканчивал словами о пандемии коронавируса: «Надеюсь, что в следующий раз смогу написать о том, как страна возвращается к привычной жизни». Дело было в середине июня, и, как вы понимаете, я сильно ошибался. В последние дни в США ежедневно выявляют по 150 000 новых случаев заражения, по-прежнему во многих заведениях общепита нельзя сесть за стол, всюду замеряют температуру и т. д. Правда, кажется, что люди уже привыкли к «дивному новому миру». Но обо всем по порядку.
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«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 22:22
Цитата:
А че Казахстан не многонациональная страна чтоли?)
alex_60:
казахи что ли?
казахи что ли?
А че Казахстан не многонациональная страна чтоли?)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10353
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 22:30
Цитата:
да, это есть.
130 национальностей проживают.
maxsaf:
Казахстан не многонациональная страна
Казахстан не многонациональная страна
да, это есть.
130 национальностей проживают.
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 22:31
Цитата:
Чтоли нет. И что?
maxsaf:
А че Казахстан не многонациональная страна чтоли?)
А че Казахстан не многонациональная страна чтоли?)
Чтоли нет. И что?
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 22:33
Цитата:
А к чему тогда ваш предыдущий вопрос был? Гадать то надо было перед Рождеством
alex_60:
да, это есть. 130 национальностей проживают.
да, это есть. 130 национальностей проживают.
А к чему тогда ваш предыдущий вопрос был? Гадать то надо было перед Рождеством
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 22:35
Цитата:
Ну я уезжал еще когда страна была многонациональная
Coopidon:
Чтоли нет. И что?
Чтоли нет. И что?
Ну я уезжал еще когда страна была многонациональная
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 22:44
Цитата:
Удивительное дело,один бомж в США второй трудовой мигрант в Канаде,обсуждают как хорошо живут)
Мы начинаем КВН
Для кого?
Для чего?
Чтоб не осталось в стороне
Никого ? Ничего?)
Вот честно без обид,но в России присутствовал при разговоре как таджики которые живут в России несколько месяцев обси....точнее высмеивали другого таджика которой приехал на заработки водителем маршика, для последующего уезда обратно в Таджикистан
При этом эти местные жили 15 человек в хате а приезжий на родине имеет дом и маленький бизнес а заработки в России для него хорошее подспорье)) пример привел просто так...
Артем Марусич:
Плюс я же БОМЖ, живу в машине
Плюс я же БОМЖ, живу в машине
Удивительное дело,один бомж в США второй трудовой мигрант в Канаде,обсуждают как хорошо живут)
Мы начинаем КВН
Для кого?
Для чего?
Чтоб не осталось в стороне
Никого ? Ничего?)
Вот честно без обид,но в России присутствовал при разговоре как таджики которые живут в России несколько месяцев обси....точнее высмеивали другого таджика которой приехал на заработки водителем маршика, для последующего уезда обратно в Таджикистан
При этом эти местные жили 15 человек в хате а приезжий на родине имеет дом и маленький бизнес а заработки в России для него хорошее подспорье)) пример привел просто так...
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 22:46
Цитата:
Оралман проснулся,бедный как приехал из Китая всё русских различать не умеет) говорит все на одно лицо с местными казахами
Coopidon:
Чтоли нет. И что?
Чтоли нет. И что?
Оралман проснулся,бедный как приехал из Китая всё русских различать не умеет) говорит все на одно лицо с местными казахами
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 22:52
Цитата:
Сейчас, согласно политики партии, есть коренные, акупаны и переселенные (ну т.е. по факту гости).
Ну и поуехавшие. Но те тоже делятся на тех что жарят барашков и поют хазахкие песни и нет...
maxsaf:
Ну я уезжал еще когда страна была многонациональная
Ну я уезжал еще когда страна была многонациональная
Сейчас, согласно политики партии, есть коренные, акупаны и переселенные (ну т.е. по факту гости).
Ну и поуехавшие. Но те тоже делятся на тех что жарят барашков и поют хазахкие песни и нет...
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 23:23
Цитата:
Ну если не жить одним днем, а думать на перспективу, то в Америке Артем когда-нибудь перестанет быть бомжем, а в Казахстане наоборот у него очень большие шансы стать бомжем
abaika95:
При этом эти местные жили 15 человек в хате а приезжий на родине имеет дом и маленький бизнес а заработки в России для него хорошее подспорье)) пример привел просто так...
При этом эти местные жили 15 человек в хате а приезжий на родине имеет дом и маленький бизнес а заработки в России для него хорошее подспорье)) пример привел просто так...
Ну если не жить одним днем, а думать на перспективу, то в Америке Артем когда-нибудь перестанет быть бомжем, а в Казахстане наоборот у него очень большие шансы стать бомжем
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 23:24
Цитата:
У коренных там тоже есть подгруппы: патриоты, манкурты, арабы и т д
Coopidon:
коренные
коренные
У коренных там тоже есть подгруппы: патриоты, манкурты, арабы и т д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 214
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 23:30
Цитата:
Удивительно, что бомжи и безработные в развитых странах, живут лучше чем работающие люди в нашей
abaika95:
Удивительное дело,один бомж в США второй трудовой мигрант в Канаде,обсуждают как хорошо живут)
Удивительное дело,один бомж в США второй трудовой мигрант в Канаде,обсуждают как хорошо живут)
Удивительно, что бомжи и безработные в развитых странах, живут лучше чем работающие люди в нашей
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 23:31
Цитата:
Это че за партия такое вещает? Твоя любимая ЛДПР во главе с жириком?
А вообще Казахстан это штат Техас получивший независимость и в котором потомки команчей,ковбоев,рейнджеров и поселенцев удивительным образом начали жить вместе и самое ироничное что потомки мирных поселенцев всю жизнь разводивших поросят, поднапившись начинают из себя строить рейнджеров))
Как говорится чья бы корова мычала)
А так трудно кончено сосуществовать в таком разнообразии
Таджикистан,Узбекистан в 90ых сдались и решили стать моноэтничными странами
В российской Чечне тоже самое да и в общем на Кавказе
Татарстан не отстаёт очень неплохо
бузели одно время о независимости
Украину поставили перед выбором в 2014
А у нас мир,но кому-то очень охото по бряцать штанами причем погремушкам которые при любой бузе трусливо из кустов будут выглядывать
Стыдно должно быть
Coopidon:
Сейчас, согласно политики партии, есть коренные, акупаны и переселенные (ну т.е. по факту гости).
Сейчас, согласно политики партии, есть коренные, акупаны и переселенные (ну т.е. по факту гости).
Это че за партия такое вещает? Твоя любимая ЛДПР во главе с жириком?
А вообще Казахстан это штат Техас получивший независимость и в котором потомки команчей,ковбоев,рейнджеров и поселенцев удивительным образом начали жить вместе и самое ироничное что потомки мирных поселенцев всю жизнь разводивших поросят, поднапившись начинают из себя строить рейнджеров))
Как говорится чья бы корова мычала)
А так трудно кончено сосуществовать в таком разнообразии
Таджикистан,Узбекистан в 90ых сдались и решили стать моноэтничными странами
В российской Чечне тоже самое да и в общем на Кавказе
Татарстан не отстаёт очень неплохо
бузели одно время о независимости
Украину поставили перед выбором в 2014
А у нас мир,но кому-то очень охото по бряцать штанами причем погремушкам которые при любой бузе трусливо из кустов будут выглядывать
Стыдно должно быть
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 23:40
Цитата:
У нас бомжами становятся те кто спивается либо те кто не хочет ничего делать
А в Америке судя по Артёмовским речам бомж это просто чувак ночующий в машине
У нас в первую очередь хату берут сыну
А там машину
В итоге плодят бомжей)
Хорошая страна
Цитата:
Работающий работающему рознь
Если день работаешь а неделю потом кайфуешь по клубам естественно будешь испытывать нужду)
А если РАБОТАЕШЬ то вполне прилично зарабатываешь,покупаешь квартиры,машины,ездишь по странам,по ресторанам ходишь
Всё нытье про то что у нас ничего нельзя добиться от тех, кто либо не пытался либо кто пытался у него не получилось и от этого сразу ручки повесил) так и есть вокруг меня куча примеров
Люди в бизнесе,на фабриках один дальнобойщик все прилично зарабатывают причем тот кто работает на фабрике купил себе дом (не коттедж но вполне приличный) ему 28 лет, немец
Кстати начал читать любимого блогера НГ Ержана Есимханова вот недавно он делился как работал обычным юристом и через несколько лет упорного труда стал руководители компании) почитайте очень воодушевляет
maxsaf:
Ну если не жить одним днем, а думать на перспективу, то в Америке Артем когда-нибудь перестанет быть бомжем, а в Казахстане наоборот у него очень большие шансы стать бомжем
Ну если не жить одним днем, а думать на перспективу, то в Америке Артем когда-нибудь перестанет быть бомжем, а в Казахстане наоборот у него очень большие шансы стать бомжем
У нас бомжами становятся те кто спивается либо те кто не хочет ничего делать
А в Америке судя по Артёмовским речам бомж это просто чувак ночующий в машине
У нас в первую очередь хату берут сыну
А там машину
В итоге плодят бомжей)
Хорошая страна
Цитата:
Артем Марусич:
Удивительно, что бомжи и безработные в развитых странах, живут лучше чем работающие люди в нашей
Удивительно, что бомжи и безработные в развитых странах, живут лучше чем работающие люди в нашей
Работающий работающему рознь
Если день работаешь а неделю потом кайфуешь по клубам естественно будешь испытывать нужду)
А если РАБОТАЕШЬ то вполне прилично зарабатываешь,покупаешь квартиры,машины,ездишь по странам,по ресторанам ходишь
Всё нытье про то что у нас ничего нельзя добиться от тех, кто либо не пытался либо кто пытался у него не получилось и от этого сразу ручки повесил) так и есть вокруг меня куча примеров
Люди в бизнесе,на фабриках один дальнобойщик все прилично зарабатывают причем тот кто работает на фабрике купил себе дом (не коттедж но вполне приличный) ему 28 лет, немец
Кстати начал читать любимого блогера НГ Ержана Есимханова вот недавно он делился как работал обычным юристом и через несколько лет упорного труда стал руководители компании) почитайте очень воодушевляет
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 23:56
Цитата:
Ответ Федорова Токаеву посмотрели уже?
abaika95:
А вообще Казахстан это штат Техас получивший независимость
А вообще Казахстан это штат Техас получивший независимость
Ответ Федорова Токаеву посмотрели уже?
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