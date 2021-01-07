Отправлено: - 23:40

maxsaf:

Ну если не жить одним днем, а думать на перспективу, то в Америке Артем когда-нибудь перестанет быть бомжем, а в Казахстане наоборот у него очень большие шансы стать бомжем

Артем Марусич:

Удивительно, что бомжи и безработные в развитых странах, живут лучше чем работающие люди в нашей

Цитата:У нас бомжами становятся те кто спивается либо те кто не хочет ничего делатьА в Америке судя по Артёмовским речам бомж это просто чувак ночующий в машинеУ нас в первую очередь хату берут сынуА там машинуВ итоге плодят бомжей)Хорошая странаЦитата:Работающий работающему розньЕсли день работаешь а неделю потом кайфуешь по клубам естественно будешь испытывать нужду)А если РАБОТАЕШЬ то вполне прилично зарабатываешь,покупаешь квартиры,машины,ездишь по странам,по ресторанам ходишьВсё нытье про то что у нас ничего нельзя добиться от тех, кто либо не пытался либо кто пытался у него не получилось и от этого сразу ручки повесил) так и есть вокруг меня куча примеровЛюди в бизнесе,на фабриках один дальнобойщик все прилично зарабатывают причем тот кто работает на фабрике купил себе дом (не коттедж но вполне приличный) ему 28 лет, немецКстати начал читать любимого блогера НГ Ержана Есимханова вот недавно он делился как работал обычным юристом и через несколько лет упорного труда стал руководители компании) почитайте очень воодушевляет