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Так что запасайтесь попкорном, нас ждет долгий и неспешный путь в продвижении от степной демократии до общепризнанной в мире

Цитата:США получила независимость и объявила себя демократическим государством в 1776 году а в 1950ых годах в США ещё сохранялись правила по которым одной части населения было запрещено предвигатся с другой частью в одном автобусе даже пить из одного крана было запрещено.... вот такая правильная демократия почти 150 лет былаЗато сейчас ой,сейчас то! Выборы честные настолько что аж Капитолии захватывают)Это к вопросу а что такое демократия тогда?)