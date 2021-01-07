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Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
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Я робот(Пользователи)
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Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 09:54
Читаю расклеенные листовки и диву даюсь. Оказывается, кандидаты идут на выборы для борьбы с коррупцией и за справедливость. Ребята, а где ваши голоса протеста до выборов? Что это за минутное просветление?
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 09:54
Автор наверное не в курсе: МРП подняли в 2021 году аж до 2917 тенге.
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 10:48
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 10:57
Даже не собираюсь тратить своё время и внимание на этот политический фарс и шапито под названием выборы
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 11:44
Цитата:
США получила независимость и объявила себя демократическим государством в 1776 году а в 1950ых годах в США ещё сохранялись правила по которым одной части населения было запрещено предвигатся с другой частью в одном автобусе даже пить из одного крана было запрещено.... вот такая правильная демократия почти 150 лет была
Зато сейчас ой,сейчас то! Выборы честные настолько что аж Капитолии захватывают)
Это к вопросу а что такое демократия тогда?)
Так что запасайтесь попкорном, нас ждет долгий и неспешный путь в продвижении от степной демократии до общепризнанной в мире
США получила независимость и объявила себя демократическим государством в 1776 году а в 1950ых годах в США ещё сохранялись правила по которым одной части населения было запрещено предвигатся с другой частью в одном автобусе даже пить из одного крана было запрещено.... вот такая правильная демократия почти 150 лет была
Зато сейчас ой,сейчас то! Выборы честные настолько что аж Капитолии захватывают)
Это к вопросу а что такое демократия тогда?)
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 12:03
Цитата:
Я вообще полагаю, что правящая партия - это оборотни в креслах. По факту, по судам, по арестам и задержаниям - это самая коррумпированная партия из всех. Ведь, многие пойманные на грязных делишках чиновники... от министра до начальника какого-нибудь отдела при акимате - это члены этой партии. Но их партийная биография почему-то сразу умалчивается. Как и умалчивается мнение самой партии по коррупции своих членов, нет ни эффективных действий, нет осуждения лидером партии, нет показательных разбирательств, чтобы остальным неповадно было.
Поэтому голосовать за этих потенциальных коррупционеров уж точно народу не стоит. Думаю, сегодня, если бы выборы были действительно ВЫБОРАМИ, они стали бы протестными. Большинство здравомыслящих людей проголосовали бы за кого угодно, но только не за этих пустозвонных оборотней.
Но, подневольные бюджетники, административный ресурс, постановы и карусели прочно засели в избирательных технологиях Нурсултании.
Оказывается, кандидаты идут на выборы для борьбы с коррупцией и за справедливость.
Я вообще полагаю, что правящая партия - это оборотни в креслах. По факту, по судам, по арестам и задержаниям - это самая коррумпированная партия из всех. Ведь, многие пойманные на грязных делишках чиновники... от министра до начальника какого-нибудь отдела при акимате - это члены этой партии. Но их партийная биография почему-то сразу умалчивается. Как и умалчивается мнение самой партии по коррупции своих членов, нет ни эффективных действий, нет осуждения лидером партии, нет показательных разбирательств, чтобы остальным неповадно было.
Поэтому голосовать за этих потенциальных коррупционеров уж точно народу не стоит. Думаю, сегодня, если бы выборы были действительно ВЫБОРАМИ, они стали бы протестными. Большинство здравомыслящих людей проголосовали бы за кого угодно, но только не за этих пустозвонных оборотней.
Но, подневольные бюджетники, административный ресурс, постановы и карусели прочно засели в избирательных технологиях Нурсултании.
Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 12:23
Цитата:
Да есть такое как и при союзе все предатели страны оказались высшими чинами партии, правительства армии и КГБ)
Цитата:
Ну тебе то бульбастан нравится там то все демократично всегда)
[Исправлено: Gljuk, 07.01.2021 - 12:42]
yudjin:
Я вообще полагаю, что правящая партия - это оборотни в креслах. По факту, по судам, по арестам и задержаниям - это самая коррумпированная партия из всех
Я вообще полагаю, что правящая партия - это оборотни в креслах. По факту, по судам, по арестам и задержаниям - это самая коррумпированная партия из всех
Да есть такое как и при союзе все предатели страны оказались высшими чинами партии, правительства армии и КГБ)
Цитата:
yudjin:
административный ресурс, постановы и карусели прочно засели в избирательных технологиях Нурсултании.
административный ресурс, постановы и карусели прочно засели в избирательных технологиях Нурсултании.
Ну тебе то бульбастан нравится там то все демократично всегда)
[Исправлено: Gljuk, 07.01.2021 - 12:42]
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 14:14
Цитата:
Наверное, всё таки: мухи отдельно, котлеты отдельно.
В ней тысячами состоят ( и я думаю не по своей воле) - учителя, преподы, медсёстры, врачи, рядовые служащие гос.и нац. компании, творческая интеллигенция, рабочие крупных нац.гос.холдингов. - они то наверное, точно, не оборотни и коррупционеры.
yudjin:
правящая партия - это оборотни
правящая партия - это оборотни
Наверное, всё таки: мухи отдельно, котлеты отдельно.
В ней тысячами состоят ( и я думаю не по своей воле) - учителя, преподы, медсёстры, врачи, рядовые служащие гос.и нац. компании, творческая интеллигенция, рабочие крупных нац.гос.холдингов. - они то наверное, точно, не оборотни и коррупционеры.
(Пользователи)
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- В двух пальцах от дома на глобусе
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 16:03
Цитата:
Они боролись про себя и во сне!
Круговая порука мажет как копоть
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом розовый закат
Оказывается, кандидаты идут на выборы для борьбы с коррупцией и за справедливость. Ребята, а где ваши голоса протеста до выборов? Что это за минутное просветление?
Они боролись про себя и во сне!
Круговая порука мажет как копоть
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом розовый закат
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 19:26
Цитата:
Да успокоился бы уже...союза 30 лет нет, а на него все кивают... Только почему-то от союза всё плохое то и взяли, умножив и извратив еще в большей степени.
Цитата:
может и не демократично, что не умаляет всех достоинств Беларуси и его народа, НО и такой махровой коррупции возведенной в национальную идею, одновременно беду, как В Казахстане там точно нет.
Цитата:
ну как же, навскидку... а режиссер казахского драмтеатра, а главный врач тубдиспансера со своими бухгалтерами, а рядовой начальник ЖКХ?
abaika95:
ак и при союзе все предатели страны
ак и при союзе все предатели страны
Да успокоился бы уже...союза 30 лет нет, а на него все кивают... Только почему-то от союза всё плохое то и взяли, умножив и извратив еще в большей степени.
Цитата:
abaika95:
Ну тебе то бульбастан нравится там то все демократично всегда)
Ну тебе то бульбастан нравится там то все демократично всегда)
может и не демократично, что не умаляет всех достоинств Беларуси и его народа, НО и такой махровой коррупции возведенной в национальную идею, одновременно беду, как В Казахстане там точно нет.
Цитата:
ACROS:
врачи, рядовые служащие гос.и нац. компании, творческая интеллигенция,
врачи, рядовые служащие гос.и нац. компании, творческая интеллигенция,
ну как же, навскидку... а режиссер казахского драмтеатра, а главный врач тубдиспансера со своими бухгалтерами, а рядовой начальник ЖКХ?
Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 19:44
Цитата:
Наверно соглашусь,однопартийную систему,полусоциальное отношение к рабочим,отношение к митингам,коррупцию и неповоротливую системную бюрократию и при этом капитализм,олигархию и бизнес
Химера ничего хорошего
Цитата:
Опять же наглядный пример, в Союзе махровой коррупции тоже небыло а что была клеймилась и сажалась) но "несуны" и "теплые места" на бытовом уровне были обыденны)) так что....везде коррупция своя и не по масштабам а по восприятию
yudjin:
Только почему-то от союза всё плохое то и взяли, умножив и извратив еще в большей степени.
Только почему-то от союза всё плохое то и взяли, умножив и извратив еще в большей степени.
Наверно соглашусь,однопартийную систему,полусоциальное отношение к рабочим,отношение к митингам,коррупцию и неповоротливую системную бюрократию и при этом капитализм,олигархию и бизнес
Химера ничего хорошего
Цитата:
yudjin:
НО и такой махровой коррупции возведенной в национальную идею, одновременно беду, как В Казахстане там точно нет.
НО и такой махровой коррупции возведенной в национальную идею, одновременно беду, как В Казахстане там точно нет.
Опять же наглядный пример, в Союзе махровой коррупции тоже небыло а что была клеймилась и сажалась) но "несуны" и "теплые места" на бытовом уровне были обыденны)) так что....везде коррупция своя и не по масштабам а по восприятию
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 20:14
Цитата:
С вашей стороны - это игра слов. В массе своей они порядочные люди. Жизнь их заставила вступить в партий.
yudjin:
навскидку.
навскидку.
С вашей стороны - это игра слов. В массе своей они порядочные люди. Жизнь их заставила вступить в партий.
(Полноправные пользователи)
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- Papua New Guinea
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 22:48
Цитата:
Ныне лозунг борьбы с коррупцией, это как обычное здрасьте!
Как штаны на мущщине и на женщине.
Если вы не боретесь с коррупцией, то вы шо? Без штанов.
И только если подставить вместо борьбы с коррупцией, слово -конкурент. Т.е. борьба с конкурентами, то все встаёт на свои места.
Оказывается, кандидаты идут на выборы для борьбы с коррупцией и за справедливость. Ребята, а где ваши голоса протеста до выборов? Что это за минутное просветление?
Ныне лозунг борьбы с коррупцией, это как обычное здрасьте!
Как штаны на мущщине и на женщине.
Если вы не боретесь с коррупцией, то вы шо? Без штанов.
И только если подставить вместо борьбы с коррупцией, слово -конкурент. Т.е. борьба с конкурентами, то все встаёт на свои места.
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