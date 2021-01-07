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«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40669
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 00:43
Свою прошлую статью «США: итоги одного года жизни» я заканчивал словами о пандемии коронавируса: «Надеюсь, что в следующий раз смогу написать о том, как страна возвращается к привычной жизни». Дело было в середине июня, и, как вы понимаете, я сильно ошибался. В последние дни в США ежедневно выявляют по 150 000 новых случаев заражения, по-прежнему во многих заведениях общепита нельзя сесть за стол, всюду замеряют температуру и т. д. Правда, кажется, что люди уже привыкли к «дивному новому миру». Но обо всем по порядку.
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«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 09:42
Цитата:
Да, жизнь меня не особо баловала.
alex_60:
или в твоем прошлом все было так плохо, что и вспомнить нечего
или в твоем прошлом все было так плохо, что и вспомнить нечего
Да, жизнь меня не особо баловала.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4378
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 10:16
Я хотел лет десять назад махнуть, но сын студент, дочь школьница держали. Времена были добрые, да и английский мой был более совершенен, однако несмотря на произвол участковых и чиновников разных калибров, смог я построить свой райский уголок куда на выходные и праздники приезжают дети-внуки, друзья, баня с пивом, беш под винцо или коньяк. Наверное по своим сильно скучал бы и сожрала бы меня ностальгия...
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 10:34
Цитата:
Если есть что терять - лучше не дергаться, а радоваться тому, что имеешь. Любая иммиграция отбрасывает лет на 5-10 минимум. Кто-то возможно так и не успевает наверстать.
сайлау курманов:
Наверное по своим сильно скучал бы и сожрала бы меня ностальгия...
Наверное по своим сильно скучал бы и сожрала бы меня ностальгия...
Если есть что терять - лучше не дергаться, а радоваться тому, что имеешь. Любая иммиграция отбрасывает лет на 5-10 минимум. Кто-то возможно так и не успевает наверстать.
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 10:37
жители Тараза всегда гордились ностальгической фразой Василия Алибабаевича:
"Джамбул... Там тепло, там моя мама"
они даже на базарной площади установили памятник Доценту, Косому, Хмырю и Василию Алибабаевичу. Верблюд Вася и шлем Александра Македонского прилагаются.
ностальгия....
"Джамбул... Там тепло, там моя мама"
они даже на базарной площади установили памятник Доценту, Косому, Хмырю и Василию Алибабаевичу. Верблюд Вася и шлем Александра Македонского прилагаются.
ностальгия....
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 21:30
Цитата:
Так это я про страну писал, сейчас стою в Детройте - та же история.
Плюс я же БОМЖ, живу в машине, а в Нью-Йорк просто прилетаю.
maxsaf:
Еще я не понимаю, зачем водителю жить в Нью-Йорке? Ну адвокату, финансисту понятно, но водителю... Есть столько тихих и безопасных мест, откуда все равно прийдется по всей стране кататься. А дальнобойщику - так тем более.
Еще я не понимаю, зачем водителю жить в Нью-Йорке? Ну адвокату, финансисту понятно, но водителю... Есть столько тихих и безопасных мест, откуда все равно прийдется по всей стране кататься. А дальнобойщику - так тем более.
Так это я про страну писал, сейчас стою в Детройте - та же история.
Плюс я же БОМЖ, живу в машине, а в Нью-Йорк просто прилетаю.
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 21:33
Цитата:
Да понятно что водитель большую часть времени на колесах, но выходные же бывают? Спите где на выходные?)
Артем Марусич:
Так это я про страну писал, сейчас стою в Детройте - та же история. Плюс я же БОМЖ, живу в машине, а в Нью-Йорк просто прилетаю.
Так это я про страну писал, сейчас стою в Детройте - та же история. Плюс я же БОМЖ, живу в машине, а в Нью-Йорк просто прилетаю.
Да понятно что водитель большую часть времени на колесах, но выходные же бывают? Спите где на выходные?)
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 21:35
Цитата:
А кто сказал, что свобода вам положена по праву рождения и навечно? За нее эти люди воевали сотню лет на реальной войне, а сейчас...
Ну зашел директор и владелец предприятия в кабинет к своему наемному рабочему - так он к нему в кабинет по несколько раз в год заходит, так, для профилактики, чтоб не забывал кто на самом деле управляет фирмой, а кто просто служащий.
alex_60:
в "прекрасной" стране америка в городе вашингтоне идет война, бастующие захватили капитолий, конгресс, погибли люди. полнейший хаос. в городе введен комендантский час. революция цветная почти. люди не верят в результаты выборов. позорище на весь мир.
в "прекрасной" стране америка в городе вашингтоне идет война, бастующие захватили капитолий, конгресс, погибли люди. полнейший хаос. в городе введен комендантский час. революция цветная почти. люди не верят в результаты выборов. позорище на весь мир.
А кто сказал, что свобода вам положена по праву рождения и навечно? За нее эти люди воевали сотню лет на реальной войне, а сейчас...
Ну зашел директор и владелец предприятия в кабинет к своему наемному рабочему - так он к нему в кабинет по несколько раз в год заходит, так, для профилактики, чтоб не забывал кто на самом деле управляет фирмой, а кто просто служащий.
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 21:38
Цитата:
Я живу в машине, я ваще ничо не рентую, сторедж только для вещей за 35$/m и почтовый ящик со сканом за 55&/m
maxsaf:
Да понятно что водитель большую часть времени на колесах, но выходные же бывают? Спите где на выходные?)
Да понятно что водитель большую часть времени на колесах, но выходные же бывают? Спите где на выходные?)
Я живу в машине, я ваще ничо не рентую, сторедж только для вещей за 35$/m и почтовый ящик со сканом за 55&/m
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 21:43
Цитата:
Тогда понятна ваша ностальгия. Ниче, все нормализуется когда на большой трак пересядите. Заезжайте в глухомань, выбирайте даму с жильем и жарьте с ней барбекю по субботам. Она даст молоток и гвоздь, и тогда ваще не скучно будет))
Артем Марусич:
Я живу в машине, я ваще ничо не рентую, сторедж только для вещей за 35$/m и почтовый ящик со сканом за 55&/m
Я живу в машине, я ваще ничо не рентую, сторедж только для вещей за 35$/m и почтовый ящик со сканом за 55&/m
Тогда понятна ваша ностальгия. Ниче, все нормализуется когда на большой трак пересядите. Заезжайте в глухомань, выбирайте даму с жильем и жарьте с ней барбекю по субботам. Она даст молоток и гвоздь, и тогда ваще не скучно будет))
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 21:46
Цитата:
Если бы вы по Канаде мотались, тут есть пару одиноких в нашей глуши, одна соседка бывшая, с жильем, с тачкой, симпотная, долго одна сидела, пока кто-то к ней свой трак не припарковал))
Артем Марусич:
Если бы вы по Канаде мотались, тут есть пару одиноких в нашей глуши, одна соседка бывшая, с жильем, с тачкой, симпотная, долго одна сидела, пока кто-то к ней свой трак не припарковал))
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 21:51
Цитата:
Опять мимо :) Я женат и не изменяю :) А так да, обязательно как семья приедет - буду стараться зацепиться в деревне. Индиана или Висконсин
maxsaf:
Тогда понятна ваша ностальгия. Ниче, все нормализуется когда на большой трак пересядите. Заезжайте в глухомань, выбирайте даму с жильем и жарьте с ней барбекю по субботам. Она даст молоток и гвоздь, и тогда ваще не скучно будет))
Тогда понятна ваша ностальгия. Ниче, все нормализуется когда на большой трак пересядите. Заезжайте в глухомань, выбирайте даму с жильем и жарьте с ней барбекю по субботам. Она даст молоток и гвоздь, и тогда ваще не скучно будет))
Опять мимо :) Я женат и не изменяю :) А так да, обязательно как семья приедет - буду стараться зацепиться в деревне. Индиана или Висконсин
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 22:00
Цитата:
Ну так это вообще все обьясняет.
А я то думаю, ну откуда такая ностальгия по стране, а страна то ни при чем по большому счету
Артем Марусич:
Опять мимо :) Я женат и не изменяю :)
Опять мимо :) Я женат и не изменяю :)
Ну так это вообще все обьясняет.
А я то думаю, ну откуда такая ностальгия по стране, а страна то ни при чем по большому счету
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 22:07
Цитата:
вот оно как ты в лес попал на проживание.
Цитата:
maxsaf:
Заезжайте в глухомань, выбирайте даму с жильем и жарьте с ней барбекю по субботам. Она даст молоток и гвоздь, и
Заезжайте в глухомань, выбирайте даму с жильем и жарьте с ней барбекю по субботам. Она даст молоток и гвоздь, и
вот оно как ты в лес попал на проживание.
Цитата:
maxsaf:
с жильем, с тачкой, симпотная, долго одна сидела, пока кто-то к ней свой трак не припарковал))
с жильем, с тачкой, симпотная, долго одна сидела, пока кто-то к ней свой трак не припарковал))
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 22:17
Цитата:
Не, у меня и жена и дети - привозные, с Казахстана
alex_60:
вот оно как ты в лес попал на проживание.
вот оно как ты в лес попал на проживание.
Не, у меня и жена и дети - привозные, с Казахстана
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 22:20
Цитата:
казахи что ли?
maxsaf:
привозные, с Казахстана
привозные, с Казахстана
казахи что ли?
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